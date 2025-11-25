https://ukraina.ru/20251125/nereshitelnost-trampa-drobnitskiy-o-tom-pochemu-lider-ssha-zadvinul-prioritety-maga-bazy-1071906214.html

Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы

Одной из ключевых причин разочарования сторонников в Дональде Трампе стало его нежелание или неспособность выполнить главное предвыборное обещание — положить конец вмешательству США в дела Евроатлантики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Эксперт указал, что нерешительность президента США Дональда Трампа привела к прямо противоположному результату. При этом, по словам политолога, есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и базой MAGA-движения: "Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране".По мнению американиста, им надоело, что израильское лобби "пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке". Он дал емкую характеристику внешнеполитическому курсу американского лидера."Внешней политики Трампа не существует. Он сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.

