"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада

"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада - 25.11.2025

"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада

Американская администрация использует методы давления на всех участников переговорного процесса вокруг украинского урегулирования Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Комментируя предположение журналиста Украина.ру о том, что Трамп ждет в большей степени реакции от украинской стороны, эксперт возразил: "Он не ждет реакции, он хочет продавить. Трамп устроил весь этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского, чтобы тот что-то подписал".На замечание журналиста "Нас-то он не додавит" эксперт ответил: "А он считает, что додавит". "Вы же сами привели цитату Рубио, где он сказал, что санкции закончились. А сегодня Трамп опять говорит, что введет новые санкции", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.

