Хотят превратить Зеленского в "английскую королеву": Бавырин о коварных планах украинской элиты

Украинская элита рассматривает различные сценарии отстранения Зеленского от реальной власти. Наиболее вероятным вариантом может стать создание альтернативного большинства в Раде. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Комментируя вопрос о том, хотят ли в Киеве полностью убрать Зеленского или лишь лишить власти, эксперт описал рабочий вариант. Технически рабочий вариант — создание альтернативного большинства в Верховной Раде, чтобы назначить правительство, подконтрольное парламенту, а не Зеленскому, пояснил Бавырин."Для начала сделать из Зеленского английскую королеву, у которой нет реальных полномочий", — наглядно описал возможное развитие событий собеседник издания.Политолог отметил, что такой сценарий стал возможен из-за резкого ослабления позиций . "Я не верю в революцию, не поддержанную широким кругом украинских элит. А этот круг сейчас хочет избавиться от Зеленского. Он широк и мощен именно потому, что слаб Зеленский", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в интервью Алексея Черняева: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского.

