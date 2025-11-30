На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу - 01.12.2025 Украина.ру
На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу
На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу - 01.12.2025 Украина.ру
На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу
На борту атакованных в Чёрном море танкеров Virat и Kaitos были граждане России, жертв в результате атак на суда нет, Москва и Анкара обсуждают случившееся, идёт поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования. Об этом и других новостях к этому часу 30 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Коротко о других важных новостях:🟦 Разместить на территории Украины ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности" предложил экс-главком ВСУ, а ныне – посол Украины в Великобритании Залужный. Другими гарантиями могли бы стать "вступление Украины в НАТО и размещение крупного союзного военного контингента", цитирует Залужного The Telegraph;🟦 Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты США в России за лидерство в укреплении диалога между странами;🟦 Власти Латвии вновь продлили на неделю режим запрета полётов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Беларусью;🟦 Reuters пишет, что на случай вторжения США Каракас подготовил два сценария действий. Первый – вести герилью малыми отрядами. Второй – раздать оружие своим сторонникам для создания массовых беспорядков в столице.Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.По последним данным, пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Чёрном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
На борту атакованных в Черном море танкеров были граждане России. Новости к этому часу

23:59 30.11.2025 (обновлено: 00:01 01.12.2025)
 
На борту атакованных в Чёрном море танкеров Virat и Kaitos были граждане России, жертв в результате атак на суда нет, Москва и Анкара обсуждают случившееся, идёт поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования. Об этом и других новостях к этому часу 30 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Коротко о других важных новостях:
🟦 Разместить на территории Украины ядерное оружие в качестве "гарантии безопасности" предложил экс-главком ВСУ, а ныне – посол Украины в Великобритании Залужный. Другими гарантиями могли бы стать "вступление Украины в НАТО и размещение крупного союзного военного контингента", цитирует Залужного The Telegraph;
🟦 Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты США в России за лидерство в укреплении диалога между странами;
🟦 Власти Латвии вновь продлили на неделю режим запрета полётов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Беларусью;
🟦 Reuters пишет, что на случай вторжения США Каракас подготовил два сценария действий. Первый – вести герилью малыми отрядами. Второй – раздать оружие своим сторонникам для создания массовых беспорядков в столице.
Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
По последним данным, пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Чёрном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
