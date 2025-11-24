Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/ugroza-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1072068677.html
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.11.2025 Украина.ру
Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Тамбова и Пензы. Публикуем сводку опасности для регионов, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 1:00 24 ноября
2025-11-24T01:27
2025-11-24T01:27
новости
украина.ру
россия
угроза
бпла
всу
воронежская область
белгородская область
липецк
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 24 ноября объявлялась в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях, в Краснодарском крае, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Смоленской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Московской, Орловской, Курской, Волгоградской областях, в ЛНР, в Мордовии, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова и Пензы."Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:02 и 1:02 мск.Минобороны РФ ранее сообщило, что силы ПВО во второй половине дня 23 ноября сбили 40 украинских БПЛА над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
белгородская область
липецк
краснодарский край
днр
лнр
саратовская область
пенза
ульяновская область
самара
смоленск
калужская область
ивановская область
ростовская область
рязанская область
московская область
орловская область
курская область
волгоградская область
ставрополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, угроза, бпла, всу, воронежская область, белгородская область, липецк, краснодарский край, днр, лнр, саратовская область, пенза, нижегородская область, ульяновская область, самара, смоленск, калужская область, ивановская область, ростовская область, рязанская область, московская область, орловская область, курская область, волгоградская область, ставрополь, росавиация, аэропорты
Новости, Украина.ру, Россия, угроза, БПЛА, ВСУ, Воронежская область, Белгородская область, Липецк, краснодарский край, ДНР, ЛНР, Саратовская область, Пенза, Нижегородская область, Ульяновская область, Самара, Смоленск, Калужская область, Ивановская область, Ростовская область, Рязанская область, Московская область, Орловская область, Курская область, Волгоградская область, Ставрополь, Росавиация, аэропорты

Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:27 24.11.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Тамбова и Пензы. Публикуем сводку опасности для регионов, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 1:00 24 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 24 ноября объявлялась в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях, в Краснодарском крае, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Смоленской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Московской, Орловской, Курской, Волгоградской областях, в ЛНР, в Мордовии, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.
Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова и Пензы.
"Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:02 и 1:02 мск.
Минобороны РФ ранее сообщило, что силы ПВО во второй половине дня 23 ноября сбили 40 украинских БПЛА над регионами России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияугрозаБПЛАВСУВоронежская областьБелгородская областьЛипецккраснодарский крайДНРЛНРСаратовская областьПензаНижегородская областьУльяновская областьСамараСмоленскКалужская областьИвановская областьРостовская областьРязанская областьМосковская областьОрловская областьКурская областьВолгоградская областьСтавропольРосавиацияаэропорты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:27Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:04Продолжаются тяжёлые бои в восточной части Константиновки
00:40The Telegraph опубликовала полный текст плана ЕС по урегулированию конфликта на Украине
00:29Рубио оценил текущие переговоры в Женеве по Украине
23:57Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России
18:10На Кипре произошло покушение на похищение экс-министра энергетики Украины
18:06Никакой благодарности: Трамп раскритиковал украинское "руководство" и политику ЕС в конфликте с Россией
18:01Попытка дискредитировать Трампа, делегация начала работу. Итоги 23 ноября
17:25Мендель призвала принять предложенное США мирное соглашение
17:20The Guardian: ВС РФ уничтожили последний энергоблок в Черниговской области
17:05Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков
16:58Politico: Союзники Украины ищут замену американской разведке на случай прекращения поддержки
16:23Почему мирный план Трампа вызывает раздражение в ЕС
16:12Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа
15:55Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу
15:46На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
15:09"Подлодка судного дня": мировые СМИ и политики встречают "Посейдон"
14:52"Радужная империя" готовит ответный удар. Как реакция Запада на "план Трампа" обнажила его реальные планы
14:30Подоляка: Освобождение Петровского открывает путь к Славянску и Краматорску
14:15Страхи Запада
Лента новостейМолния