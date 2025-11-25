"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада - 25.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251125/tramp-ustroil-etot-tsirk-s-mindichem-chtoby-nadavit-na-zelenskogo-vladimir-bruter-o-taktike-zapada-1072111359.html
"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада - 25.11.2025 Украина.ру
"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
Американская администрация использует методы давления на всех участников переговорного процесса вокруг украинского урегулирования Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-11-25T05:30
2025-11-25T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg
Комментируя предположение журналиста Украина.ру о том, что Трамп ждет в большей степени реакции от украинской стороны, эксперт возразил: "Он не ждет реакции, он хочет продавить. Трамп устроил весь этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского, чтобы тот что-то подписал".На замечание журналиста "Нас-то он не додавит" эксперт ответил: "А он считает, что додавит". "Вы же сами привели цитату Рубио, где он сказал, что санкции закончились. А сегодня Трамп опять говорит, что введет новые санкции", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада

Американская администрация использует методы давления на всех участников переговорного процесса вокруг украинского урегулирования Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Комментируя предположение журналиста Украина.ру о том, что Трамп ждет в большей степени реакции от украинской стороны, эксперт возразил: "Он не ждет реакции, он хочет продавить. Трамп устроил весь этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского, чтобы тот что-то подписал".
"И Трамп рассчитывает, что поскольку они не умеют его правильно посылать, то он их додавит. А если не додавит, то опять будет давить", — заявил Брутер.
На замечание журналиста "Нас-то он не додавит" эксперт ответил: "А он считает, что додавит". "Вы же сами привели цитату Рубио, где он сказал, что санкции закончились. А сегодня Трамп опять говорит, что введет новые санкции", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
