https://ukraina.ru/20251124/belyy-dom-otsenil-vstrechu-peregovorschikov-ssha-s-delegatsiey-ukrainy-v-zheneve-1072073810.html

Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве

Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве - 24.11.2025 Украина.ру

Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве

Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом

2025-11-24T07:44

2025-11-24T07:44

2025-11-24T07:48

новости

сша

украина

женева

стив уиткофф

марко рубио

джаред кушнер

украина.ру

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/87/1017738745_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_066041086ca6628f83f573608c302279.jpg

"Сегодня госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и министр Дрисколл провели обширную и продуктивную встречу с украинской делегацией для рассмотрения последних проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения. Разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнёрских отношений и общей цели", - говорится в заявлении Белого дома.Там же указано, что переговоры завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед.США и Украина договорились продолжить консультации по итогам прошедших переговоров."Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс и договорились продолжить консультации по мере продвижения соглашений к окончательной доработке", - сообщили в американской администрации.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Подробнее о переговорах - в материале Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября на сайте Украина.ру.

сша

украина

женева

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, женева, стив уиткофф, марко рубио, джаред кушнер, украина.ру, переговоры