"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
Смена власти в Вашингтоне в пользу Конгресса будет с энтузиазмом встречена в Киеве, поскольку именно законодатели, а не администрация президента, являются главными лоббистами продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На прямой вопрос о реакции Киева на возможный перехват власти Конгрессом, эксперт ответил однозначно. "Конечно. Украинская контактная группа сначала поехала в Конгресс", — заявил Дробницкий.
Политолог пояснил, почему украинское лобби делает ставку именно на законодателей. "Украинское и евроатлантическое лобби — это сейчас одно и то же. Военный конфликт нужен для того, чтобы США и не думали выходить из Евроатлантики".
"И приоритет в условиях исчезающих ресурсов оставался именно там, в Евроатлантике: каждая ракета, которая выпущена по Венесуэле, могла быть выпущена по русским", — отметил американист.
По его словам, в этой схеме американский лидер оказался не самым сильным звеном. "Трампа удалось развести на миротворчество, его втянули в эти дела обратно. По идее, Конгресс должен сейчас забрать остатки внешнеполитической власти у президента. То есть принять такие билли в рамках бюджетного процесса, чтобы президент не мог ни от чего отказаться", — заключил собеседник издания.
