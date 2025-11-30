"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана - 30.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251130/blizhnie-vorota-v-slavyansk-voennyy-ekspert-o-strategicheskom-znachenii-krasnogo-limana-1072287400.html
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана - 30.11.2025 Украина.ру
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана
Наступление ВС России на Северско-Лиманском направлении создало для ВСУ неразрешимую дилемму — пытаться удержать Северск или сохранить логистический коридор на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-30T05:30
2025-11-30T05:30
новости
славянск
россия
северск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
красный лиман
краматорск
славянско-краматорская агломерация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070666397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a6ae72478a4543e3634ca58e71b41d1.jpg.webp
Комментируя успехи российских войск на этом направлении, эксперт подчеркнул значение Красного Лимана. "Красный Лиман – это ближние ворота в Славянск с северо-востока. Если мы его отобьем, то сможем держать под огневым контролем линии снабжения этого укрепрайона ВСУ", — заявил Анпилогов.Он также описал сложную дилемму для командования противника. "Я бы сказал, что ВСУ сейчас не знают, что им удерживать: либо застройку Северска, либо Свято-Покровское, чтобы окончательно не потерять дорогу через Рай-Александровку", — констатировал эксперт.По его словам, потеря Северского выступа приведет к стратегическому окружению ВСУ. "Если противник потеряет Северский выступ, бои окончательно перейдут к предместьям Славянска. В этом случае Славянск будет блокирован с двух сторон: с востока (Северск) и с северо-востока (через Красный Лиман)", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
славянск
россия
северск
красный лиман
краматорск
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070666397_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c266600f008830503b1912cb6fb5eac3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, россия, северск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, краматорск, славянско-краматорская агломерация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, война на украине, дзен сво, украина.ру дзен
Новости, Славянск, Россия, Северск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красный Лиман, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, сводка СВО, война на Украине, дзен СВО, Украина.ру Дзен

"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана

05:30 30.11.2025
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийКомандир расчёта Станислав Логачев
Командир расчёта Станислав Логачев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
Наступление ВС России на Северско-Лиманском направлении создало для ВСУ неразрешимую дилемму — пытаться удержать Северск или сохранить логистический коридор на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя успехи российских войск на этом направлении, эксперт подчеркнул значение Красного Лимана. "Красный Лиман – это ближние ворота в Славянск с северо-востока. Если мы его отобьем, то сможем держать под огневым контролем линии снабжения этого укрепрайона ВСУ", — заявил Анпилогов.
Он также описал сложную дилемму для командования противника. "Я бы сказал, что ВСУ сейчас не знают, что им удерживать: либо застройку Северска, либо Свято-Покровское, чтобы окончательно не потерять дорогу через Рай-Александровку", — констатировал эксперт.
По его словам, потеря Северского выступа приведет к стратегическому окружению ВСУ. "Если противник потеряет Северский выступ, бои окончательно перейдут к предместьям Славянска. В этом случае Славянск будет блокирован с двух сторон: с востока (Северск) и с северо-востока (через Красный Лиман)", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСлавянскРоссияСеверскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руКрасный ЛиманКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОсводка СВОвойна на Украинедзен СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
12:00"Вокруг Булгакова": Алоизий Могарыч
11:52ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступе
11:51‼ В центре Европы была сформирована террористическая ячейка, весь мир это понимает, прокомментировала Мария Захарова удар по КТК в Новороссийске
11:44FT: Дрисколл предупредил Киев о неизбежных территориальных потерях
11:00WSJ: США предложили Киеву тарифные льготы вместо ракет "Томагавк"
10:52Группировка "Север" нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской области
10:28Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в шести областях Украины
10:13Минобороны: за ночь ПВО уничтожила свыше 30 украинских БПЛА
10:00На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
09:57Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
09:16Украина потеряла 80% мощностей энергосистемы перед зимой. Новости к этому часу
07:36Странная логика Каллас, дежурный по Трампу, разрыв шаблона по Мерцу. Кто нас удивил на прошедшей неделе
07:11"Бордель Европы", английский Содом и гей-бараны: скандалы недели
06:54Айвенго и нацизм: кто служит в ВСУ и Нацгвардии и как украинские "рыцари" воюют друг с другом
06:30Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
06:19Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать
06:00Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
05:57"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем
05:50"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
Лента новостейМолния