https://ukraina.ru/20251201/v-chm-oshibayutsya-na-ukraine-rassuzhdaya-o-voyne-s-rossiey-i-ot-chego-zavisit-edinstvo-narodov--ischenko-1072469361.html

В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко

В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко - 01.12.2025 Украина.ру

В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко

Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство... Украина.ру, 01.12.2025

2025-12-01T16:08

2025-12-01T16:08

2025-12-01T16:08

видео

россия

украина

запад

ростислав ищенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072469074_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_81aeb5186c2fb650f7057de830662701.png.webp

Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Он призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях, подчеркнув, что единство народа является основной суверенитета России и имеет особую ценность. "Мы умеем объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям", - отметил президент. Тем не менее, Запад не оставляет попыток расколоть нашу страну. В том числе, и по национальному признаку. Насколько един народ России сегодня и какую роль здесь сыграла специальная военная операция? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, запад, ростислав ищенко, владимир путин, видео