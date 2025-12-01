https://ukraina.ru/20251201/esli-ssha-ubegut-evropa-rano-ili-pozdno-kapituliruet--ekspert-o-posledstviyakh-ukhoda-amerikantsev-1072428603.html

"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев

"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев - 01.12.2025 Украина.ру

"Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует" — эксперт о последствиях ухода американцев

Стратегический уход США в Азиатско-Тихоокеанский регион соответствует интересам России, поскольку лишает европейские страны возможности продолжать конфронтацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-01T05:40

2025-12-01T05:40

2025-12-01T05:40

новости

сша

россия

европа

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

сво

дзен новости сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Эксперт описал текущую динамику в трансатлантических отношениях как попытку европейцев удержать президента США. Политолог пояснил, почему Россия заинтересована в том, чтобы помочь Трампу реализовать его стратегию. "Мы тоже заинтересованы помочь ему удрать в Тихоокеанский регион, потому что Европа с нами без США воевать не может. Им нужны США, чтобы угрожать России тотальной войной и за счет этого выжимать уступки по Украине", — отметил аналитик."Если США убегут, Европа рано или поздно капитулирует. Может, нам еще и Прибалтику подарит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — в материале "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины".

сша

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, война, война на украине, интересы, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине