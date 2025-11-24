https://ukraina.ru/20251124/chto-svyazyvaet-italyantsev-s-russkimi-i-pochemu-massimo-alberti-khochet-zhit-v-rossii-1072093844.html
Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
Крупный специалист по производству шерсти и кашемира, уроженец Италии Массимо Альберти и его невеста, русская певица Елена Ершова в студии Украина.ру рассказали Украина.ру, 24.11.2025
Крупный специалист по производству шерсти и кашемира, уроженец Италии Массимо Альберти и его невеста, русская певица Елена Ершова в студии Украина.ру рассказали о том, как итальянцы воспринимают Россию и её жителей, что у нас общего и в чём отличия, а также объяснили, почему Массимо, имея опыт жизни в разных странах, в итоге решил выбрать Россию. 00:50 — О жизни в Италии и работе в других странах; 08:11 — О смене профессии; 09:38 — История дружбы и любви Массимо и Елены; 11:37 — О планах по работе в России; 16:13 — О схожести русских и итальянцев и реакции близких на решение Массимо переехать в Россию; 22:25 — Как обычные жители Италии относятся к России?
