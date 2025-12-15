Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251215/ugroza-atak-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073113975.html
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.12.2025 Украина.ру
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Волгограда. Сводку угроз на 1:00 мск 15 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
2025-12-15T01:05
2025-12-15T01:06
украина.ру
новости
россия
росавиация
днр
лнр
краснодарский край
орловская область
калужская область
московская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 15 декабря объявлялась в Орловской, Калужской, Московской, Брянской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Липецкой областях, в ДНР и ЛНР.В Белгородской, Пензенской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ульяновской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тамбовской, Воронежской, Тверской областях, в Краснодарском крае.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Волгограда.Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:52 мск.Ограничения на полёты, введённые в московских аэропортах Домодедово и Жуковский в 23:51 мск, в 0:36 были сняты.Ранее сообщалось о ракетном ударе, который ВСУ нанесли по Белгороду.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днр
лнр
краснодарский край
орловская область
калужская область
московская область
брянская область
псков
смоленск
ростовская область
волгоградская область
рязанская область
липецк
пенза
ульяновская область
самара
белгородская область
саратовская область
воронежская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, росавиация, днр, лнр, краснодарский край, орловская область, калужская область, московская область, брянская область, псков, смоленск, ростовская область, волгоградская область, рязанская область, липецк, пенза, ульяновская область, самара, белгородская область, саратовская область, воронежская область, бпла, ракеты, всу, украина
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, ДНР, ЛНР, краснодарский край, Орловская область, Калужская область, Московская область, Брянская область, Псков, Смоленск, Ростовская область, Волгоградская область, Рязанская область, Липецк, Пенза, Ульяновская область, Самара, Белгородская область, Саратовская область, Воронежская область, БПЛА, ракеты, ВСУ, Украина

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:05 15.12.2025 (обновлено: 01:06 15.12.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Волгограда. Сводку угроз на 1:00 мск 15 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 15 декабря объявлялась в Орловской, Калужской, Московской, Брянской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Рязанской, Липецкой областях, в ДНР и ЛНР.
В Белгородской, Пензенской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ульяновской, Самарской, Белгородской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тамбовской, Воронежской, Тверской областях, в Краснодарском крае.
Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Волгограда.
Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:52 мск.
Ограничения на полёты, введённые в московских аэропортах Домодедово и Жуковский в 23:51 мск, в 0:36 были сняты.
Ранее сообщалось о ракетном ударе, который ВСУ нанесли по Белгороду.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияРосавиацияДНРЛНРкраснодарский крайОрловская областьКалужская областьМосковская областьБрянская областьПсковСмоленскРостовская областьВолгоградская областьРязанская областьЛипецкПензаУльяновская областьСамараБелгородская областьСаратовская областьВоронежская областьБПЛАракетыВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния