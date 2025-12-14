https://ukraina.ru/20251214/1022077869.html

Саркофаг. День завершения ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Саркофаг. День завершения ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - 14.12.2025 Украина.ру

Саркофаг. День завершения ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Миссия МАГАТЭ 6 декабря сообщила, что "новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности" (в результате попадания БПЛА 14 февраля 2025 года), но "его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений". А 14 декабря отмечается очередная годовщина завершения операции по ликвидации последствий аварии

2025-12-14T16:00

2025-12-14T16:00

2025-12-14T16:00

история

чернобыль

виктор ющенко

авария

усср

перестройка

история

история ссср

история украины

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073123119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_132cc8a769283f3ee39e93e55774b1ea.jpg

14 декабря 1986 года в газете "Правда" было опубликовано Извещение ЦК КПСС и Совета министров СССР о том, что саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции принят в эксплуатацию специальной государственной комиссией (речь идёт о "старом" саркофаге – сейчас повреждения получил новый – введённый в эксплуатацию 10 июля 2019 года). Ликвидаторы аварии выбрали эту дату в качестве памятного дня. Официальной она стала по решению Ющенко.Чернобыльская катастрофа стала одной из крупнейших техногенных аварий в истории человечества и оказала негативное влияние не только на состояние окружающей среды и здоровья людей, а также на развитие энергетики, но и на политические процессы в СССР эпохи его распада.Чернобыльская станция была построена в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 29 июня 1966 для того, чтобы компенсировать недостаток энергии в центральном районе объединённой энергетической системы Юга (как называлась ОЭС Украины до распада СССР).По плану первый энергоблок станции должен был быть введен в эксплуатацию в 1974 году, второй в 1975-м. В начале 1967 года было определено место для новой станции – около села Копачи Чернобыльского района Киевской области, на правом берегу р. Припять – притока Днепра. Новая станция должна была получить имя В.И. Ленина.Строительным работам был дан старт в августе 1972 года. Отставание от намеченных темпов возведения объекта и иные проблемы при создании станции были отражены в специальном постановлении ЦК КПУ и Совмина УССР от 14 апреля 1972 года, а так же в докладной записке от 30 апреля 1975 года первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого на имя председателя союзного Совмина Алексея Косыгина.Первый энергоблок был принят в эксплуатацию 14 декабря 1977 года (ровно за девять лет до дня ликвидации аварии), а на проектную мощность в 1000 мегаватт он был выведен в конце мая 1978 года. Год спустя к нему прибавился и второй энергоблок.Четвёртый энергоблок, на котором и произошла катастрофа, вышел на проектную мощность в начале июня 1982 года. А в сентябре того же года на Чернобыльской АЭС произошла авария на первом энергоблоке, меньшая по масштабам и оставшаяся неизвестной широкой публике.Авария на четвертом энергоблоке произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен реактор, произошло частичное обрушение здания энергоблока и кровли машинного зала. Возникли десятки очагов возгорания.Ликвидация последствий началась оперативно. Примерно через час после взрыва были ликвидированы основные очаги пожара, а к половине шестого он был полностью потушен. Однако уже поздним вечером того же дня в результате разрушения реактора вспыхнул новый пожар большой силы, сопровождавшийся тяжелой радиационной обстановкой. В окружающую среду был выброшен огромный объем радиоактивного вещества. Ещё один тяжелый пожар случился через месяц после трагедии – 23 мая.На следующий день после аварии было эвакуирована население города Припять, построенного при электростанции, а также других населённых пунктов в радиусе 10 километров от места аварии. Позднее была организована тридцатикилометровая зона отчуждения, из которой в общей сложности было отселено 200 тысяч человек.Для организации работ по ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия во главе с выходцем с Донбасса, специалистом по энергетике, заместителем председателя Совмина СССР Борисом Щербиной. Спустя два года он возглавит аналогичную комиссию по ликвидации последствий другой страшной катастрофы, потрясшей СССР в последние годы его существования – землетрясения в Армении. Кроме союзной комиссии были созданы в трех затронутых радиоактивным заражением союзных республиках – УССР, БССР и РСФСР, а также различных профильных ведомствах.Главным научным консультантом в составе союзной правительственной комиссии был академик Валерий Легасов, представлявший проектировщиков аварийного реактора. Именно он разработал состав смеси, которую сбрасывали с вертолета на место взрыва, для того, чтобы остановить разогрев остатков реактора и снизить объём опасных выбросов. В первые дни вертолетчиками, осуществлявшими сброс смеси командовал начальник штаба ВВС Киевского военного округа генерал-майор Николай Антошкин.В ликвидации последствий помимо работников станции, пожарных и сотрудников МВД приняли участие специалисты, командированные различными учреждениями, и военнослужащие – как срочники так и специально мобилизованные резервисты. В первые два года ликвидационных работ в них приняли участие около 240 тысяч человек, общее же число участников ликвидации – 600 тысяч.Число непосредственных жертв Чернобыльской катастрофы составляет 31 человек. Из них один сотрудник АЭС погиб непосредственно от взрыва, другой скончался на следующий день, остальные умерли вследствие полученной дозы облучения. Негативное влияние на здоровье участников ликвидации аварии очевидно, но его масштабы остаются предметом дискуссий.На Украине союз, объединяющий ликвидаторов аварии, стал одной из первых крупных общественных организаций, и т.н. "чернобыльцы" стали достаточно активной протестной силой.Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" Был принят Верховным Советом УССР в начале 1991 года и с тех пор неоднократно дополнялся и уточнялся.Дата дня памяти долгое время оставалась неофициальной. 14 декабря – день публикации в официальной печати информации о сдаче в эксплуатацию объекта "Укрытие" – был выбран самими ликвидаторам. И только в ноябре 2006 года, когда отмечалось двадцатая годовщина возведения объекта, указом президента Виктора Ющенко дата получила признание на государственном уровне. С того момента на Украине отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

https://ukraina.ru/20240426/1045616049.html

https://ukraina.ru/20251002/russkie-tochno-ne-yadernye-samoubiytsy-pochemu-kiev-pugaet-zapad-novym-chernobylem-1069481492.html

https://ukraina.ru/20200206/1026599065.html

чернобыль

усср

ссср

украина

чернобыльская аэс

припять

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, чернобыль, виктор ющенко, авария, усср, перестройка, история ссср, история украины, магатэ, ссср, украина, аэс, чернобыльская аэс, припять, чернобыльцы, радиация