Страхи Запада - 23.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251123/strakhi-zapada-1072051465.html
Страхи Запада
Страхи Запада - 23.11.2025 Украина.ру
Страхи Запада
Запад боится России. Причину этого страха легко понять, если вдуматься в смысл заявлений западных политиков. Хиллари Клинтон сравнивает Трампа с Чемберленом, явно намекая на "политику умиротворения агрессора", Макрон требует не возвращать Россию в G-8, а Туск заявляет, что Россия не имеет права диктовать условия Украине и Европе.
2025-11-23T14:15
2025-11-23T14:15
россия
запад
германия
хиллари клинтон
эммануэль макрон
дональд трамп
оон
мнения
весь ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065362733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd04dcd896bc4ecc5e8f430ce001e7dd.jpg.webp
Клинтон из них самая прозрачная. Она явно пытается провести параллель между современной Россией и гитлеровским рейхом. В принципе, это не новость: европейские и американские русофобы неоднократно пытались навязать миру именно такой взгляд на Россию. Но есть нюанс, который нынешнее молодое поколение не знает, ибо не застало, а из тех, кто застал, мало кто помнит. В 90-е годы ельцинскую Россию на Западе часто сравнивали с веймарской Германией и даже высказывали опасение установления в Москве радикально-националистической тоталитарной диктатуры, стремящейся к реваншу.Тоталитарная диктатура в России не возникла, но это не помешало Западу облыжно обвинить Москву в реваншизме и в стремлении к восстановлению СССР в его прежних границах.Собственно эта навязываемая Западом параллель между Германией 20-х – 40-х годов ХХ века и Россией с 90-х годов прошлого века до наших дней, которая по мысли западных пропагандистов должна обвинить Россию, на деле уличает Запад. Тоталитарная диктатура в Германии в 1933 году стала возможной потому, что немецкий народ пережил национальную катастрофу и глубокое национальное унижение.По решениям Версальской мирной конференции Германию фактически разоружили, создав ей угрозу в лице возрождённой амбициозной Польши, которая не только выдвигала к веймарской Германии территориальные претензии, но и пыталась их реализовать вооружённым путём. До большой войны дело не дошло, но разоружённая, переживавшая в 20-е годы глубочайший экономический кризис Германия оказалась в крайне уязвимом положении. Немцы оказались безоружными в окружении вооружённых до зубов империалистических хищников. В результате германское общество восприняло идею реванша, не как попытку мести победителям за своё поражение, а как решение проблемы своего выживания. Гитлер привлекал немцев не расовой теорией, а пропагандой "восстановления исторической справедливости" - возвращения Германии права на самозащиту и уравнивания её в правах с её бывшими противниками.Именно с этой точки зрения Запад рассматривал в 1990-е годы и свои взаимоотношения с Россией. Москва, не только по собственной инициативе распустившая ОВД (Организацию Варшавского Договора - Ред.), но и как минимум не препятствующая распаду Союза, видящая в Западе не противника, но союзника, не воевавшая с ним и не потерпевшая поражение на поле боя, внезапно оказалась униженной, с её интересами открыто перестали считаться. Не заставил себя ждать и экономический кризис. Более того, разоружившаяся морально Россия, ориентированная на справедливый мир без силового давления, обнаружила себя в окружении империалистических хищников, с увлечением делящих советское наследство и плотоядно посматривающих на российские богатства, с которыми, по его собственному мнению, Запад управился бы гораздо лучше.Тревожными звонками для Москвы стали Югославия и Ирак, да и в ходе тяжелейших для неё двух Чеченских войн, Запад явно делал ставку на распад России, продолжая и после их окончания стимулировать любые сепаратистские настроения в любом уголке нашей страны.Тем не менее, счастливо избежав угрозы как правого, так и левого тоталитаризма, сохранив демократическое правление, Россия не поддалась идеям реванша и в начале нового тысячелетия была готова к конструктивному сотрудничеству с Западом, при условии учёта её интересов и гарантий её безопасности. Любая страна обеспокоилась бы, если бы к её границам вплотную приблизился крупный военный блок, только что под надуманным предлогом демонтировавший Югославию и объявивший весь мир зоной своей ответственности, присвоив себе "право" без мандата ООН, по собственному произволу, определять правых и виновных в любом конфликте и проводить незаконные военные "операции по принуждению к миру".