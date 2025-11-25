https://ukraina.ru/20251125/nereshitelnost-trampa-drobnitskiy-o-tom-pochemu-lider-ssha-zadvinul-prioritety-maga-bazy-1071906214.html
Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
Одной из ключевых причин разочарования сторонников в Дональде Трампе стало его нежелание или неспособность выполнить главное предвыборное обещание — положить конец вмешательству США в дела Евроатлантики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт указал, что нерешительность президента США Дональда Трампа привела к прямо противоположному результату. При этом, по словам политолога, есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и базой MAGA-движения: "Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране".По мнению американиста, им надоело, что израильское лобби "пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке". Он дал емкую характеристику внешнеполитическому курсу американского лидера."Внешней политики Трампа не существует. Он сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе", — подытожил собеседник издания.
Эксперт указал, что нерешительность президента США Дональда Трампа привела к прямо противоположному результату.
"Нерешительность Трампа, то, что он приоритеты MAGA-политики задвинул в сторону, привели к тому, что Америку из Евроатлантики не отпустили, несмотря на все попытки выйти оттуда. Это и является основной причиной для раздражения базы MAGA-движения", — констатировал Дробницкий.
При этом, по словам политолога, есть еще одна точка, в которой очевиден разлом между Трампом и базой MAGA-движения: "Это то, что MAGA-республиканцы, элитные группировки, инфлюенсеры, избиратели все больше и больше скептически относятся к Израилю и не хотят помощи этой стране".
По мнению американиста, им надоело, что израильское лобби "пытается рулить политикой США на Ближнем Востоке". Он дал емкую характеристику внешнеполитическому курсу американского лидера.
"Внешней политики Трампа не существует. Он сказал, что смог отодвинуть начало третьей мировой войны. Но простые американцы так не чувствуют, они как раз уверены, что угроза мировой войны стала ближе", — подытожил собеседник издания.
