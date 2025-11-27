https://ukraina.ru/20251127/27-noyabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072296851.html
27 ноября 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводкиУлица с историей. Комсомольский проспект в Донецке. Гость: Бойко Олег Олегович к.и.н.,заведующий научно-экспозиционным отделом истории ГБУ ДНР "Донецкий республиканский краеведческий музей". Тема дня. Участие молодёжных активистов ДНР в общероссийской повестке. Гость: Микаэль Минасян - заместитель руководителя организаций "Молодая Республика" и "Молодая Гвардия" в ДНР, блогер Важный разговор. Помощь Югры в восстановлении Макеевки и Авдеевки. Гость: Никита Филиппов, руководитель корпункта Югры в Донецкой Народной Республике Большое интервью. Какой план по украинскому урегулированию может быть идеален для России. Гость: Александр Дудчак - эксперт Института стран СНГ #Новороссия #СВО #Россия #Украина Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру
Новости и фронтовые сводки
Улица с историей. Комсомольский проспект в Донецке. Гость: Бойко Олег Олегович к.и.н.,заведующий научно-экспозиционным отделом истории ГБУ ДНР "Донецкий республиканский краеведческий музей".
Тема дня. Участие молодёжных активистов ДНР в общероссийской повестке. Гость: Микаэль Минасян - заместитель руководителя организаций "Молодая Республика" и "Молодая Гвардия" в ДНР, блогер
Важный разговор. Помощь Югры в восстановлении Макеевки и Авдеевки. Гость: Никита Филиппов, руководитель корпункта Югры в Донецкой Народной Республике
Большое интервью. Какой план по украинскому урегулированию может быть идеален для России. Гость: Александр Дудчак - эксперт Института стран СНГ
#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM