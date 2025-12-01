Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине - 01.12.2025 Украина.ру
Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине
Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине - 01.12.2025 Украина.ру
Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине
Коррупционным скандалом на Украине и замешательством в правящих кругах Киева по-разному воспользовались для своих целей США и европейские либерал-глобалисты. Вашингтон пытается сменить подход к урегулированию украинского кризиса, сосредотачиваясь на давлении на Киев, а Лондон с Европой нацелены на укреплении киевского режима для продолжения войны.
2025-12-01T13:07
2025-12-01T13:11
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449991_0:21:3072:1748_1920x0_80_0_0_43befef9af7ec3d2dd943b0ca56efd85.jpg
На данный момент США, взявшие на себя роль посредника, оказались в затруднительном положении. На Россию давить не получается, уговорить по-хорошему киевский режим на российско-американские условия США не могут. Все попытки администрации Трампа выйти на урегулирование украинского кризиса по подобной схеме оказались безрезультатны. В этой ситуации, в Вашингтоне, похоже, происходит смена подходов к урегулированию.Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с представителями европейских посольств в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Зеленским 19 ноября описал новый подход как "отход от санкционного давления в пользу более прагматичных методов достижения мира". Он объяснил это тем, что предыдущие методы давления на Россию посредством санкций и иных подобных методов оказались "неудачными".Судя по тому, что Трамп и члены его команды, участвующие в урегулировании кризиса, почти открыто угрожают отказом киевскому режиму в помощи разведданными и поставками вооружения даже за деньги, новая тактика действий США состоит в наращивании давления преимущественно на Киев. Это стало особенно заметно, когда Трамп и люди из его ближайшего окружения давили на Зеленского после переговоров Рубио и Ермака в Женеве, пригрозив прекратить всякую военную помощь.Трамп 22 ноября напомнил, как ранее говорил Зеленскому, что у него "нет карт" на руках. По словам Трампа, "ему он (план США-прим. авт.) должен понравиться, а если ему не понравится, то … им следует просто продолжать боевые действия".Из неформальных заявлений первых лиц США следует, что "смена подхода" Вашингтона в посреднических усилиях, как и вброс "плана Трампа" из 28 пунктов, где учтены самые главные требования России намеренно произошли в разгар коррупционного скандала.Но для правильной оценки и прогноза дальнейших сценариев важно понимать, что Вашингтон для давления на Киев воспользовался ситуацией, которую создали не США, а европейские партнёры Киева (в первую очередь, Британия), исходя из задачи укрепления киевского режима.Учитывая перехват европейцами и британцами контроля над антикоррупционными структурами (это подтверждается их ключевой ролью в защите НАБУ - Независимого антикоррупционного бюро Украины и САП - Специализированной антикоррупционной прокуратуры, летом во время атаки Зеленского и Ермака на эти структуры при равнодушии Трампа) именно они стоят за всеми действиями НАБУ по разоблачению махинаций ближайшего окружения Зеленского, включая, обыск у Ермака и готовое подозрение ему, которое уже выписано, как категорически заверяют некоторые укрСМИ, но пока не вручено. (И, возможно, было бы вручено, если бы Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку).С приходом администрации Трампа к власти в США произошло смещение главного направления внешней политики Вашингтона с противостояния России на сдерживание Китая, что повлекло уход украинской повестки у администрации Трампа как будто на второй план. Вместе с упразднением USAID – основного канала финансирования проамериканской инфраструктуры влияния на Украине, ответственность за киевский режим и, соответственно, финансирование перешли от США к Европе, в первую очередь, к Британии.Показательным является подписание в конце августа меморандума о сотрудничестве в проведении на Украине выборов между украинской центральной избирательной комиссией и надзорным избирательным органом Британии. Согласно меморандуму, Лондон обязуется помогать с организацией голосования за рубежом, финансированием избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов.Именно ЕС и Лондон активно давили по разным каналам на Киев, включая и открытую жёсткую критику в СМИ, чтобы отбить атаки Зеленского-Ермака на НАБУ в то время, как из США раздавалось лишь частное осуждение в их адрес от отдельных конгрессменов.В Вашингтоне могут радоваться отставке Ермака, как неудобного и деструктивного партнёра по переговорам, но уход Ермака и возможные крупные кадровые перестановки, в связи с этим подчинены самостоятельным британо-европейским целям – продолжению против России войны "на истощение". Убирая Ермака, как дискредитировавшую себя и абсолютно нерукопожатную фигуру, британцы точечно устраняют неудобные кадры, ослабляющие киевский режим, чтобы тот сохранил власть и не утратил управляемость военными формированиями Украины (ВФУ), что, соответственно, позволило бы продолжать войну.Напротив, США, едва ли не в лице Трампа, когда давили на Зеленского после переговоров Рубио и Ермака в Женеве, где были внесены неприемлемые для России поправки, угрожали отказом Киеву в разведданных и прекращением военных поставок даже за деньги. Если это произойдёт, то критическим образом нарушит управляемость ВФУ в целом и системно ослабит украинскую оборону.Сравнивая действия США и Британии, мы видим - две страны, две разные цели в украинском кризисе, два разных способа воздействия на Киев.Есть основания думать, что отставка запятнанного подозрениями во взяточничестве и нерукопожатного Ермака призвана в планах Лондона устранить фактор раскола киевских правящих кругов, объединить их и усилить позиции европейско-киевской "партии войны".Похоже, британцы стараются обновить киевскую власть, чтобы она сохранила хотя бы минимальную устойчивость и антироссийский курс при любых вариантах развития событий – продолжения войны, перемирия, установления мира, различных кадровых перестановок, пр.Ослабление киевского режима из-за повального взяточничества и неэффективного управления, оборачивающееся поражением Запада от России – это уже геополитическая проблема Лондона и ЕСовских либерал-глобалистов, а не Зеленского, который из-за своей глупости, непрофессионализма и невосприятия реальности этого не видит. Они эту проблему начали решать увольнением Ермака.С уходом Ермака не исключён распад части финансовых и управленческих схем, замкнутых на него лично и Зеленского, возможны серьёзные кадровые перестановки, особенно, среди глав обладминистраций, до половины которых (как минимум) были назначены Ермаком, утрата главой режима контроля над генпрокуратурой, СБУ и ГБР.Однако пришедший новый глава офиса Зеленского возьмёт под контроль оставшиеся "серые" схемы и создаст новые, укрепляя киевский режим. И британо-европейцы на данный момент настроены внимательно проконтролировать, чтобы этот переходный период не скатился в хаотизацию и паралич государственного и военного управления.Возможны также разные сценарии, приводящие к хаотизации управления Украиной и ВФУ, что облегчит для России продвижение на фронте, но на это не следует надеться. Во всяком случае, информированные украинские СМИ пишут о воодушевлении, которое вызвала отставка Ермака в политических кругах режима, у депутатов фракции "Слуга народа" и у разного рода грантовых активистов, что создаёт почву для примирения различных групп влияния в Киеве и мотивирует Зеленского воевать дальше.Сами СМИ дают высокую оценку "принципиальности" НАБУ и САП, которые давно перешли "границу страха" и не без основания предполагают, что, кто бы ни возглавил сейчас офис Зеленского – Фёдоров, Свириденко, Палиса или Шмыгаль, такого сосредоточения власти у главы киевского режима больше не будет.Пока не понятно, какие последствия отставка Ермака и последующие кадровые перестановки будут иметь для урегулирования украинского кризиса, в целом и для сторонников российско-американского плана завершения войны "28 пунктов" в духе Анкориджа, в частности.Назначение главой переговорной группы вместо Ермака секретаря СНБО Умерова, который поддержал американо-российский план из 28 пунктов, выдержанный в духе договорённостей Путина и Трампа в Анкоридже, на первый взгляд может положительно повлиять на дипломатическое решение украинского кризиса.Пока Лондон и ЕС делают всё, чтобы саботировать переговоры о мире. Показательный момент – возобновление киевским режимом на днях ударов по российским танкерам в Чёрном море, что является продолжением кампании против российской нефтегазовой отрасли.Очевидно, что ключевым условием успешности переговоров для России по-прежнему являются победы Русской армии на фронте и её неуклонное продвижение на запад.
Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине

13:07 01.12.2025 (обновлено: 13:11 01.12.2025)
 
Виктор Пироженко

Коррупционным скандалом на Украине и замешательством в правящих кругах Киева по-разному воспользовались для своих целей США и европейские либерал-глобалисты. Вашингтон пытается сменить подход к урегулированию украинского кризиса, сосредотачиваясь на давлении на Киев, а Лондон с Европой нацелены на укреплении киевского режима для продолжения войны.
На данный момент США, взявшие на себя роль посредника, оказались в затруднительном положении. На Россию давить не получается, уговорить по-хорошему киевский режим на российско-американские условия США не могут. Все попытки администрации Трампа выйти на урегулирование украинского кризиса по подобной схеме оказались безрезультатны. В этой ситуации, в Вашингтоне, похоже, происходит смена подходов к урегулированию.
Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с представителями европейских посольств в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Зеленским 19 ноября описал новый подход как "отход от санкционного давления в пользу более прагматичных методов достижения мира". Он объяснил это тем, что предыдущие методы давления на Россию посредством санкций и иных подобных методов оказались "неудачными".
Судя по тому, что Трамп и члены его команды, участвующие в урегулировании кризиса, почти открыто угрожают отказом киевскому режиму в помощи разведданными и поставками вооружения даже за деньги, новая тактика действий США состоит в наращивании давления преимущественно на Киев. Это стало особенно заметно, когда Трамп и люди из его ближайшего окружения давили на Зеленского после переговоров Рубио и Ермака в Женеве, пригрозив прекратить всякую военную помощь.
Трамп 22 ноября напомнил, как ранее говорил Зеленскому, что у него "нет карт" на руках. По словам Трампа, "ему он (план США-прим. авт.) должен понравиться, а если ему не понравится, то … им следует просто продолжать боевые действия".
Из неформальных заявлений первых лиц США следует, что "смена подхода" Вашингтона в посреднических усилиях, как и вброс "плана Трампа" из 28 пунктов, где учтены самые главные требования России намеренно произошли в разгар коррупционного скандала.
Но для правильной оценки и прогноза дальнейших сценариев важно понимать, что Вашингтон для давления на Киев воспользовался ситуацией, которую создали не США, а европейские партнёры Киева (в первую очередь, Британия), исходя из задачи укрепления киевского режима.
Учитывая перехват европейцами и британцами контроля над антикоррупционными структурами (это подтверждается их ключевой ролью в защите НАБУ - Независимого антикоррупционного бюро Украины и САП - Специализированной антикоррупционной прокуратуры, летом во время атаки Зеленского и Ермака на эти структуры при равнодушии Трампа) именно они стоят за всеми действиями НАБУ по разоблачению махинаций ближайшего окружения Зеленского, включая, обыск у Ермака и готовое подозрение ему, которое уже выписано, как категорически заверяют некоторые укрСМИ, но пока не вручено. (И, возможно, было бы вручено, если бы Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку).
С приходом администрации Трампа к власти в США произошло смещение главного направления внешней политики Вашингтона с противостояния России на сдерживание Китая, что повлекло уход украинской повестки у администрации Трампа как будто на второй план. Вместе с упразднением USAID – основного канала финансирования проамериканской инфраструктуры влияния на Украине, ответственность за киевский режим и, соответственно, финансирование перешли от США к Европе, в первую очередь, к Британии.
Показательным является подписание в конце августа меморандума о сотрудничестве в проведении на Украине выборов между украинской центральной избирательной комиссией и надзорным избирательным органом Британии. Согласно меморандуму, Лондон обязуется помогать с организацией голосования за рубежом, финансированием избирательных кампаний и обеспечением безопасности избирательных бюллетеней и кандидатов.
Именно ЕС и Лондон активно давили по разным каналам на Киев, включая и открытую жёсткую критику в СМИ, чтобы отбить атаки Зеленского-Ермака на НАБУ в то время, как из США раздавалось лишь частное осуждение в их адрес от отдельных конгрессменов.
