https://ukraina.ru/20251130/na-bortu-atakovannykh-v-chernom-more-tankerov-byli-grazhdane-rossii-novosti-k-etomu-chasu-1072429052.html

На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу

На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу - 01.12.2025 Украина.ру

На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу

На борту атакованных в Чёрном море танкеров Virat и Kaitos были граждане России, жертв в результате атак на суда нет, Москва и Анкара обсуждают случившееся, идёт поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования. Об этом и других новостях к этому часу 30 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-30T23:59

2025-11-30T23:59

2025-12-01T00:01

новости

украина.ру

черное море

россия

турция

украина

вооруженные силы украины

кирилл дмитриев

нато

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg

Коротко о других важных новостях:🟦 Разместить на территории Украины ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности" предложил экс-главком ВСУ, а ныне – посол Украины в Великобритании Залужный. Другими гарантиями могли бы стать "вступление Украины в НАТО и размещение крупного союзного военного контингента", цитирует Залужного The Telegraph;🟦 Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты США в России за лидерство в укреплении диалога между странами;🟦 Власти Латвии вновь продлили на неделю режим запрета полётов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Беларусью;🟦 Reuters пишет, что на случай вторжения США Каракас подготовил два сценария действий. Первый – вести герилью малыми отрядами. Второй – раздать оружие своим сторонникам для создания массовых беспорядков в столице.Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.По последним данным, пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Чёрном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

черное море

россия

турция

украина

латвия

белоруссия

сша

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, черное море, россия, турция, украина, вооруженные силы украины, кирилл дмитриев, нато, валерий залужный, латвия, белоруссия, сша, венесуэла, судоходство, терроризм