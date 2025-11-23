Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России - 23.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за семь часов уничтожили 40 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ 23 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-23T23:57
2025-11-23T23:58
"С 13:00 мск до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 26 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря; 🟥 8 – над территорией Республики Крым; 🟥 6 – над территорией Белгородской области.Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Московской области. По информации губернатора Андрея Воробьева, часть дронов была уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. Электроснабжение в городе не нарушалось — оперативно было выполнено переключение на резервные линии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России

23:57 23.11.2025 (обновлено: 23:58 23.11.2025)
 
Силы ПВО за семь часов уничтожили 40 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ 23 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"С 13:00 мск до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 26 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря;
🟥 8 – над территорией Республики Крым;
🟥 6 – над территорией Белгородской области.
Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Московской области. По информации губернатора Андрея Воробьева, часть дронов была уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. Электроснабжение в городе не нарушалось — оперативно было выполнено переключение на резервные линии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина.ру удары БПЛА ВСУ ПВО Россия Черное море Белгородская область Крым
 
