Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска - 24.11.2025
Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска
Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска
Российские войска берут под контроль логистику в освобожденном Купянске, зачищая промышленную зону и железнодорожный вокзал, сжимая кольцо вокруг ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-24T04:50
2025-11-24T04:50
новости
купянск
россия
харьковская область
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.Комментируя стратегические успехи российских войск, Алехин заявил: "Российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах".Эксперт подчеркнул важность контроля над инфраструктурой: "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города". Он также отметил, что контратаки ВСУ, хотя и замедляют продвижение, не приводят к изменению контроля ВС РФ над городом.
купянск
россия
харьковская область
купянское направление
новости, купянск, россия, харьковская область, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, купянское направление, освобождение, логистика
Новости, Купянск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Купянское направление, освобождение, логистика

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа связистов группировки войск "Центр" в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Российские войска берут под контроль логистику в освобожденном Купянске, зачищая промышленную зону и железнодорожный вокзал, сжимая кольцо вокруг ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.
Комментируя стратегические успехи российских войск, Алехин заявил: "Российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах".
Эксперт подчеркнул важность контроля над инфраструктурой: "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города". Он также отметил, что контратаки ВСУ, хотя и замедляют продвижение, не приводят к изменению контроля ВС РФ над городом.
"Тактика российских войск в городских боях заключается в последовательном освобождении кварталов, контроль ключевых транспортных узлов и промышленной инфраструктуры", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
