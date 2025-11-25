Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/nereshitelnost-trampa-drobnitskiy-o-tom-pochemu-lider-ssha-zadvinul-prioritety-maga-bazy-1071906214.html
Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы - 25.11.2025 Украина.ру
Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
Одной из ключевых причин разочарования сторонников в Дональде Трампе стало его нежелание или неспособность выполнить главное предвыборное обещание — положить конец вмешательству США в дела Евроатлантики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-25T04:40
2025-11-25T04:40
новости
сша
америка
израиль
дональд трамп
дмитрий дробницкий
украина.ру
республиканская партия
избиратели
американцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_35e0e230639dda9741b0bce4bef7be0c.jpg
Эксперт указал, что нерешительность президента США Дональда Трампа привела к прямо противоположному результату. При этом, по словам политолога, есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и базой MAGA-движения: "Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране".По мнению американиста, им надоело, что израильское лобби "пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке". Он дал емкую характеристику внешнеполитическому курсу американского лидера."Внешней политики Трампа не существует. Он сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
сша
америка
израиль
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_69:0:1114:784_1920x0_80_0_0_0190fef5d10e00a3f9e66a2ddcc61a94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, израиль, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, республиканская партия, избиратели, американцы, выборы, третья мировая война, война, европа, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, США, Америка, Израиль, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, Республиканская партия, Избиратели, американцы, выборы, третья мировая война, война, Европа, аналитики, Аналитика, эксперты

Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы

04:40 25.11.2025
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Одной из ключевых причин разочарования сторонников в Дональде Трампе стало его нежелание или неспособность выполнить главное предвыборное обещание — положить конец вмешательству США в дела Евроатлантики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт указал, что нерешительность президента США Дональда Трампа привела к прямо противоположному результату.
"Нерешительность Трампа, то, что он приоритеты MAGA-политики задвинул в сторону, привели к тому, что Америку из Евроатлантики не отпустили, несмотря на все попытки выйти оттуда. Это и является основной причиной для раздражения базы MAGA-движения", — констатировал Дробницкий.
При этом, по словам политолога, есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и базой MAGA-движения: "Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране".
По мнению американиста, им надоело, что израильское лобби "пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке". Он дал емкую характеристику внешнеполитическому курсу американского лидера.
"Внешней политики Трампа не существует. Он сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШААмерикаИзраильДональд ТрампДмитрий ДробницкийУкраина.руРеспубликанская партияИзбирателиамериканцывыборытретья мировая войнавойнаЕвропааналитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
04:10Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием
04:03Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек
04:00"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление
03:46Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область — губернатор
03:20Наступление ВС РФ, "красные линии" Киева, вода для Донбасса. Информационная сводка за 24 ноября
02:52"Герани" бьют по Киеву и другим областям. В небо подняты Ту-160 и МиГ-31К с "Кинжалами"
02:04Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на приморские города юга России
01:29Белый дом объявил решение Трампа по финансированию Украины
01:00Атака на Новороссийск и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА и ПКР по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния