В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко - 01.12.2025
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.
2025-12-01T16:08
2025-12-01T16:08
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство народа является основной суверенитета России и имеет особую ценность. "Мы умеем объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям", - отметил президент. Тем не менее, Запад не оставляет попыток расколоть нашу страну. В том числе, и по национальному признаку. Насколько един народ России сегодня и какую роль здесь сыграла специальная военная операция? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко

16:08 01.12.2025
 
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство народа является основной суверенитета России и имеет особую ценность.
"Мы умеем объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям", - отметил президент.
Тем не менее, Запад не оставляет попыток расколоть нашу страну. В том числе, и по национальному признаку. Насколько един народ России сегодня и какую роль здесь сыграла специальная военная операция?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
