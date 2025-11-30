"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа - 30.11.2025 Украина.ру
"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа
"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа - 30.11.2025 Украина.ру
"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа
Мирный план Трампа по Украине создавался в семейном кругу, а не в американских госструктурах. Именно этим объясняется его перспективность и учет российских интересов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-30T04:40
2025-11-30T04:40
Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, эксперт обратил внимание на происхождение мирного плана Трампа. "Весь этот план из 28 пунктов — это же семейная история", — отметил Бавырин."Это люди, в которых Трамп абсолютно уверен", — подчеркнул он. "Именно поэтому этот план и выглядел перспективным, поскольку учитывал многие позиции России", — сказал эксперт.Бавырин добавил, что подключение официальных структур сразу бы изменило суть плана. "Если бы к нему подключили Госдеп или Конгресс, ничего бы этого не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
"Зять Кушнер и друг Уиткофф": эксперт рассказал о закулисной стороне мирного плана Трампа

04:40 30.11.2025
 
© X / Ivanka TrumpДональд Трамп и Джаред Кушнер
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© X / Ivanka Trump
Мирный план Трампа по Украине создавался в семейном кругу, а не в американских госструктурах. Именно этим объясняется его перспективность и учет российских интересов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, эксперт обратил внимание на происхождение мирного плана Трампа. "Весь этот план из 28 пунктов — это же семейная история", — отметил Бавырин.
"Их готовил не Госдеп и даже не Трамп, а его семья — зять [бизнесмен Джаред] Кушнер и друг [спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф", — пояснил политолог.
"Это люди, в которых Трамп абсолютно уверен", — подчеркнул он. "Именно поэтому этот план и выглядел перспективным, поскольку учитывал многие позиции России", — сказал эксперт.
Бавырин добавил, что подключение официальных структур сразу бы изменило суть плана. "Если бы к нему подключили Госдеп или Конгресс, ничего бы этого не было", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
