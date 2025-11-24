Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России

Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцев

После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, не прекращающийся поток переселенцев в Европу значительно усилился. И если Евросоюз планирует завершить программу временной защиты беженцев в 2027 году, вероятно надеясь на окончание войны к этому времени, планы национальных правительств более долгосрочные.