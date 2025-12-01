"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев - 01.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251201/esli-ssha-ubegut-evropa-rano-ili-pozdno-kapituliruet--ekspert-o-posledstviyakh-ukhoda-amerikantsev-1072428603.html
"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев
"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев - 01.12.2025
"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев
Стратегический уход США в Азиатско-Тихоокеанский регион соответствует интересам России, поскольку лишает европейские страны возможности продолжать конфронтацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-01T05:40
2025-12-01T05:40
Эксперт описал текущую динамику в трансатлантических отношениях как попытку европейцев удержать президента США. Политолог пояснил, почему Россия заинтересована в том, чтобы помочь Трампу реализовать его стратегию. "Мы тоже заинтересованы помочь ему удрать в Тихоокеанский регион, потому что Европа с нами без США воевать не может. Им нужны США, чтобы угрожать России тотальной войной и за счет этого выжимать уступки по Украине", — отметил аналитик."Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует. Может, нам еще и Прибалтику подарит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — в материале "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины".
"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев

05:40 01.12.2025
 
Стратегический уход США в Азиатско-Тихоокеанский регион соответствует интересам России, поскольку лишает европейские страны возможности продолжать конфронтацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт описал текущую динамику в трансатлантических отношениях как попытку европейцев удержать президента США.
"[Дональд] Трамп будет и дальше маневрировать и не станет упираться в украинские и европейские интересы. Они его ловят, пытаются загнать его в стойло, а он от них убегает. И пока он убегает, у нас есть с ним совместный интерес", — заявил Ищенко.
Политолог пояснил, почему Россия заинтересована в том, чтобы помочь Трампу реализовать его стратегию. "Мы тоже заинтересованы помочь ему удрать в Тихоокеанский регион, потому что Европа с нами без США воевать не может. Им нужны США, чтобы угрожать России тотальной войной и за счет этого выжимать уступки по Украине", — отметил аналитик.
"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует. Может, нам еще и Прибалтику подарит", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования украинского конфликта — в материале "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины".
