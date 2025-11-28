https://ukraina.ru/20251128/evrobyurokratiya-podozrevaet-belgiyu-v-prisvoenii-dokhodov-ot-ukradennykh-aktivov-rossii-1072318926.html
Евробюрократия подозревает Бельгию в присвоении доходов от украденных активов России
Правительство Бельгии может удерживать доходы от "замороженных" российских активов. Об этом 28 ноября сообщило издание Politico
"Союзники по ЕС ужесточают меры в отношении Бельгии из-за налоговых поступлений от замороженных активов России", - сказано в публикации. В ней отмечено, что правительства стран Европы оказывают давление на бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера. Еврокомиссия желает 18 декабря добиться от стран-членов ЕС согласия на отправку российских активов "в качестве репарационного кредита Киеву" в попытке спасти украинскую экономику."Разочарованные страны ЕС усиливают давление на Бельгию, требуя разблокировать 140 миллиардов евро замороженных российских резервов, хранящихся в Брюсселе, обвиняя правительство Барта де Вевера в нераскрытии в полном объеме информации о том, как оно использует налоговые поступления от этих замороженных активов", - сообщило издание со ссылкой на свои анонимные источники в дипломатических кругах.Однако премьер-министр Бельгии сопротивляется этому. В четверг вечером он предпринял новые действия против руководства ЕС.Дипломаты ЕС заявили, что Бельгия нарушает международное обязательство о раскрытии использования налогов из "замороженных" российских активов. Согласно решению ЕС, они должны были поступать на Украину. При этом, заявили анонимные дипломаты, деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Киевом в полном объёме."Правительство Бельгии взяло на себя обязательство направить все поступления от налога на прибыль предприятий, получаемые от процентного дохода по иммобилизованным активам России в Euroclear, на поддержку Украины, — заявил бельгийский чиновник. - В 2025 году эти поступления оцениваются примерно в 1 миллиард евро".Бельгийский анонимный бюрократ сообщил изданию, что помимо полного использования корпоративного налога на непредвиденную прибыль, которая полностью используется для военной поддержки Украины, правительство Бельгии с 2022 года предоставило режиму Зеленского военную и иную поддержку на сумму около чуть менее миллиарда евро.Издание отметило, что российские активы находятся в распоряжении брюссельского депозитария Euroclear. Поэтому бельгийское правительство взимает корпоративный налог в размере 25% с прибыли, полученной от процентов по этим активам."[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки (военная техника, обучение и т. д.), а также на ограниченное количество гражданских товаров, таких как машины Скорой помощи", — добавил бельгийский чиновник.27 ноября президент России Владимир Путин, прогнозируя последствия конфискации российских активов в Европе, назвал такой шаг "воровством" и сообщил, что правительство РФ готовит комплекс ответных мер.Накануне Глава Euroclear предупредила, чем может обернуться кредитование Киева за счет РоссииТакже на эту тему: Глава минобороны Бельгии пояснил ситуацию с замороженными российскими активамиОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации "Хватит ныть, надо красть!". Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Евробюрократия подозревает Бельгию в присвоении доходов от украденных активов России
10:29 28.11.2025 (обновлено: 10:58 28.11.2025)
Правительство Бельгии может удерживать доходы от "замороженных" российских активов. Об этом 28 ноября сообщило издание Politico
"Союзники по ЕС ужесточают меры в отношении Бельгии из-за налоговых поступлений от замороженных активов России", - сказано в публикации.
В ней отмечено, что правительства стран Европы оказывают давление на бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера. Еврокомиссия желает 18 декабря добиться от стран-членов ЕС согласия на отправку российских активов "в качестве репарационного кредита Киеву" в попытке спасти украинскую экономику.
"Разочарованные страны ЕС усиливают давление на Бельгию, требуя разблокировать 140 миллиардов евро замороженных российских резервов, хранящихся в Брюсселе, обвиняя правительство Барта де Вевера в нераскрытии в полном объеме информации о том, как оно использует налоговые поступления от этих замороженных активов", - сообщило издание со ссылкой на свои анонимные источники в дипломатических кругах.
Однако премьер-министр Бельгии сопротивляется этому. В четверг вечером он предпринял новые действия против руководства ЕС.
Дипломаты ЕС заявили, что Бельгия нарушает международное обязательство о раскрытии использования налогов из "замороженных" российских активов. Согласно решению ЕС, они должны были поступать на Украину. При этом, заявили анонимные дипломаты, деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Киевом в полном объёме.
"Правительство Бельгии взяло на себя обязательство направить все поступления от налога на прибыль предприятий, получаемые от процентного дохода по иммобилизованным активам России в Euroclear, на поддержку Украины, — заявил бельгийский чиновник. - В 2025 году эти поступления оцениваются примерно в 1 миллиард евро".
Бельгийский анонимный бюрократ сообщил изданию, что помимо полного использования корпоративного налога на непредвиденную прибыль, которая полностью используется для военной поддержки Украины, правительство Бельгии с 2022 года предоставило режиму Зеленского военную и иную поддержку на сумму около чуть менее миллиарда евро.
Издание отметило, что российские активы находятся в распоряжении брюссельского депозитария Euroclear. Поэтому бельгийское правительство взимает корпоративный налог в размере 25% с прибыли, полученной от процентов по этим активам.
"[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки (военная техника, обучение и т. д.), а также на ограниченное количество гражданских товаров, таких как машины Скорой помощи", — добавил бельгийский чиновник.
27 ноября президент России Владимир Путин, прогнозируя последствия конфискации российских активов в Европе, назвал такой шаг "воровством" и сообщил, что правительство РФ готовит комплекс ответных мер.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.