Тоталитарная Германия после 1933 года видела свою цель в реванше. Реванш должен был решить все её проблемы: экономические, внутриполитические, финансовые и даже проблемы общей безопасности. Запад эти стремления поощрял, надеясь направить экспансию Берлина против СССР, Демократическая Россия в начале ХХI века отрицала политику реванша и стремилась достичь соглашения с партнёрами на базе компромисса, основанного на понимании неделимости безопасности. Этому конструктивному стремлению России Запад всячески противился, пытаясь использовать полученное в 90-е годы ХХ века преимущество для закрепления навсегда своего глобального доминирования.Ничего общего между глобальным кризисом 30-х годов ХХ века и глобальным кризисом начала ХХI не было и нет. За исключением одного – Запад знает, что в обоих случаях вина за разжигание войны лежит на нём. Именно Запад способствовал приходу к власти в Германии Гитлера, рассчитывая направить его агрессию на Восток, на СССР. Именно Запад отказался от каких бы то ни было договорённостей с Россией, сделав ставку на её военно-политическую изоляцию и финансово-экономическое удушение. Запад способствовал развязыванию гитлеровской агрессии так же, как он развязывал прокси войны против России, не скрывая, что рассчитывает на её истощение. В обоих случаях война нужна была Западу для решения своих проблем.Так что действительно в современном мире распространяется острый запах чемберленства, но не в плане "умиротворения агрессора" (агрессор сейчас США и "умиротворятся" Вашингтон не собирается), а в плане попытки решения внутренних проблем Запада за счёт России. Эта попытка в нынешнем веке оказалась для Запада ещё более провальной, чем в прошлом.Когда Клинтон и прочие пытаются обвинить Россию в агрессии, сравнить её с гитлеровским рейхом, они де факто признаются в проведении преступной политики, направленной на разжигание военных конфликтов, задача которых заключалась в ослаблении и истощении всех потенциальных конкурентов (не военных противников, а торгово-экономических конкурентов) Запада, в первую очередь России.Обвиняя Трампа в чемберленстве, Клинтон фактически подписывает явку с повинной. Заявления же Макрона и Туска дополнительно подчёркивают деструктивную роль Запада. В то время, как в результате контактов Трампа и Путина возникла реальная возможность прекращения боевых действий на Украине и возвращения от глобального противостояния к глобальному сотрудничеству, Туск фактически требует не учитывать в ходе переговоров позицию России, заявляя, что она "не имеет права диктовать Украине и Европе".Надо заметить, что Россия в навязанной ей войне на Украине победила, а победитель как раз имеет право диктовать свою непреклонную волю всем побеждённым, в том числе и Туску. Но весь "диктат" России заключается в том, что она настаивает на комплексном и компромиссном разрешении всех глобальных проблем, что только и может обеспечить относительно прочный и относительно длительный мир. Нет более прочной гарантии мира, чем невыгодность войны, неспособной дать больше, чем даёт каждому участнику компромисса мир. Россия не выдвигает ультиматумы, но и не принимает западные попытки ультимативного диктата в международной политике. То есть, по Туску, "диктат" России заключатся в том, что она не принимает диктат Запада.Наконец Макрон требует не возвращать Россию в "Группу восьми", а по сути, закрепить за ней статус изгоя, неприемлемого для западных структур. Это при том, что на прошлом саммите G-8 его участники отмечали, что в отсутствие России он теряет глобальный характер, а его решения не имеют в глазах незападных стран достаточной легитимности. G-8 давно уже уступает по весу в международной политике "Группе двадцати", в которую Россия входит. То есть, Макрон, требуя оградить западные структуры от участия в них России, признаётся в том, что вес Москвы в глобальной политике настолько вырос за время вынужденной конфронтации с Западом, что сам факт её равноправного участия в дискуссии во многом нивелирует попытки Запада продолжать политику диктата, делая вид, что его, давно ставшая историей, гегемония сохраняется в неприкосновенном виде.