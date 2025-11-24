Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве - 24.11.2025 Украина.ру
Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве
Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве - 24.11.2025 Украина.ру
Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве
Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом
2025-11-24T07:44
2025-11-24T07:48
"Сегодня госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и министр Дрисколл провели обширную и продуктивную встречу с украинской делегацией для рассмотрения последних проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения. Разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнёрских отношений и общей цели", - говорится в заявлении Белого дома.Там же указано, что переговоры завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед.США и Украина договорились продолжить консультации по итогам прошедших переговоров."Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс и договорились продолжить консультации по мере продвижения соглашений к окончательной доработке", - сообщили в американской администрации.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Подробнее о переговорах - в материале Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября на сайте Украина.ру.
Белый дом оценил встречу переговорщиков США с делегацией Украины в Женеве

07:44 24.11.2025 (обновлено: 07:48 24.11.2025)
 
Американские переговорщики в Женеве провели продолжительную и продуктивную встречу с делегацией Украины, заявил Белый дом
"Сегодня госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и министр Дрисколл провели обширную и продуктивную встречу с украинской делегацией для рассмотрения последних проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения. Разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнёрских отношений и общей цели", - говорится в заявлении Белого дома.
Там же указано, что переговоры завершились общим пониманием того, что этот день ознаменовал собой значительный шаг вперед.
"Украинская делегация подтвердила, что все их основные вопросы, вызывающие обеспокоенность - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены в ходе встречи", – отметили в заявлении.
США и Украина договорились продолжить консультации по итогам прошедших переговоров.
"Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс и договорились продолжить консультации по мере продвижения соглашений к окончательной доработке", - сообщили в американской администрации.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Подробнее о переговорах - в материале Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября на сайте Украина.ру.
