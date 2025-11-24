https://ukraina.ru/20251124/na-ukraine-budut-khlopat-v-ladoshi-ekspert-o-vozmozhnoy-smene-vlasti-v-ssha-v-polzu-kongressa-1071908071.html

"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса

Смена власти в Вашингтоне в пользу Конгресса будет с энтузиазмом встречена в Киеве, поскольку именно законодатели, а не администрация президента, являются главными лоббистами продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

На прямой вопрос о реакции Киева на возможный перехват власти Конгрессом, эксперт ответил однозначно. "Конечно. Украинская контактная группа сначала поехала в Конгресс", — заявил Дробницкий.Политолог пояснил, почему украинское лобби делает ставку именно на законодателей. "Украинское и евроатлантическое лобби — это сейчас одно и то же. Военный конфликт нужен для того, чтобы США и не думали выходить из Евроатлантики". По его словам, в этой схеме американский лидер оказался не самым сильным звеном. "Трампа удалось развести на миротворчество, его втянули в эти дела обратно. По идее, Конгресс должен сейчас забрать остатки внешнеполитической власти у президента. То есть принять такие билли в рамках бюджетного процесса, чтобы президент не мог ни от чего отказаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.

