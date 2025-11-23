https://ukraina.ru/20251123/sily-pvo-sbili-40-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1072062203.html
Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за семь часов уничтожили 40 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ 23 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"С 13:00 мск до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 26 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря; 🟥 8 – над территорией Республики Крым; 🟥 6 – над территорией Белгородской области.Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Московской области. По информации губернатора Андрея Воробьева, часть дронов была уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. Электроснабжение в городе не нарушалось — оперативно было выполнено переключение на резервные линии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
23:57 23.11.2025
