"Ближние ворота в Славянск": военный эксперт о стратегическом значении Красного Лимана

Наступление ВС России на Северско-Лиманском направлении создало для ВСУ неразрешимую дилемму — пытаться удержать Северск или сохранить логистический коридор на Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Комментируя успехи российских войск на этом направлении, эксперт подчеркнул значение Красного Лимана. "Красный Лиман – это ближние ворота в Славянск с северо-востока. Если мы его отобьем, то сможем держать под огневым контролем линии снабжения этого укрепрайона ВСУ", — заявил Анпилогов.Он также описал сложную дилемму для командования противника. "Я бы сказал, что ВСУ сейчас не знают, что им удерживать: либо застройку Северска, либо Свято-Покровское, чтобы окончательно не потерять дорогу через Рай-Александровку", — констатировал эксперт.По его словам, потеря Северского выступа приведет к стратегическому окружению ВСУ. "Если противник потеряет Северский выступ, бои окончательно перейдут к предместьям Славянска. В этом случае Славянск будет блокирован с двух сторон: с востока (Северск) и с северо-востока (через Красный Лиман)", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.

