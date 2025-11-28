https://ukraina.ru/20251128/tvorets-finlyandizatsii-yukho-paasikivi-davshiy-nazvanie-vneshnepoliticheskoy-strategii-1072260725.html

Творец "финляндизации". Юхо Паасикиви, давший название внешнеполитической стратегии

27 ноября 1870 года родился Юхо Кусти Паасикиви, будущий премьер и президент Финляндии. Он начал курс на поддержание дружественных, взаимовыгодных отношений с СССР ("линия Паасикиви-Кекконена"), продолжившийся и после смерти политика

Будущий дипломат родился в семье этнического шведа Августа Хеллстена. В возрасте четырёх лет он потерял мать, а спустя 10 лет остался круглым сиротой, и опекунство над мальчиком взяли родственники по отцовской линии. Тогда же, по инициативе тётушки, молодой Йохан Густав Хеллстен изменил имя и фамилию на финский манер и стал Юхо Кусти Паасикиви – на фоне национального возрождения в Финляндии в конце XIX века многие шведы шли на такой шаг.Юхо Паасикиви изучал философию и русский язык, затем поменял специализацию на юриспруденцию. В 1897 году он окончил Александровский императорский университет в Хельсинки, в 1897 году. Спустя четыре года, после стажировок в Германии и Швеции, Паасикиви защитил докторскую степень, а в 1903 году стал главным директором государственного казначейства Великого княжества Финляндского.Революционные события 1905-07 годов в Финляндии привели к значительному ослаблению политики русификации и восстановлению старой конституции Великого княжества. Ключевым результатом стало создание нового однопалатного парламента (Эдускунты) в 1906 году, избираемого на основе всеобщего избирательного права. Именно тогда Юхо Паасикиви решил начать политическую карьеру.Примкнув к умеренному крылу финских националистов-фенноманов, он в 1907 году смог избраться в парламент Финляндии. Занимая важный пост в финансовом ведомстве, он, несмотря на несогласие с политикой Петербурга по отношению к Финляндии, всё же сохранял лояльность имперскому центру – до тех пор, пока не началась Первая мировая война. В 1914 году Паасикиви ушёл с государственной службы и стал генеральным директором созданного фенноманами коммерческого банка "Кансаллис-Осаке-Панкки" (на этом посту он с небольшим перерывом оставался до 1934-го).Февральская революция 1917 года поставила под вопрос сохранение Финляндии в составе будущей республиканской России. Паасикиви участвовал в работе русско-финляндской комиссии, которая должна была выработать условия новой автономии – однако окончанию её работы помешал большевистский переворот и начавшаяся гражданская война в Финляндии. Паасикиви принял сторону белых, и стал вторым премьер-министром в истории независимой Финляндии.Он был уверен, что в текущих исторических условиях Финляндия может выжить лишь в союзе с Германской империей, поэтому на протяжении практически всего 1918 года отстаивал идею о введении в Финляндии конституционной монархии и выбора на престол Фридриха Карла Гессенского. Однако новая революция, на этот раз в Германии, разрушила планы политика, и он подал в отставку.Когда стало понятно, что большевики одерживают верх в Гражданской войне, Хельсинки согласился на урегулирование отношений и подписание мирного договора с Советской Россией. Главой делегации, отправившейся на переговоры с большевиками в Тарту, стал именно Паасикиви – как самый опытный в ведении дел с восточным соседом политик.Благодаря его дипломатическому таланту и умеренным позициям стороны смогли прийти к согласию, и 14 октября 1920 года подписать Тартуский мирный договор. Многие финские националисты тогда обвиняли Паасикиви, что он получил от большевиков слишком мало, некоторые даже называли мир с Москвой позорным.В 1934 году Юхо Паасикиви стал новым лидером консервативной партии "Национальная коалиция", и был назначен послом в Швеции, где активно работал над организацией финско-шведского оборонительного союза. А осенью 1939 года он в составе финской делегации прибыл в Москву для обсуждения предложений СССР по изменению границы. Паасикиви был убеждён, что следует идти на компромисс и всеми силами избегать военного конфликта с восточным соседом. Однако упорство Хельсинки вкупе с самоуверенностью Москвы привели к началу "Зимней войны".Несмотря на расхождения во взглядах с руководством Финляндии авторитет Паасикиви был настолько высок, что его пригласили в правительство в качестве "министра без портфеля". В начале следующего года политик стал одним из инициаторов мирных переговоров СССР, в которых сам принял участие, и 13 марта 1940-го поставил подпись под Московским мирным договором.Весь 1940-й и начало 1941 года Паасикиви провёл в Москве, ведя тяжёлые переговоры с Вячеславом Молотовым. При этом он был не в курсе, что в Хельсинки уже полностью переориентировались на Германию, рассчитывая в ближайшем будущем взять у Москвы реванш. Вернувшись на родину в июне 1941 года и узнав о скорых приготовлениях к новой войне против СССР, Юхо Паасикиви в знак протеста подал в отставку.