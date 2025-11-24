Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/chto-svyazyvaet-italyantsev-s-russkimi-i-pochemu-massimo-alberti-khochet-zhit-v-rossii-1072093844.html
Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России - 24.11.2025 Украина.ру
Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
Крупный специалист по производству шерсти и кашемира, уроженец Италии Массимо Альберти и его невеста, русская певица Елена Ершова в студии Украина.ру рассказали Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T15:21
2025-11-24T15:21
видео
россия
италия
украина.ру
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072094120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2006bfdfa05f4fe3c0f293af6a565e60.png
Крупный специалист по производству шерсти и кашемира, уроженец Италии Массимо Альберти и его невеста, русская певица Елена Ершова в студии Украина.ру рассказали о том, как итальянцы воспринимают Россию и её жителей, что у нас общего и в чём отличия, а также объяснили, почему Массимо, имея опыт жизни в разных странах, в итоге решил выбрать Россию. 00:50 — О жизни в Италии и работе в других странах; 08:11 — О смене профессии; 09:38 — История дружбы и любви Массимо и Елены; 11:37 — О планах по работе в России; 16:13 — О схожести русских и итальянцев и реакции близких на решение Массимо переехать в Россию; 22:25 — Как обычные жители Италии относятся к России?
https://ukraina.ru/20251121/ikh-vygonyayut-tak-chtoby-ostalis-chto-skryvaetsya-v-es-za-zayavleniyami-ob-ustalosti-ot-ukrainskikh-1071935654.html
россия
италия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072094120_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e781541632307aa9d3c2dd47301a8dd.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, италия, украина.ру, европа
Видео, Россия, Италия, Украина.ру, Европа

Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России

15:21 24.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Крупный специалист по производству шерсти и кашемира, уроженец Италии Массимо Альберти и его невеста, русская певица Елена Ершова в студии Украина.ру рассказали о том, как итальянцы воспринимают Россию и её жителей, что у нас общего и в чём отличия, а также объяснили, почему Массимо, имея опыт жизни в разных странах, в итоге решил выбрать Россию.
00:50 — О жизни в Италии и работе в других странах;
08:11 — О смене профессии;
09:38 — История дружбы и любви Массимо и Елены;
11:37 — О планах по работе в России;
16:13 — О схожести русских и итальянцев и реакции близких на решение Массимо переехать в Россию;
22:25 — Как обычные жители Италии относятся к России?
Подавляющее большинство украинских беженцев, прибывших в Финляндию после начала конфликта с Россией, не планируют покидать страну, сообщает финская телерадиокомпания Yle - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
21 ноября, 17:07
Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцевПосле отмены Украиной запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, не прекращающийся поток переселенцев в Европу значительно усилился. И если Евросоюз планирует завершить программу временной защиты беженцев в 2027 году, вероятно надеясь на окончание войны к этому времени, планы национальных правительств более долгосрочные.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияИталияУкраина.руЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
15:21Что связывает итальянцев с русскими и почему Массимо Альберти хочет жить в России
15:21Максимальное унижение: Уиткофф диктовал условия Зеленскому по громкой связи
14:55Собянин рассказал об уничтожении летевших на Москву беспилотников ВСУ
14:54"Не верьте, пока не увидите": Трамп оценил вероятность быстрого прогресса на переговорах
14:53Кольцо сомкнулось: разгром группировки ВСУ под Красноармейском и Димитровом
14:49В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа
14:47На Украине готовят почву для отмены "Нацкэшбека": выплаты поставлены в зависимость от "остатков в казне"
14:42Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского
14:29Освободив Затишье, ВС РФ вплотную подошли к Гуляйполю
14:15Диверсия в Польше: украинских преступников освободили
14:05Уверенное продвижение: группировка "Восток" наращивает темпы наступления на Южно-Донецком направлении
Лента новостейМолния