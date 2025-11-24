https://ukraina.ru/20251124/kontrol-logistiki-i-infrastruktury-ekspert-o-tom-kak-boytsy-zakreplyayutsya-v-klyuchevykh-rayonakh-1072002234.html

Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска

Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска

Российские войска берут под контроль логистику в освобожденном Купянске, зачищая промышленную зону и железнодорожный вокзал, сжимая кольцо вокруг ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

В четверг, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области.Комментируя стратегические успехи российских войск, Алехин заявил: "Российская армия продолжает закрепляться в северо-восточной и южной частях Купянска, формируя плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах".Эксперт подчеркнул важность контроля над инфраструктурой: "Освобождая промышленную зону и железнодорожный вокзал, усиливает контроль над логистикой и внутренними коммуникациями города". Он также отметил, что контратаки ВСУ, хотя и замедляют продвижение, не приводят к изменению контроля ВС РФ над городом.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ контратакуют под Купянском, но попадают в огневые мешки и теряют Волчанск" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения" на сайте Украина.ру.

