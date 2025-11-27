https://ukraina.ru/20251127/russkiy-sled-v-peregovorakh-ekspert-bom-o-lingvisticheskikh-zagadkakh-mirnogo-plana-trampa-1072230010.html
"Русский след" в переговорах: эксперт Бом о лингвистических загадках мирного плана Трампа
Мирный план Вашингтона по Украине содержит интересные лингвистические особенности. При изучении документа эксперты обнаружили характерные признаки перевода с русского языка что указывает на происхождение исходной версии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
23 ноября в Швейцарии прошли трёхсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и ЕС. Основной темой обсуждения стал американский план урегулирования конфликта на Украине.По имеющейся информации, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на изменениях в предложениях Вашингтона. Требуемые корректировки были направлены на защиту их собственных интересов, при этом они не учитывали позицию России.Отвечая на вопрос о прошедших переговорах в Швейцарии, эксперт обратил внимание на особенности документа. "То есть [cпецпредставитель президента России Кирилл] Дмитриев и [специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф разработали некий черновик мирного плана (это тот, что мы видели слитым в Сеть)", — отметил Бом.Политолог рассказал о необычной находке в тексте документа. "При этом в Интернете многие спекулируют на тему того, что в данном черновике обнаружили около 10 бросающихся в глаза лингвистических русицизмов, указывающих на то, что исходником, возможно, стала русская версия от Дмитриева", — заявил эксперт."Но не это сейчас важно", — подчеркнул Бом, переходя к сути переговорного процесса, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.План Дональда Трампа из 28 пунктов тает на глазах. После переговоров Вашингтона с Киевом документ "похудел" на 9 позиций. Подробнее — в статье Павла Котова Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что не так с планом Трампа по Украине.
23 ноября в Швейцарии прошли трёхсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и ЕС. Основной темой обсуждения стал американский план урегулирования конфликта на Украине.
По имеющейся информации, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на изменениях в предложениях Вашингтона. Требуемые корректировки были направлены на защиту их собственных интересов, при этом они не учитывали позицию России.
Отвечая на вопрос о прошедших переговорах в Швейцарии, эксперт обратил внимание на особенности документа. "То есть [cпецпредставитель президента России Кирилл] Дмитриев и [специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф разработали некий черновик мирного плана (это тот, что мы видели слитым в Сеть)", — отметил Бом.
Политолог рассказал о необычной находке в тексте документа. "При этом в Интернете многие спекулируют на тему того, что в данном черновике обнаружили около 10 бросающихся в глаза лингвистических русицизмов, указывающих на то, что исходником, возможно, стала русская версия от Дмитриева", — заявил эксперт.
"Но не это сейчас важно", — подчеркнул Бом, переходя к сути переговорного процесса, заключил собеседник издания.
План Дональда Трампа из 28 пунктов тает на глазах. После переговоров Вашингтона с Киевом документ "похудел" на 9 позиций. Подробнее — в статье Павла Котова Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что не так с планом Трампа по Украине.