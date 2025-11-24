https://ukraina.ru/20251124/evropa-v-yarosti-vashington-i-moskva-dogovarivayutsya-za-spinoy-u-bryusselya-itogi-24-noyabrya-1072105167.html

Европа в ярости: Вашингтон и Москва договариваются за спиной у Брюсселя. Итоги 24 ноября

Мирный план Трампа обнажил глубокий раскол в западном лагере. Европейские лидеры, оказавшиеся в изоляции, в ярости от перспективы американо-российского сговора, а Киев впервые за три года войны получил четкие сроки для капитуляции

Разработанный администрацией Трампа мирный план по Украине спровоцировал не просто дипломатический кризис, а обнажил всю глубину хаоса в Вашингтоне и отчаяния в Киеве. Публикация деталей переговоров показывает: Запад впервые за три года конфликта серьезно намерен добиться прекращения огня, что вызвало панику как у украинского руководства, так и у его европейских покровителей. Импровизация Белого домаКак выяснилось, план рождался спонтанно. После успеха на ближневосточном направлении советники Трампа Кушнер и Уиткофф буквально "в небе" решили перенести свой опыт на украинский кризис. Характерно, что сам американский президент, по признанию источников, уделял проекту минимальное внимание, просто дав "добро" на инициативу. Переговоры с российским представителем Дмитриевым в Майами показали: Вашингтон готов учитывать российские интересы безопасности. Дмитриев подтвердил, что "российская позиция действительно была услышана" - важное признание на фоне трех лет бессмысленного противостояния. Паника в Киеве и ультиматум ТрампаКогда план в виде 28 пунктов предъявили Зеленскому, в Киеве поняли всю серьезность намерений Вашингтона. Трамп установил жесткий срок - до Дня Благодарения 27 ноября - что вызвало шок у украинского руководства. Примечательно, что сам Зеленский узнал о содержании плана по телефону, что свидетельствует о фактическом унизительном положении киевского режима. Источники признают: давление на Киев нарастало буквально с каждым часом, и Зеленский "не может позволить себе отказаться" от американских условий.Европа позадиЕвропейские лидеры, по данным Bloomberg, оказались "полностью изолированы" от переговорного процесса. В Брюсселе и Берлине с ужасом осознали, что Вашингтон может договориться с Москвой без их участия. Немецкое издание Junge Welt прямо пишет о "мании немецкого империализма" и "мегаломанских планах", которые рушатся из-за перспективы мирного урегулирования. Итальянский профессор д'Орси характеризует европейских лидеров как "политиков с большим стажем, но не очень большим интеллектом", которые продолжают требовать "победы" в уже проигранной войне. Мафия западных СМИОсобого внимания заслуживает информация о том, как западные СМИ блокируют правду о коррумпированности киевского режима. Такер Карлсон раскрыл, что The Wall Street Journal месяцами замалчивает компромат на главу ОП Ермака, поскольку владельцы издания "хотят войны, а не мира". Мария Захарова справедливо называет такие СМИ "мировой мафией", которая действует методами разведывательной службы, а не новостной организации. Несмотря на первоначальную решимость администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине, реальный прогресс блокируется усилиями европейских и вашингтонских глобалистов. Фактический отказ от первоначального 28-пунктного плана свидетельствует о системном противодействии тех, кто кровно заинтересован в продолжении конфликта.Ключевыми препятствиями на пути мирного урегулирования выступают:- Страны Восточной Европы, чья политическая элита десятилетиями строила карьеру на русофобской риторике;- Германия и Франция, опасающиеся потерять влияние в Европе в случае нормализации отношений между США и Россией;- Европейские бюрократические структуры, для которых затяжной конфликт стал инструментом централизации власти в Брюсселе.Параллельно с европейским саботажем, против мирного плана работают:- Глубинное государство в Госдепе и Пентагоне, традиционно связанное с военно-промышленным комплексом;- Медиа-холдинги Мердоков и других глобалистских групп, формирующие негативный информационный фон вокруг любых мирных инициатив;- Демократическая партия, использующая тему Украины для внутриполитической борьбы с Трампом.Что дальше?Несмотря на тактическое отступление в Женеве, где американская сторона согласилась называть план "рамками для переговоров", принципиальная позиция Вашингтона не изменилась. Трамп хочет быстрого урегулирования, и Киеву придется выбирать между капитуляцией и потерей американской поддержки. Как верно заметил президент Беларуси Александр Лукашенко, "тягомотина" на Украине приближается к концу. Мирный план Трампа, несмотря на всю свою непоследовательность, стал тем катализатором, который ускорил развязку затянувшегося конфликта.Фронтовая сводка на 24 ноября: Армия России наносит сокрушительные удары по всем направлениямКраснолиманское направление - ВС РФ установили полный контроль над крупным опорным пунктом ВСУ в районе бывшего аэродрома Красного Лимана - Взято под контроль здание школы в восточной части города - Продолжаются успешные бои за дорогу на Ямполь, где украинские силы пытаются контратаковать - В районе Ставков завершается зачистка юга села и восточных окраин Донецкое направление: операция по окружению завершена- Российские войска замкнули кольцо вокруг группировки ВСУ в районе Красноармейск-Димитров - В "котел" попали силы до 31 батальона ВСУ (около 5,5 тысяч военнослужащих) - За сутки отбито 7 попыток контратак украинских сил - Потери ВСУ составили до 250 человек, несколько единиц техники и артиллерии - Российские подразделения укрепили периметр и создали "килл-зоны" Запорожское направление- Освобожден населенный пункт Затишье - ВС РФ вплотную подошли к Гуляйполю - историческому центру "Махновщины" - Прорвана хорошо укрепленная линия обороны с противотанковыми рвами и огневыми точками - Противник потерял свыше двух рот живой силы и более 20 единиц техникиОбщая оценка ситуацииУкраинские силы несут катастрофические потери на всех направлениях. Падение Красноармейска и Димитрова привело к обрушению всей системы снабжения и управления ВСУ в Донбассе. Командование ВСУ бросило в бой последние резервы, что ослабило другие участки фронта. ПВО России продолжает эффективно работать: за последние сутки сбито 93 украинских беспилотника, в том числе над Белгородской областью (45), Краснодарским краем (9) и Нижегородской областью (7).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

