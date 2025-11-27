https://ukraina.ru/20251127/petrushka-dama-s-kosoy-epikureets-i-spets-po-mordam-dmitriy-vydrin-o-vyborakh-na-ukraine-po-planu-1072243731.html

Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа

Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа - 27.11.2025 Украина.ру

Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа

Важный геополитический выигрыш РФ как раз в том, что мы уже почти убедили начальника Америки, что на мире с Россией можно гораздо больше приобрести, чем на войне вместе с Европой. Нам важно сохранить три ключевых положения: статус русского языка, защиту канонического православия, нейтральный статус Украины.

2025-11-27T06:06

2025-11-27T06:06

2025-11-27T14:59

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

дмитрий выдрин

юлия тимошенко

петр порошенко

выборы

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона отвергает три ключевых пункта мирного плана: контроль над Донбассом, численность ВСУ после окончания вооруженного конфликта и отказ Украины от стремления в НАТО.— Дмитрий Игнатьевич, похоже на Украине дело все же идет к выборам. Этот пункт жестко прописан в предложениях Трампа. Уже появились даже экзотические прогнозы. Например, двое известных в этом плане, экспертов попытались обосновать, что самые высокие шансы на президентский пост имеет (не удивляйтесь) не Залужный, Порошенко* или Тимошенко, а боксер Усик. И, якобы, на него сделали ставку влиятельные зарубежные кукловоды Украины. Как вам такое?— Никак. Я не инсайдер, а больше методолог. Не занимаюсь специально Украиной. Но раз уж об этом заговорили, то подчеркну, что верю не в громкие фамилии, а в безупречные методологии. Пусть обоснуют логику своих рассуждений, методу анализа. Тогда и посмотрим. Соглашусь пока только с тем, что на упомянутой территории дело идет к выборам.Есть грустная максима: если любую историю рассказать до конца, она заканчивается смертью. Современная украинская история подходит к концу. Все закончится смертью — политической. То есть выборами без шансов переизбрания действующих молодчиков. Выборами и президентскими, и парламентскими.— И каков ваш прогноз насчет их результата?— Повторяю, я не играю в имена и фамилии. Могу только прописать логику предстоящих выборов. Вот кто победит в гонках: трактор или болид?— Конечно, гоночный аппарат!— А это, смотря где будут гонки. На трассе “Формулы 1”, конечно, опередит какой-нибудь гонщик. А вот на свежевспаханном буряковом поле — наверняка, вездеход. Желательно на гусеничном ходу.Проблема любых выборов — "вспахать" под себя электоральное поле. Чтобы ты на нем двигался быстрее других. Зеленский в свое время победил потому, что выборы превратил по стилистике в сплошной КВН: ристалище шуток и гэгов, подначек и, простите, под..бок. Здесь ему равных нет. Он потом почти всю Европу превратил в свой “95-й квартал” — сплошной вертеп, и стал ее фактическим лидером.Помните из детских сказок, как Петрушка на балагане бьет попа и лупцует самого полицмейстера? А если б в жизни? Первому бы руку целовал, а второму — и что пониже.То есть задача украинских, да и европейских политиков, если они хотят иметь шансы на успех, вдохнуть в свои химерные вотчины хоть немного реальности. Причем именно той, в которой они "копенгагены".Тимошенко, раз уж вы ввели в круг обсуждения именно эти фамилии, бывшая "газовая принцесса". Она превратит в газообразное состояние всех своих оппонентов, если сможет избирательную повестку сконцентрировать вокруг тепла и света для избирателей. Дама с косой разбирается в трубах малого диаметра. Да и большого, наверное, тоже.Порошенко* — эпикуреец по жизни и внешности, мастер разглагольствований "за сладкую жизнь". Он расскажет избирателям как никто другой, сколько раз надо крикнуть "халва", чтобы во рту "пересичного европейца" стало сладко.Залужный научит избирателей менять по правильному курсу масло на пушки…Усик… Не знаю. Как там говорил Беня Крик о своем папе-биндюжнике, который вроде как был спец "набить кому-нибудь морду"?Да и есть уже на Украине один боксер. Он, кстати, пытался изменить избирательное поле под себя: страна как один большой ринг, где главное хук справа и апперкот слева. Даже партию "Удар" создал в соответствующей стилистике. Но проект не пошел. Как и проект некогда популярного певца "Голос”.Украинцы — смешливая, но и очень плотская нация. Тут уместна другая аналогия: чтобы соблазнить женщину, ее для начала нужно рассмешить и накормить. То же самое работает и на электоральном поле.— Получается, Зеленский мог только рассмешить. А сейчас, по вашей логике, опять проявятся те, кто пообещают накормить украинский народ?— Не только. Все названные персонажи говорят, что знают как "кормить" народ, а скорее окопных вшей, на войне. А выиграет тот, кто объяснит как харчеваться во время мира.— Вот об этом-то и мирный план Трампа! Получается, что он не только про войну и мир, но и про выборы?— Ну да. Мы ж фактически с этого начали.— И каковы, на ваш взгляд, его перспективы?— Продолжу вышеназванную аналогию: если любую историю про войну рассказать до конца, она заканчивается смертью — самой войны. Мир, конечно, возобладает. На какое-то время.Трамп додавит ситуацию, хотя все решается на поле боя. Но сейчас о видимой части айсберга. (Только не путайте это природное явление с маленькой буквы с именами типа Цукерман, Рабинович или Фукс).Дело в том, что Трамп по жизни строитель, хотя и нью-йоркский. А эти персонажи лучше умеют зарабатывать на стройке, а не на войне. Поэтому и зятя своего Кушнира американский лидер включил в переговорный процесс — натаскивает на семейный бизнес.Важный геополитический выигрыш России как раз в том, что мы уже почти убедили начальника Америки, что на мире с Россией можно гораздо больше приобрести, чем на войне вместе с Европой.— Тогда несколько слов о самом "мирном плане". Будет ли он в конце концов принят и в каком виде?— Не сомневаюсь, что будет принят. А вот в каком виде… Думаю, нам важно сохранить три ключевых положения: статус русского языка, защиту канонического православия, нейтральный статус Украины…— А территории?— Их уже защищают наши войска и наша Конституция. Пусть кто-нибудь попробует посягнуть на это. А названные пункты имеют колоссальный потенциал самоорганизации. Они все нужное сделают сами.Когда-то меня спросили зарубежные коллеги, какая сила вернула России Крым. Я ответил: Грибоедов, Ломоносов, Пушкин. Ну, и крымский таксист. Поскольку не поняли, расшифровал.Я жил в Ялте. Каждое утро ходил купаться на пляж. По улице Грибоедова спускался на Ломоносова и далее по бульвару Пушкина. А назад в гору иногда возвращался на такси. На бардачке у водителя как правило была надпись: "Прошу говорить по-русски". Сила притяжения русского языка непреодолима.То же самое можно сказать о истинных православных ценностях… Если это вернется на Украину, то ее геополитическая судьба мне понятна.— А вот украинская сторона требует сохранения армии в 800 тысяч. Это ведь опасно для России?— При распаде Союза Украине досталась армия в 630 тысяч. Она ее сократила втрое — не на что было содержать. Хотя население и экономический потенциал страны в 2 раза был больше, чем сейчас. Будет и дальше содержать Европа? Они уже и так на пределе истощения. Введет в эти 800 тысяч свой контингент? Кто именно? Франция? Германия?В Западной Европе почти не осталось пассионарных наций, способных воевать. Поэтому у Германии или Франции, которые в три раза больше по населению чем Украина, армии в 3 раза меньше.А где будет учится офицерский состав? Европейское военное образование в коллапсе. Значит, будут учиться в России. Чувствуете, как Европа вздрогнула? А кто будет выполнять роль военных священников в частях при возвращении православия? Батюшки знают с кем Бог…Вообщем, не надо пугать ежика одной голой частью. Не воинской, а телесной…— И напоследок личный вопрос. Вы пережили крымский блэкаут. Не испытываете ли чувства злорадства, когда читаете, скажем, об обесточивании Харькова?— Испытываю. К сожалению.— А почему к сожалению?— У меня ж философское образование. Должен, по идее, быть выше мелочных обид, неблагородных страстей. Но… Трудно себя контролировать. Особенно, когда вспоминаешь как прожили зиму на 13 этаже в квартире, где не закончился ремонт. Без света, тепла, воды, лифта.Хотя сейчас больше вспоминается забавное: с приятелем-отельером придумали палатку "Вино и свечи", где можно было ночью выпить бесплатно бокал массандровского под музыку Вертинского и робкий огонек. Даже ностальгия какая-то. Но помню и темные, холодные больницы, мешки с цементом на 13 этаж…Признаюсь, пробивает на злорадство. Спасают воспоминания. В связи с тем же Харьковом помню свои надежды. Общался там с Евгением Кушнаревым. Если б он не погиб загадочно на охоте, судьба Украины была бы другой.А погиб сразу после известного напоминания о том, что от Харькова до Киева 500 километров, а до Белгорода — пятьдесят. Даже хотел общий аэропорт строить.Был еще и курьезный случай. В прикабинетном туалете бывшего мэра, извините за подробности, с удивлением обнаружил стоящие дуплетом два унитаза. На мой недоуменный вопрос, хозяин кабинета ответил: "А вдруг заглянет губернатор и нам захочется… посидеть рядышком".Тогда я понял, что унитаз — особый артефакт в пантеоне украинских ценностей.В историческом музее столичного еще Бонна видел холодильник как символ превосходства довоенной американской мечты над немецкой. Видимо, унитазы от фаянсовых до золотых, войдут в антологию украинской мечты. Не хочу, чтоб они пострадали…А есть еще и профессиональные ассоциации. В Харькове живет моя соавтор книги по древнеиндийской политической философии "Вспоминая Артхашастру". Ясно, что не желаю ей рисков и испытаний.Но злорадство, эх, есть. Не совершенен человек в своих эмоциях…— А желание победы — это эмоции?— Это смысл. Смысл жизни.*Внесен в список экстремистов и террористов.На Украине нарастает политический кризис из-за коррупционного скандала. Подробнее — в материале Шатдаун по-украински. Что говорят на Украине о бюджете на следующий год.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

украина

россия

европа

харьков

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, дмитрий выдрин, юлия тимошенко, петр порошенко, выборы, переговоры, переговоры по украине 2025, харьков, всу, армия, владимир зеленский