27 ноября 2025 года, вечерний эфир

27 ноября 2025 года, вечерний эфир - 27.11.2025 Украина.ру

27 ноября 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T18:40

2025-11-27T18:40

2025-11-27T18:40

донецкая народная республика

донецк

макеевка

александр дудчак

снг

новороссия сегодня

Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводкиУлица с историей. Комсомольский проспект в Донецке. Гость: Бойко Олег Олегович к.и.н.,заведующий научно-экспозиционным отделом истории ГБУ ДНР "Донецкий республиканский краеведческий музей". Тема дня. Участие молодёжных активистов ДНР в общероссийской повестке. Гость: Микаэль Минасян - заместитель руководителя организаций "Молодая Республика" и "Молодая Гвардия" в ДНР, блогер Важный разговор. Помощь Югры в восстановлении Макеевки и Авдеевки. Гость: Никита Филиппов, руководитель корпункта Югры в Донецкой Народной Республике Большое интервью. Какой план по украинскому урегулированию может быть идеален для России. Гость: Александр Дудчак - эксперт Института стран СНГ #Новороссия #СВО #Россия #Украина Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру

