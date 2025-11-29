https://ukraina.ru/20251129/khotyat-prevratit-zelenskogo-v-angliyskuyu-korolevu-bavyrin-o-kovarnykh-planakh-ukrainskoy-elity-1072271388.html
Хотят превратить Зеленского в "английскую королеву": Бавырин о коварных планах украинской элиты
Хотят превратить Зеленского в "английскую королеву": Бавырин о коварных планах украинской элиты - 29.11.2025 Украина.ру
Хотят превратить Зеленского в "английскую королеву": Бавырин о коварных планах украинской элиты
Украинская элита рассматривает различные сценарии отстранения Зеленского от реальной власти. Наиболее вероятным вариантом может стать создание альтернативного большинства в Раде. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-29T05:30
2025-11-29T05:30
2025-11-29T05:30
новости
украина
киев
европа
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
рада
верховная рада
дзен сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/81/1029508197_6:0:875:489_1920x0_80_0_0_d785fcf831e66194dc22cc67e20d0a38.png
Комментируя вопрос о том, хотят ли в Киеве полностью убрать Зеленского или лишь лишить власти, эксперт описал рабочий вариант. Технически рабочий вариант — создание альтернативного большинства в Верховной Раде, чтобы назначить правительство, подконтрольное парламенту, а не Зеленскому, пояснил Бавырин."Для начала сделать из Зеленского английскую королеву, у которой нет реальных полномочий", — наглядно описал возможное развитие событий собеседник издания.Политолог отметил, что такой сценарий стал возможен из-за резкого ослабления позиций . "Я не верю в революцию, не поддержанную широким кругом украинских элит. А этот круг сейчас хочет избавиться от Зеленского. Он широк и мощен именно потому, что слаб Зеленский", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в интервью Алексея Черняева: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского.
украина
киев
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/81/1029508197_148:0:800:489_1920x0_80_0_0_f4893b9fb3bc8a5b1ceafc34cacf721b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, европа, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, рада, верховная рада, дзен сво, дзен новости сво, война на украине, враги, власть, украинская власть, власти украины, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Рада, Верховная Рада, дзен СВО, дзен новости СВО, война на Украине, враги, власть, украинская власть, власти Украины, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине
Хотят превратить Зеленского в "английскую королеву": Бавырин о коварных планах украинской элиты
Украинская элита рассматривает различные сценарии отстранения Зеленского от реальной власти. Наиболее вероятным вариантом может стать создание альтернативного большинства в Раде. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о том, хотят ли в Киеве полностью убрать Зеленского или лишь лишить власти, эксперт описал рабочий вариант.
"Я бы ставил на какой-то внутриэлитный переворот. Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб", — констатировал политолог.
Технически рабочий вариант — создание альтернативного большинства в Верховной Раде, чтобы назначить правительство, подконтрольное парламенту, а не Зеленскому, пояснил Бавырин.
"Для начала сделать из Зеленского английскую королеву, у которой нет реальных полномочий", — наглядно описал возможное развитие событий собеседник издания.
Политолог отметил, что такой сценарий стал возможен из-за резкого ослабления позиций .
"Я не верю в революцию, не поддержанную широким кругом украинских элит. А этот круг сейчас хочет избавиться от Зеленского. Он широк и мощен именно потому, что слаб Зеленский", — заключил собеседник издания.