"Кастрация и капитуляция": Джонсон требует продолжения кровопролития. Хроника событий на утро 23 ноября

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с жёсткой критикой мирного плана президента США Дональда Трампа

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/17/1072043186_0:205:1024:781_1920x0_80_0_0_687e68d09b830404faa69fbc7cf39728.jpg

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Daily Mail подверг разрушительной критике мирный план президента США Дональда Трампа."Так называемый мирный план призывает к военной кастрации Украины. Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую землю", – заявил Джонсон.Он назвал этот документ "полной изменой" Украине, которая теперь всегда будет под военной угрозой."Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", – указал Джонсон.По словам экс-премьер-министра Великобритании, протесты западных стран против этого плана выглядят приглушенными."Украинцам выдвинули ультиматум начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые ранее были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" – задал вопрос Джонсон.В то же время, напрямую критиковать Трампа он побоялся, сделав льстивую оговорку."Невозможно поверить, что президент Трамп поддержит этот план, ведь это полное предательство Украины", — писал политик.Джонсон также заявил, что если Украина примет все 28 пунктов плана Трампа, то она станет "марионеткой Москвы".Бывший британский премьер среди прочего известен тем, что сорвал достигнутые Россией и Украиной в Стамбуле мирные договорённости."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать"", — рассказывал в ноябре 2023 года об этом глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия журналистке Наталье Мосейчук.Это заявление вызвало ярость у многих украинцев. А Джонсон бросился опровергать сказанное Арахамией.Однако в октябре 2025 года британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой намекнула на существование связи между получением Джонсоном £1 млн от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта.Издание изучило утечку документов, проливающих свет на взаимоотношения Джонсона и крупнейшего Харборна, который является акционером британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.Так, внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — он в конце 2022 года перевел компании бывшего главы правительства £1 млн, — при этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким "спонсором" для обсуждения вопросов, касающихся Украины."В графике Джонсона за январь 2023 года было отведено полчаса на разговор с его спонсором. Он был обозначен как "отчёт по Украине"",— указано в публикации.После этого, отмечалось в статье, экс-премьер и Харборн вылетели на одном самолёте в Польшу, где "они могли сесть на ночной поезд до Киева"."Адвокаты Харборна не дали чётких ответов на вопросы о том, почему он решил посетить Украину. Они ограничились заявлением о том, что "все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований". Однако в документах, которые появились в Сети, есть возможные подсказки", — писали авторы статьи.Как предположила газета, бизнесмен посетил "закрытое совещание в военно-техническом научно-исследовательском центре". При этом в "слитых" документах приводится странное письмо Джонсона, адресованное им некой группе лиц через месяц после этой поездки."Джонсон заявляет в письме, что ему "не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера". Непонятно, почему кто-то мог бы думать иначе. Никаких подобных связей не выявлено, и адвокаты Харборна заявляют, что их не существует", — цитировало издание ДжонсонаЖурналисты газеты обратились к экс-премьеру за разъяснениями о природе его взаимоотношений с предпринимателем. Вместо ответа он в эмоциональной форме обвинил представителей СМИ в работе на Россию и лично на президента России Владимира Путина.Примечательно, что с критикой плана Трампа выступили и ряд стран Запада, а также Япония."Мы думаем, что этот черновик - основа, которой нужны дополнительные правки. Мы готовы принять участие для гарантий того, чтобы будущий мир был бы устойчивым", — отмечалось в заявлении, которое подписали главы государств и правительств Германии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Японии, а также председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.Подписанты поприветствовали усилия США по достижению мира на Украине и готовы внести свой вклад, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира, сказано в заявлении."Мы отчётливо понимаем принцип: границы нельзя менять силой", - выступили подписанты против тех пунктов плана, которые касались территории.Обеспокоены европейцы, канадцы и японцы оказались и сокращением численности Вооружённых сил Украины. По их мнению, это делает Украину уязвимой.Исполнение пунктов плана, касающихся Евросоюза и НАТО, потребует одобрения ЕС и НАТО, отмечается в документе. В ближайшие дни продолжатся тесные консультации с Киевом и Вашингтоном, следует из заявления.Агентство Bloomberg охарактеризовало европейских лидеров как "загнанных в угол" и "охваченных паникой" из-за мирного плана США. По информации агентства, скорость, с которой Белый дом пытается продвинуть свое предложение, шокировала Украину и её союзников.Как рассказали агентству источники, Владимир Зеленский и его европейские союзники пытаются по сути переписать большую часть мирного соглашения и представить это как "конструктивные обновления".Сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов 22 ноября, заявил, что его мирный план не является окончательным предложением по завершению конфликта. Он также ответил и на вопрос, что произойдёт, если Зеленский не согласится с его мирным планом."Тогда он может продолжать бороться изо всех сил", — заявил Трамп.Ранее он дал понять, что если Украина отвергнет его план, на американскую помощь она может не рассчитывать.Подробнее о том, как Украина пытается изменить мирный план — в статье Михаила Павлива "Как Зеленский и его клика пытаются переформировать мирный план Трампа".

