Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака
Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака - 28.11.2025 Украина.ру
Бунт кукол против Карабаса-Барабаса: Зубец о борьбе против Ермака
Украина до сих пор не приняла бюджет: без этого не будут выплачиваться пенсии, зарплаты врачам, учителям и коммунальщикам, а так же денежное содержание... Украина.ру, 28.11.2025
Украина до сих пор не приняла бюджет: без этого не будут выплачиваться пенсии, зарплаты врачам, учителям и коммунальщикам, а так же денежное содержание военнослужащим, находящимся на фронте. В Раде не хватает голосов: от 90 до 150 депутатов по разным оценкам из необходимых 226 готовы утвердить бюджет в нынешнем виде. Остальные ждут отставки Ермака. Откуда Украина будет брать деньги на выполнение обязательств перед гражданами, ответил доктор экономических наук Алексей Зубец.
Украина до сих пор не приняла бюджет: без этого не будут выплачиваться пенсии, зарплаты врачам, учителям и коммунальщикам, а так же денежное содержание военнослужащим, находящимся на фронте. В Раде не хватает голосов: от 90 до 150 депутатов по разным оценкам из необходимых 226 готовы утвердить бюджет в нынешнем виде. Остальные ждут отставки Ермака.
Откуда Украина будет брать деньги на выполнение обязательств перед гражданами, ответил доктор экономических наук Алексей Зубец.