Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Волгограда. Сводку угроз на 1:00 мск 15 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру

2025-12-15T01:05

2025-12-15T01:05

2025-12-15T01:06

украина.ру

новости

россия

росавиация

днр

лнр

краснодарский край

орловская область

калужская область

московская область

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 15 декабря объявлялась в Орловской, Калужской, Московской, Брянской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Липецкой областях, в ДНР и ЛНР.В Белгородской, Пензенской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ульяновской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тамбовской, Воронежской, Тверской областях, в Краснодарском крае.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Волгограда.Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:52 мск.Ограничения на полёты, введённые в московских аэропортах Домодедово и Жуковский в 23:51 мск, в 0:36 были сняты.Ранее сообщалось о ракетном ударе, который ВСУ нанесли по Белгороду.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

