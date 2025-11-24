https://ukraina.ru/20251124/ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1072068677.html

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Тамбова и Пензы. Публикуем сводку опасности для регионов, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 1:00 24 ноября

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 24 ноября объявлялась в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях, в Краснодарском крае, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Смоленской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Московской, Орловской, Курской, Волгоградской областях, в ЛНР, в Мордовии, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова и Пензы."Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:02 и 1:02 мск.Минобороны РФ ранее сообщило, что силы ПВО во второй половине дня 23 ноября сбили 40 украинских БПЛА над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