Три заявления трёх западных политиков, рисуют следующую картину: амбициозный и самоуверенный Запад напал на Россию, рассчитывая на быструю победу, и проиграл. Поэтому, понимая, что переход к конструктивному сотрудничеству с Россией лишит его даже намёка на возможность проводить политику глобального диктата, Запад пытается не допустить переговоров на равных с участием России, выносит себя за скобки, притворяется "честным маклером", а то и "непредвзятым судьёй", а отнюдь не участником конфликта. Отсюда же и настойчивое стремление поставить знак равенства между современной Россией и гитлеровским рейхом, угрозы российским политикам "Гаагой", "новым Нюрнбергом", сопровождаемые неуклюжими попытками информационно оградить Запад от России, заблокировать российским СМИ возможность работы в Западном информационном пространстве. Запад боится признать правоту и равенство России, пытается выставить её "агрессором", виновницей конфронтации, потому что боится предъявления ему самому счёта за совершённые им преступления и за издержки, понесённые человечеством в ходе борьбы с развязанной Западом агрессией. Запад сам боится "Гааги" и "Нового Нюрнберга", боится, что признание им справедливости требований России автоматически поставит вопрос о его ответственности за глобальный кризис.Тот случай, когда "на воре шапка горит".Сатирические заметки о происходящем на Западе и на Украине - в статье "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе"
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
россия
запад
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065362733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05bea39946356d504889a09f25346881.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, германия, хиллари клинтон, эммануэль макрон, дональд трамп, оон, мнения, весь ищенко
Россия, Запад, Германия, Хиллари Клинтон, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН, Мнения, весь Ищенко

Страхи Запада

14:15 23.11.2025
 
© AP / Leon Neal
- РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP / Leon Neal
Читать в
ДзенTelegram
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад боится России. Причину этого страха легко понять, если вдуматься в смысл заявлений западных политиков. Хиллари Клинтон сравнивает Трампа с Чемберленом, явно намекая на "политику умиротворения агрессора", Макрон требует не возвращать Россию в G-8, а Туск заявляет, что Россия не имеет права диктовать условия Украине и Европе.
Клинтон из них самая прозрачная. Она явно пытается провести параллель между современной Россией и гитлеровским рейхом. В принципе, это не новость: европейские и американские русофобы неоднократно пытались навязать миру именно такой взгляд на Россию. Но есть нюанс, который нынешнее молодое поколение не знает, ибо не застало, а из тех, кто застал, мало кто помнит. В 90-е годы ельцинскую Россию на Западе часто сравнивали с веймарской Германией и даже высказывали опасение установления в Москве радикально-националистической тоталитарной диктатуры, стремящейся к реваншу.
Тоталитарная диктатура в России не возникла, но это не помешало Западу облыжно обвинить Москву в реваншизме и в стремлении к восстановлению СССР в его прежних границах.
Собственно эта навязываемая Западом параллель между Германией 20-х – 40-х годов ХХ века и Россией с 90-х годов прошлого века до наших дней, которая по мысли западных пропагандистов должна обвинить Россию, на деле уличает Запад. Тоталитарная диктатура в Германии в 1933 году стала возможной потому, что немецкий народ пережил национальную катастрофу и глубокое национальное унижение.
По решениям Версальской мирной конференции Германию фактически разоружили, создав ей угрозу в лице возрождённой амбициозной Польши, которая не только выдвигала к веймарской Германии территориальные претензии, но и пыталась их реализовать вооружённым путём. До большой войны дело не дошло, но разоружённая, переживавшая в 20-е годы глубочайший экономический кризис Германия оказалась в крайне уязвимом положении. Немцы оказались безоружными в окружении вооружённых до зубов империалистических хищников. В результате германское общество восприняло идею реванша, не как попытку мести победителям за своё поражение, а как решение проблемы своего выживания. Гитлер привлекал немцев не расовой теорией, а пропагандой "восстановления исторической справедливости" - возвращения Германии права на самозащиту и уравнивания её в правах с её бывшими противниками.
