"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа

Мирный план Трампа по Украине создавался в семейном кругу, а не в американских госструктурах. Именно этим объясняется его перспективность и учет российских интересов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2025-11-30T04:40

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, эксперт обратил внимание на происхождение мирного плана Трампа. "Весь этот план из 28 пунктов — это же семейная история", — отметил Бавырин."Это люди, в которых Трамп абсолютно уверен", — подчеркнул он. "Именно поэтому этот план и выглядел перспективным, поскольку учитывал многие позиции России", — сказал эксперт.Бавырин добавил, что подключение официальных структур сразу бы изменило суть плана. "Если бы к нему подключили Госдеп или Конгресс, ничего бы этого не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.

2025

Новости

