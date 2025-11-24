"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/na-ukraine-budut-khlopat-v-ladoshi-ekspert-o-vozmozhnoy-smene-vlasti-v-ssha-v-polzu-kongressa-1071908071.html
"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса - 24.11.2025 Украина.ру
"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
Смена власти в Вашингтоне в пользу Конгресса будет с энтузиазмом встречена в Киеве, поскольку именно законодатели, а не администрация президента, являются главными лоббистами продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-24T04:30
2025-11-24T04:30
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
дмитрий дробницкий
украина.ру
ракеты
венесуэла
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:60:1240:758_1920x0_80_0_0_e1848dcc8d292cfbf8e78dccf7305fef.jpg
На прямой вопрос о реакции Киева на возможный перехват власти Конгрессом, эксперт ответил однозначно. "Конечно. Украинская контактная группа сначала поехала в Конгресс", — заявил Дробницкий.Политолог пояснил, почему украинское лобби делает ставку именно на законодателей. "Украинское и евроатлантическое лобби — это сейчас одно и то же. Военный конфликт нужен для того, чтобы США и не думали выходить из Евроатлантики". По его словам, в этой схеме американский лидер оказался не самым сильным звеном. "Трампа удалось развести на миротворчество, его втянули в эти дела обратно. По идее, Конгресс должен сейчас забрать остатки внешнеполитической власти у президента. То есть принять такие билли в рамках бюджетного процесса, чтобы президент не мог ни от чего отказаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:0:1240:930_1920x0_80_0_0_6ff11e9b7bcf66c59508170d28566971.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, ракеты, венесуэла, бюджет, война на украине, конгресс сша, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, ракеты, Венесуэла, бюджет, война на Украине, Конгресс США, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса

04:30 24.11.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Смена власти в Вашингтоне в пользу Конгресса будет с энтузиазмом встречена в Киеве, поскольку именно законодатели, а не администрация президента, являются главными лоббистами продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На прямой вопрос о реакции Киева на возможный перехват власти Конгрессом, эксперт ответил однозначно. "Конечно. Украинская контактная группа сначала поехала в Конгресс", — заявил Дробницкий.
Политолог пояснил, почему украинское лобби делает ставку именно на законодателей. "Украинское и евроатлантическое лобби — это сейчас одно и то же. Военный конфликт нужен для того, чтобы США и не думали выходить из Евроатлантики".
"И приоритет в условиях исчезающих ресурсов оставался именно там, в Евроатлантике: каждая ракета, которая выпущена по Венесуэле, могла быть выпущена по русским", — отметил американист.
По его словам, в этой схеме американский лидер оказался не самым сильным звеном. "Трампа удалось развести на миротворчество, его втянули в эти дела обратно. По идее, Конгресс должен сейчас забрать остатки внешнеполитической власти у президента. То есть принять такие билли в рамках бюджетного процесса, чтобы президент не мог ни от чего отказаться", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампДмитрий ДробницкийУкраина.руракетыВенесуэлабюджетвойна на УкраинеКонгресс СШАаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область
05:45Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы
05:30Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
05:15Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города
05:00"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
04:50Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска
04:40"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
04:37Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
04:15"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"
04:01Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября
04:00"Танк — расходник современной войны": политолог сравнил подходы к бронетехнике в России и Германии
03:31Оперативная сводка за 23 ноября от канала "Дневник Десантника"
03:14"Должна капитулировать": фундаментальных отличий между планами Трампа и ЕС не существует
02:51"Нервные" переговоры в Женеве: Киев заподозрили в передаче СМИ деталей плана Трампа
02:17Новый раунд переговоров начался в Швейцарии с участием США, Украины и ЕС. Другие новости
02:01Обстановка на Покровском направлении: ВС РФ замкнули кольцо
01:27Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:04Продолжаются тяжёлые бои в восточной части Константиновки
00:40The Telegraph опубликовала полный текст плана ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Лента новостейМолния