В Вашингтоне могут радоваться отставке Ермака, как неудобного и деструктивного партнёра по переговорам, но уход Ермака и возможные крупные кадровые перестановки, в связи с этим подчинены самостоятельным британо-европейским целям – продолжению против России войны "на истощение". Убирая Ермака, как дискредитировавшую себя и абсолютно нерукопожатную фигуру, британцы точечно устраняют неудобные кадры, ослабляющие киевский режим, чтобы тот сохранил власть и не утратил управляемость военными формированиями Украины (ВФУ), что, соответственно, позволило бы продолжать войну.
Напротив, США, едва ли не в лице Трампа, когда давили на Зеленского после переговоров Рубио и Ермака в Женеве, где были внесены неприемлемые для России поправки, угрожали отказом Киеву в разведданных и прекращением военных поставок даже за деньги. Если это произойдёт, то критическим образом нарушит управляемость ВФУ в целом и системно ослабит украинскую оборону.
Сравнивая действия США и Британии, мы видим - две страны, две разные цели в украинском кризисе, два разных способа воздействия на Киев.
Есть основания думать, что отставка запятнанного подозрениями во взяточничестве и нерукопожатного Ермака призвана в планах Лондона устранить фактор раскола киевских правящих кругов, объединить их и усилить позиции европейско-киевской "партии войны".
Похоже, британцы стараются обновить киевскую власть, чтобы она сохранила хотя бы минимальную устойчивость и антироссийский курс при любых вариантах развития событий – продолжения войны, перемирия, установления мира, различных кадровых перестановок, пр.
Ослабление киевского режима из-за повального взяточничества и неэффективного управления, оборачивающееся поражением Запада от России – это уже геополитическая проблема Лондона и ЕСовских либерал-глобалистов, а не Зеленского, который из-за своей глупости, непрофессионализма и невосприятия реальности этого не видит. Они эту проблему начали решать увольнением Ермака.
С уходом Ермака не исключён распад части финансовых и управленческих схем, замкнутых на него лично и Зеленского, возможны серьёзные кадровые перестановки, особенно, среди глав обладминистраций, до половины которых (как минимум) были назначены Ермаком, утрата главой режима контроля над генпрокуратурой, СБУ и ГБР.
Однако пришедший новый глава офиса Зеленского возьмёт под контроль оставшиеся "серые" схемы и создаст новые, укрепляя киевский режим. И британо-европейцы на данный момент настроены внимательно проконтролировать, чтобы этот переходный период не скатился в хаотизацию и паралич государственного и военного управления.
Возможны также разные сценарии, приводящие к хаотизации управления Украиной и ВФУ, что облегчит для России продвижение на фронте, но на это не следует надеться. Во всяком случае, информированные украинские СМИ пишут о воодушевлении, которое вызвала отставка Ермака в политических кругах режима, у депутатов фракции "Слуга народа" и у разного рода грантовых активистов, что создаёт почву для примирения различных групп влияния в Киеве и мотивирует Зеленского воевать дальше.
Сами СМИ дают высокую оценку "принципиальности" НАБУ и САП, которые давно перешли "границу страха" и не без основания предполагают, что, кто бы ни возглавил сейчас офис Зеленского – Фёдоров, Свириденко, Палиса или Шмыгаль, такого сосредоточения власти у главы киевского режима больше не будет.
Пока не понятно, какие последствия отставка Ермака и последующие кадровые перестановки будут иметь для урегулирования украинского кризиса, в целом и для сторонников российско-американского плана завершения войны "28 пунктов" в духе Анкориджа, в частности.
Назначение главой переговорной группы вместо Ермака секретаря СНБО Умерова, который поддержал американо-российский план из 28 пунктов, выдержанный в духе договорённостей Путина и Трампа в Анкоридже, на первый взгляд может положительно повлиять на дипломатическое решение украинского кризиса.
Пока Лондон и ЕС делают всё, чтобы саботировать переговоры о мире. Показательный момент – возобновление киевским режимом на днях ударов по российским танкерам в Чёрном море, что является продолжением кампании против российской нефтегазовой отрасли.
Очевидно, что ключевым условием успешности переговоров для России по-прежнему являются победы Русской армии на фронте и её неуклонное продвижение на запад.
Эксклюзив США Киев Андрей Ермак Россия Владимир Зеленский Евросоюз НАБУ САП Дональд Трамп
 