Именно с этой точки зрения Запад рассматривал в 1990-е годы и свои взаимоотношения с Россией. Москва, не только по собственной инициативе распустившая ОВД (Организацию Варшавского Договора - Ред.), но и как минимум не препятствующая распаду Союза, видящая в Западе не противника, но союзника, не воевавшая с ним и не потерпевшая поражение на поле боя, внезапно оказалась униженной, с её интересами открыто перестали считаться. Не заставил себя ждать и экономический кризис. Более того, разоружившаяся морально Россия, ориентированная на справедливый мир без силового давления, обнаружила себя в окружении империалистических хищников, с увлечением делящих советское наследство и плотоядно посматривающих на российские богатства, с которыми, по его собственному мнению, Запад управился бы гораздо лучше.
Тревожными звонками для Москвы стали Югославия и Ирак, да и в ходе тяжелейших для неё двух Чеченских войн, Запад явно делал ставку на распад России, продолжая и после их окончания стимулировать любые сепаратистские настроения в любом уголке нашей страны.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Тем не менее, счастливо избежав угрозы как правого, так и левого тоталитаризма, сохранив демократическое правление, Россия не поддалась идеям реванша и в начале нового тысячелетия была готова к конструктивному сотрудничеству с Западом, при условии учёта её интересов и гарантий её безопасности. Любая страна обеспокоилась бы, если бы к её границам вплотную приблизился крупный военный блок, только что под надуманным предлогом демонтировавший Югославию и объявивший весь мир зоной своей ответственности, присвоив себе "право" без мандата ООН, по собственному произволу, определять правых и виновных в любом конфликте и проводить незаконные военные "операции по принуждению к миру".
Тоталитарная Германия после 1933 года видела свою цель в реванше. Реванш должен был решить все её проблемы: экономические, внутриполитические, финансовые и даже проблемы общей безопасности. Запад эти стремления поощрял, надеясь направить экспансию Берлина против СССР, Демократическая Россия в начале ХХI века отрицала политику реванша и стремилась достичь соглашения с партнёрами на базе компромисса, основанного на понимании неделимости безопасности. Этому конструктивному стремлению России Запад всячески противился, пытаясь использовать полученное в 90-е годы ХХ века преимущество для закрепления навсегда своего глобального доминирования.
Ничего общего между глобальным кризисом 30-х годов ХХ века и глобальным кризисом начала ХХI не было и нет. За исключением одного – Запад знает, что в обоих случаях вина за разжигание войны лежит на нём. Именно Запад способствовал приходу к власти в Германии Гитлера, рассчитывая направить его агрессию на Восток, на СССР. Именно Запад отказался от каких бы то ни было договорённостей с Россией, сделав ставку на её военно-политическую изоляцию и финансово-экономическое удушение. Запад способствовал развязыванию гитлеровской агрессии так же, как он развязывал прокси войны против России, не скрывая, что рассчитывает на её истощение. В обоих случаях война нужна была Западу для решения своих проблем.
Так что действительно в современном мире распространяется острый запах чемберленства, но не в плане "умиротворения агрессора" (агрессор сейчас США и "умиротворятся" Вашингтон не собирается), а в плане попытки решения внутренних проблем Запада за счёт России. Эта попытка в нынешнем веке оказалась для Запада ещё более провальной, чем в прошлом.
Когда Клинтон и прочие пытаются обвинить Россию в агрессии, сравнить её с гитлеровским рейхом, они де факто признаются в проведении преступной политики, направленной на разжигание военных конфликтов, задача которых заключалась в ослаблении и истощении всех потенциальных конкурентов (не военных противников, а торгово-экономических конкурентов) Запада, в первую очередь России.
Обвиняя Трампа в чемберленстве, Клинтон фактически подписывает явку с повинной. Заявления же Макрона и Туска дополнительно подчёркивают деструктивную роль Запада. В то время, как в результате контактов Трампа и Путина возникла реальная возможность прекращения боевых действий на Украине и возвращения от глобального противостояния к глобальному сотрудничеству, Туск фактически требует не учитывать в ходе переговоров позицию России, заявляя, что она "не имеет права диктовать Украине и Европе".
