Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за семь часов уничтожили 40 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ 23 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2025-11-23T23:57

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"С 13:00 мск до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 26 вражеских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря; 🟥 8 – над территорией Республики Крым; 🟥 6 – над территорией Белгородской области.Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Шатурскую ГРЭС в Московской области. По информации губернатора Андрея Воробьева, часть дронов была уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. Электроснабжение в городе не нарушалось — оперативно было выполнено переключение на резервные линии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

