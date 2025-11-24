https://ukraina.ru/20251124/ssha-vystupili-protiv-trekhstoronney-vstrechi-s-evropoy-i-ukrainoy---bloomberg-1072074264.html
США выступили против трехсторонней встречи с Европой и Украиной - Bloomberg
США выступили против трехсторонней встречи с Европой и Украиной - Bloomberg - 24.11.2025 Украина.ру
США выступили против трехсторонней встречи с Европой и Украиной - Bloomberg
США выступили против встречи с представителями Европы и Киева в трехстороннем формате в рамках украинского урегулирования, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники
"США в настоящий момент возражают против того, чтобы встретиться с украинцами и европейцами вместе", - говорится в материале.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.СМИ писали, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.Подробнее о встрече - в материале Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве на сайте Украина.ру.
08:09 24.11.2025 (обновлено: 08:16 24.11.2025)
"США в настоящий момент возражают против того, чтобы встретиться с украинцами и европейцами вместе", - говорится в материале.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
СМИ писали, что Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине, однако никаких четких планов визита нет - поездка Зеленского будет зависеть от исхода переговоров в Женеве.