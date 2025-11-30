https://ukraina.ru/20251130/blizhnie-vorota-v-slavyansk-voennyy-ekspert-o-strategicheskom-znachenii-krasnogo-limana-1072287400.html
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана - 30.11.2025 Украина.ру
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана
Наступление ВС России на Северско-Лиманском направлении создало для ВСУ неразрешимую дилемму — пытаться удержать Северск или сохранить логистический коридор на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-30T05:30
2025-11-30T05:30
2025-11-30T05:30
новости
славянск
россия
северск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
красный лиман
краматорск
славянско-краматорская агломерация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070666397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a6ae72478a4543e3634ca58e71b41d1.jpg.webp
Комментируя успехи российских войск на этом направлении, эксперт подчеркнул значение Красного Лимана. "Красный Лиман – это ближние ворота в Славянск с северо-востока. Если мы его отобьем, то сможем держать под огневым контролем линии снабжения этого укрепрайона ВСУ", — заявил Анпилогов.Он также описал сложную дилемму для командования противника. "Я бы сказал, что ВСУ сейчас не знают, что им удерживать: либо застройку Северска, либо Свято-Покровское, чтобы окончательно не потерять дорогу через Рай-Александровку", — констатировал эксперт.По его словам, потеря Северского выступа приведет к стратегическому окружению ВСУ. "Если противник потеряет Северский выступ, бои окончательно перейдут к предместьям Славянска. В этом случае Славянск будет блокирован с двух сторон: с востока (Северск) и с северо-востока (через Красный Лиман)", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
славянск
россия
северск
красный лиман
краматорск
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070666397_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c266600f008830503b1912cb6fb5eac3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, славянск, россия, северск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, краматорск, славянско-краматорская агломерация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, война на украине, дзен сво, украина.ру дзен
Новости, Славянск, Россия, Северск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красный Лиман, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, сводка СВО, война на Украине, дзен СВО, Украина.ру Дзен
"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана
Наступление ВС России на Северско-Лиманском направлении создало для ВСУ неразрешимую дилемму — пытаться удержать Северск или сохранить логистический коридор на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов