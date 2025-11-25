https://ukraina.ru/20251125/za-kulisami-diplomatii-ssha-i-rf-proveli-raund-peregovorov-v-oae-khronika-sobytiy-na-utro-25-noyabrya--1072129198.html

За кулисами дипломатии: США и РФ провели раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 25 ноября

Подавляющее большинство пунктов американского плана урегулирования конфликта на Украине уже согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Высокопоставленный представитель администрации США провел закрытые переговоры с российской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах. Белый дом подтвердил прекращение финансирования Украины

Дипломатия в стиле "все включено": переговоры продолжаютсяВысокопоставленный представитель администрации США провел переговоры с российской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщают CBS News и Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России. Первый раунд переговоров состоялся накануне, а следующий запланирован на понедельник, 25 ноября. Официальный представитель американской администрации в комментарии CBS News подтвердил, что встреча назначена для обсуждения мирного процесса и ускоренного продвижения переговоров по урегулированию украинского конфликта. По информации собеседника FT, украинская сторона была проинформирована о предстоящих контактах между Вашингтоном и Москвой.Одновременно с этим стало известно, что подавляющее большинство пунктов американского плана урегулирования конфликта на Украине уже согласовано, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп оказывает давление как на Москву, так и на Киев, добиваясь скорейшего завершения переговорного процесса. "Президент хочет, чтобы сделка была заключена как можно быстрее", — заявила пресс-секретарь, добавив, что Трамп доверяет своей команде, которая "делает все возможное, чтобы довести процесс до финала".По словам представителя Белого дома, при формировании плана Вашингтон учитывал позиции обеих сторон конфликта. После работы украинских представителей над формулировками документ должен быть согласован РФ. Между тем в материале финской газеты Helsingin Sanomat, на который обратило внимание агентство РИА Новости, отмечается, что предлагаемый Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта свидетельствует о полном унижении Североатлантического альянса и фактически удовлетворяет ключевые требования Москвы. Как отмечает издание, Соединенные Штаты, действуя в обход союзников по блоку, могут в одностороннем порядке заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв соответствующее решение на национальном уровне. Этот шаг, по мнению авторов, означает стратегическую победу России в одном из главных вопросов кризиса. Профессор международных отношений Университета Тампере Туомас Форсберг в комментарии для газеты высказал еще более пессимистичный для Запада прогноз. Он допустил, что подобные односторонние действия Вашингтона могут в перспективе привести к распаду самого Североатлантического альянса. "Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий", — заявил эксперт. Публикация появилась на фоне многолетней обеспокоенности России беспрецедентным наращиванием военной активности НАТО у ее западных границ, которое альянс называет "сдерживанием агрессии". В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но будет адекватно реагировать на действия, создающие риски для ее национальной безопасности. Президент России Владимир Путин также подробно разъяснял, что у страны нет намерений нападать на государства-члены НАТО, обвиняя западных политиков в раздувании мифа о "российской угрозе" для отвлечения внимания от внутренних проблем.В ночь на вторник Каролин Левитт сообщила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению Дональда Трампа, однако продолжают продавать оружие по линии НАТО.Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО."Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия", — подчеркнула Левитт журналистам.Между тем известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине может вскоре завершиться при условии последовательных действий Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости."Если Трамп доведет дело до конца, то война может скоро закончиться", — отметил Сакс, оценивая перспективы урегулирования. При этом экономист добавил, что нынешний глава Белого дома может легко поддаваться влиянию. "Поэтому мы все еще ждем, что он предпримет", — подчеркнул профессор.Захарова ответила фон дер Ляйен на условия мира для УкраиныОфициальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях достижения мира на Украине. В своем Телеграм-канале дипломат назвала позицию Брюсселя нелепой и напомнила о двойных стандартах Запада."Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа", — отметила Захарова. Она также раскритиковала тезис ЕС о недопустимости ограничений для украинских вооруженных сил, указав, что Германия сама принимала подобные ограничения после Второй мировой войны.Отвечая на заявление о "центральной роли ЕС в обеспечении мира", представитель МИД поинтересовалась: "С какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя". Захарова также напомнила, что смена вектора Украины в 2014 году стала результатом "антиконституционного госпереворота", а не свободного выбора народа.Фронтовая сводка В ночь на 25 ноября средства противовоздушной обороны России осуществили перехват и уничтожение 249 украинских беспилотных летательных аппаратов, что стало одним из крупнейших показателей за последнее время. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над акваторией Черного моря — 116 единиц, а также территорией Краснодарского края — 76 единиц.Пострадали несколько регионов России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о шести пострадавших и повреждении не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. В Ростовской области, по данным губернатора Юрия Слюсаря, погибли три человека, еще десять жителей получили ранения.Несмотря на эффективное противодействие систем ПВО, угроза новых атак сохраняется. Местные власти оперативно информируют население о развитии ситуации и принимают необходимые меры безопасности.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ освободили Затишье и практически завершили зачистку Червоного и Зеленого Гая. Российские войска входят в Гуляйполе с трех направлений, одновременно продвигаясь к Покровскому. Продолжаются тяжелые бои за Новопавловку.На Красноармейском направлении отмечено успешное продвижение в районах Удачного и Сергеевки. В Гришино отбито восемь контратак противника. Полностью зачищены Горняк и Шахтерский, в Ровном завершается финальная стадия зачистки. В Димитрове ВСУ оказывают жесткое сопротивление, однако российские подразделения выходят к Белицкому, усиливают давление в Родинском и приближаются к Софиевке.На Купянском направлении западная часть города практически перешла под контроль ВС РФ, тогда как на восточном берегу Оскола продолжается выдавливание противника. На Северском направлении идут бои за Свято-Покровское, в самом Северске продолжаются уличные столкновения, а в Ямполе противник сохраняет отдельные очаги сопротивления.На Константиновском направлении после успешного взятия Иванополья российские подразделения начали активное продвижение в южную часть Константиновки, создавая угрозу охвата украинской группировки.

