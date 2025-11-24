https://ukraina.ru/20251124/plan-trampa-taet-na-glazakh-ot-28-punktov-ostalos-19-no-rossiya-zhdet-konkretiki-1072106082.html

План Трампа тает на глазах: от 28 пунктов осталось 19, но Россия ждет конкретики

Переговоры в Женеве привели к резкому сокращению американского мирного плана по Украине — с первоначальных 28 пунктов до 19. Об этом 24 ноября сообщает издание Financial Times

Издание, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает, что детали исключённых положений не разглашаются, что говорит о серьёзном пересмотре Вашингтоном своей позиции. РФ: "Ждём прямого диалога"Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва ознакомилась с одним из вариантов плана, но подчеркнул: конкретных переговоров пока не было. При этом он отметил, что многие положения, обсуждавшиеся ранее на Аляске, для РФ приемлемы. Ушаков ожидает, что США в ближайшее время выйдут на очный контакт для детального обсуждения, и призвал не доверять "домыслам" вокруг плана. ЕС: ставка на войнуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал жёсткое заявление по итогам саммита ЕС, заявив, что лидеры Евросоюза хотят продолжения вооружённого конфликта на Украине. Орбан отметил, что американский мирный план вызывает "множество вопросов", а Брюссель продолжает настаивать на финансировании помощи Украине из общего бюджета ЕС. Венгрия решительно отказывается поддерживать такой подход. Подробности в публикации Орбан: итоги саммита ЕС подтверждают стремление лидеров к продолжению конфликта на Украине.Что дальше?С одной стороны — сжатый, но всё ещё туманный план Трампа, с другой — жёсткая позиция ЕС, выступающего против мирного урегулирования. Москва сохраняет спокойствие, ожидая официальных предложений от США, и даёт понять: только прямые переговоры могут сдвинуть процесс с мёртвой точки.Итоги дня в материале Европа в ярости: Вашингтон и Москва договариваются за спиной у Брюсселя. Итоги 24 ноября на сайте Украина.ру

2025

