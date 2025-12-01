https://ukraina.ru/20251201/v-chm-oshibayutsya-na-ukraine-rassuzhdaya-o-voyne-s-rossiey-i-ot-chego-zavisit-edinstvo-narodov--ischenko-1072469361.html
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко - 01.12.2025 Украина.ру
В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство... Украина.ру, 01.12.2025
2025-12-01T16:08
2025-12-01T16:08
2025-12-01T16:08
видео
россия
украина
запад
ростислав ищенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072469074_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_81aeb5186c2fb650f7057de830662701.png.webp
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство народа является основной суверенитета России и имеет особую ценность. "Мы умеем объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям", - отметил президент. Тем не менее, Запад не оставляет попыток расколоть нашу страну. В том числе, и по национальному признаку. Насколько един народ России сегодня и какую роль здесь сыграла специальная военная операция? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072469074_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_45045ab1a37bad057a5a1803ceef68a4.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, запад, ростислав ищенко, владимир путин, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Владимир Путин
Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство народа является основной суверенитета России и имеет особую ценность.
"Мы умеем объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям", - отметил президент.
Тем не менее, Запад не оставляет попыток расколоть нашу страну. В том числе, и по национальному признаку. Насколько един народ России сегодня и какую роль здесь сыграла специальная военная операция?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.