Надо заметить, что Россия в навязанной ей войне на Украине победила, а победитель как раз имеет право диктовать свою непреклонную волю всем побеждённым, в том числе и Туску. Но весь "диктат" России заключается в том, что она настаивает на комплексном и компромиссном разрешении всех глобальных проблем, что только и может обеспечить относительно прочный и относительно длительный мир. Нет более прочной гарантии мира, чем невыгодность войны, неспособной дать больше, чем даёт каждому участнику компромисса мир. Россия не выдвигает ультиматумы, но и не принимает западные попытки ультимативного диктата в международной политике. То есть, по Туску, "диктат" России заключатся в том, что она не принимает диктат Запада.
Наконец Макрон требует не возвращать Россию в "Группу восьми", а по сути, закрепить за ней статус изгоя, неприемлемого для западных структур. Это при том, что на прошлом саммите G-8 его участники отмечали, что в отсутствие России он теряет глобальный характер, а его решения не имеют в глазах незападных стран достаточной легитимности. G-8 давно уже уступает по весу в международной политике "Группе двадцати", в которую Россия входит. То есть, Макрон, требуя оградить западные структуры от участия в них России, признаётся в том, что вес Москвы в глобальной политике настолько вырос за время вынужденной конфронтации с Западом, что сам факт её равноправного участия в дискуссии во многом нивелирует попытки Запада продолжать политику диктата, делая вид, что его, давно ставшая историей, гегемония сохраняется в неприкосновенном виде.
Три заявления трёх западных политиков, рисуют следующую картину: амбициозный и самоуверенный Запад напал на Россию, рассчитывая на быструю победу, и проиграл. Поэтому, понимая, что переход к конструктивному сотрудничеству с Россией лишит его даже намёка на возможность проводить политику глобального диктата, Запад пытается не допустить переговоров на равных с участием России, выносит себя за скобки, притворяется "честным маклером", а то и "непредвзятым судьёй", а отнюдь не участником конфликта.
Отсюда же и настойчивое стремление поставить знак равенства между современной Россией и гитлеровским рейхом, угрозы российским политикам "Гаагой", "новым Нюрнбергом", сопровождаемые неуклюжими попытками информационно оградить Запад от России, заблокировать российским СМИ возможность работы в Западном информационном пространстве. Запад боится признать правоту и равенство России, пытается выставить её "агрессором", виновницей конфронтации, потому что боится предъявления ему самому счёта за совершённые им преступления и за издержки, понесённые человечеством в ходе борьбы с развязанной Западом агрессией.
Запад сам боится "Гааги" и "Нового Нюрнберга", боится, что признание им справедливости требований России автоматически поставит вопрос о его ответственности за глобальный кризис.
Тот случай, когда "на воре шапка горит".
Сатирические заметки о происходящем на Западе и на Украине - в статье "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗападГерманияХиллари КлинтонЭммануэль МакронДональд ТрампООНМнениявесь Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Страхи Запада
14:03Крепостные с GPS: украинцев хотят чипировать и отправлять на фронт. Цитаты недели
14:01Возвращение мигрантов не решит демографический кризис Украины
13:50‼‼ В материале обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса подтверждается появлявшаяся ранее информация: по просьбе Киева в послевоенный план Трампа включили пункт об амнистии
13:23Reuters: спецпосланник США прибыл в Женеву для переговоров по мирному плану Украины
13:14"Купол Донбасса" предотвратил свыше 300 террористических атак ВСУ в ДНР
13:00"Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноября
12:24Аэропорт Внуково приостановил обслуживание рейсов. Новости к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": Николай Иванович
11:56ВС РФ освободили Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
11:33Беспилотники ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье
11:31Попытка к бегству. Бывший президент Бразилии хотел срезать электронный браслет паяльником
11:20WP: США рассматривают поставки "Томагавков" Украине как гарантию безопасности после мирного соглашения
11:12Келлог: до завершения конфликта на Украине остались "последние два метра"
11:04"Добропольский котёл": ВС РФ продолжают наступление
11:00Дональд Трамп и Си Цзиньпин: стратагемы власти. Как Китай поставил на колени Европу и унижает США
10:56The Telegraph: обещания ЕС Украине расходятся с реальностью. Новости к этому часу
10:36В Минобороны сообщили о количестве сбитых ПВО украинских беспилотников
10:03Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на Украине
09:48"Кастрация и капитуляция": Джонсон требует продолжения кровопролития. Хроника событий на утро 23 ноября
Лента новостейМолния