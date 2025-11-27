https://ukraina.ru/20251127/na-poroge-bolshoy-voyny-zubets-o-konfiskatsii-zolotovalyutnykh-rezervov-rossii-1072297606.html

Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака

Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака - 28.11.2025 Украина.ру

Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака

Украина до сих пор не приняла бюджет: без этого не будут выплачиваться пенсии, зарплаты врачам, учителям и коммунальщикам, а так же денежное содержание... Украина.ру, 28.11.2025

Украина до сих пор не приняла бюджет: без этого не будут выплачиваться пенсии, зарплаты врачам, учителям и коммунальщикам, а так же денежное содержание военнослужащим, находящимся на фронте. В Раде не хватает голосов: от 90 до 150 депутатов по разным оценкам из необходимых 226 готовы утвердить бюджет в нынешнем виде. Остальные ждут отставки Ермака. Откуда Украина будет брать деньги на выполнение обязательств перед гражданами, ответил доктор экономических наук Алексей Зубец.