Во время начавшейся 25 июня 1941 года второй финско-советской войны (в финской историографии – "война-продолжение") Паасикиви поначалу не принимал активного участия в общественной жизни страны. Однако со временем он пришёл к выводу, что Германия всё же потерпит поражение, и стал идеологом "мирной оппозиции" на основе своей партии, отстаивая идею скорейшего выхода Финляндии из войны. Правда, когда в сентябре 1944 года дело дошло до подписания перемирия с СССР, президент Финляндии Карл Маннергейм в последний момент отозвал кандидатуру Паасикиви как главы делегации.Несмотря на это, именно Юхо Паасикиви в 1944 году стал новым премьер-министром Финляндии. Он начал формирование правительства, в которое, по требованию СССР, вошли коммунисты. В 1946 году Паасикиви сменил на посту президента Маннергейма, и уже в новом качестве подписал Парижский мирный договор с антигитлеровской коалицией (1947), а также договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР (1948).Внешнеполитический курс, который проводил политик, был назван "линией Паасикиви". Сам президент Финляндии характеризовал его как "политику осторожности, переговоров и компромиссов", исходящую из географического положения страны, диктующего необходимость хороших отношений с Советским Союзом. В глобальных вопросах "линия Паасикиви" исходила из целесообразности занимать позицию стороннего наблюдателя, поскольку "в международном развитии голос малых стран не слышен".Эта реалистическая политика нашла поддержку со стороны подавляющего большинства населения Финляндии, и в январе 1950-м Паасикиви был переизбран на пост президента страны. Оценили усилия финляндского государственного деятеля и в СССР: в 1954 году он был награждён орденом Ленина за "выдающийся вклад в дело дружественных отношений между Советским Союзом и Финляндией".Главным достижением Паасикиви стоит считать тот факт, что ему удалось обеспечить преемственность своей политики на советском направлении.Ещё в 1950 году Паасикиви назначил премьер-министром Финляндии Урхо Кекконена, который на протяжении последующих лет принимал непосредственное участие в формировании и осуществлении внешнеполитического курса страны. Летом 1950 года Кекконен в качестве нового премьера прибыл в Москву, 13 июня его принял Иосиф Сталин, и вечером того же дня было подписано пятилетнее торговое соглашение между двумя странами, очень выгодное Финляндии.В начале 1956 года Юхо Паасикиви отказался выставлять свою кандидатуру на пост президента, фактически позиционировав Кекконена как преемника. Тот победил на президентских выборах, продолжив политику предшественника, который умер 14 декабря 1956-го. На цоколе памятника Юхо Паасикиви в Хельсинки высечено его кредо: "Осознание реальных фактов есть основа любой политики".Оставаясь на посту президента Финляндии четверть века, Кекконен продолжил начатую Паасикиви линию на нейтралитет своей страны и поддержание добрососедских отношений с СССР – при сохранении тесных отношений с Западом. Он был одним из первых государственных деятелей в Европе, который смог подняться над стереотипами "холодной войны", понять жизненную необходимость не просто сосуществования, но и широкого взаимовыгодного сотрудничества государств и народов в новых исторических условиях.Урхо Кекконен был награждён высокими правительственными наградами СССР (орденом Ленина в 1964 году, орденом Дружбы народов в 1973-м), а в 1980 году ему была присуждена Международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами". США и страны НАТО использовали термин "финляндизация", носящий негативный оттенок.Финский прецедент на самом деле является уникальным. Финляндия вплоть до распада СССР смогла сохранить практически полный суверенитет с малосущественными самоограничениями в области внешней политики – которые с лихвой компенсировались экономическими преференциями. Также Финляндия сохранила мощнейшую рыночную экономику и смогла выстроить если не образцовую, то вполне приличную демократическую политическую систему.Залогом успеха "линии Паасикиви-Кекконена" стала способность финских элит подавлять эмоции масс, порождаемые травмированной исторической памятью, и не поддаваться соблазну "политики обид". Это обстоятельство позволило финскому руководству предложить населению компромисс с бывшей метрополией, не опасаясь протестов. Впрочем, этому поспособствовала и депрессия в Европе после Второй мировой войны.Неудивительно, что "линии Паасикиви-Кекконена" по отношению к СССР, а позже и к России, придерживались и следующие президенты Финляндии: Мауно Койвисто (1982-94), Марти Ахтисаари (1994-2000), Тарья Халонен (2000-12). Да и ставший президентом Финляндии в 2012-м Саули Ниинистё один из первых своих зарубежных визитов нанёс в Россию, а в 2013-м побывал в Москве ещё раз.Однако именно Саули Ниинистё стал могильщиком "линии Паасикиви-Кекконена", поддержав в 2014 году санкции ЕС в отношении России. А в мае 2022 года, Ниинистё и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за немедленное членство своей страны в НАТО.Это официально произошло в апреле 2023 года, а ставший в 2024-м президентом Финляндии Александр Стубб ныне является одним из самых ярых "ястребов" в Европе. Судя по всему, его кумиром является соорганизатор блокады Ленинграда Карл Маннергейм...

