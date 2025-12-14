Дидух вместо елки и Рождественский вертеп с магендавид. Как на Украине готовятся встречать Новый год - 15.12.2025 Украина.ру
Дидух вместо елки и Рождественский вертеп с магендавид. Как на Украине готовятся встречать Новый год
Дидух вместо елки и Рождественский вертеп с магендавид. Как на Украине готовятся встречать Новый год - 15.12.2025
Дидух вместо елки и Рождественский вертеп с магендавид. Как на Украине готовятся встречать Новый год
На Украине начинают готовить граждан к встрече Нового года и Рождества. Националисты меряются дидухами, соплеменники Зеленского - ханукиями, а самые дальновидные чиновники уезжают отмечать праздники на Мальдивы или в Занзибар.
Пока мэр Арцыза ( Одесская область) предупреждает о том, что отмены блэкаута в регионе стоит ожидать не менее пяти дней, а одесситы дерутся у городских бюветов за питьевую воду, новые областные лидеры - Кипер и Лысак - планируют новогодние рекреации вдалеке от Украины, а самые проницательные их подчиненные уже выехали из региона туда, где светло и тепло. Как пишут знатоки правительственных кулуаров, в Кабмине тоже царит предпраздничное настроение, никто не спешит восстанавливать разрушенные объекты энергетики или вникать в возникшие в связи с этим проблемы, а во время совещаний бронируют отпуск на островах.Зато простых украинцев учат выбирать "йолку" и готовить новогодние салаты в темноте. Задал тон новогодним праздникам националист Дмитрий Корчинский*. Он напомнил, что украинцы должны праздновать Рождество совместно со всей Европой 24-25 декабря, а не "с московитами 7 января". При этом лидер "Братства" призвал покупать елку, но только рождественскую и ни в коем случае не праздновать под ней Новый год- "иначе черти будут этой елкой топить котел в аду", в котором варится сторонник "савецького" Нового года."Также нельзя класть под елку и подарки от Деда Мороза, ведь он приходит от Путина. Настоящим украинцам подарочки приносит святой Мыколай. А если к вам в двери постучит Дед Мороз, то надо вызвать полицию или самому "разобраться" с путинистом", - советует пенсионер-радикал. То есть, даже детский праздник встраивается в бинарную схему "свой - чужой" и навязывается родителям. Что уж тут говорить о новогодней повестке! Она в очередной раз смещается из социально-бытовой плоскости в идеологическую. И чем темней за окном и холодней в квартирах, тем активней бандеровцы рассказывают о "правильных" и "неправильных" формах празднования и современной атрибутике Нового года. А патриотические кулинары предлагают к новогоднему столу салаты, которые можно приготовить без воды и света. Автор рецепта София Самосадкина отмечает, что в современных реалиях сложно будет приготовить привычный новогодний стол и советует просто смешивать в мисках консервированные продукты. Например, если вывалить в одну емкость консервированные грибы, кукурузу, консервированные огурцы и добавить к ним ветчину и сыр, то получится весьма съедобное блюдо. Правда, как в темноте нарезать ветчину, натирать сыр, давить чеснок, автор "вкусняшки" не поясняет. Главное, что это не "советский оливье", а все остальное - побоку.Ну, а любителям автентичной кухни галичанские кулинары предлагают чай из дидуха. Кстати, о дидухе. В этом году в Белой Церкви ( Киевская область) решили переплюнуть Львов и установили самый высокий в мире "рождественский дидух" Украины. В городе зафиксировали по этому поводу даже национальный рекорд Украины - высота веника достигла показателя почти в 9 метров. В метелку из трав вплетены тризуб и солнце, а инициаторы установки "величественного снопа" считают, что он стал не только символом Рождества, но и знаком единства. Да-да, о единстве Украины уже ходят легенды, а недавно в той же Белой Церкви преподавательница английского затравила в детском саду девочку-переселенку за то, что малышка разговаривала на русском языке, и видимо, портила мифы о единой украинской Украине. Тем не менее, создателям девятиметрового веника это не помешало слепить очередной национальный символ и посвятить его погибшим воякам ВСУ. По информации СМИ, для изготовления дидуха использовали более 40 видов украинских трав, каждая из которых имеет особое символическое значение. В чем символизм соломы, клевера и овса мастера дидуховедения не рассказали, зато заявили, что таким образом сохраняется дух предков и народные традиции, которые объединяют жителей Киевской области. Правда забывают сказать, что такое объединение еще лет десять назад было неведомо жителям русского Киева, а снопами на Рождество размахивали исключительно жители Галичины которые продолжают натягивать свою "сову" на украинский глобус.Отдельного внимания заслуживает религиозный аспект. Несложно заметить, что чем активней преследуют православие, запрещают УПЦ и закрывают канонических храмы, тем сильней навязывают украинцам псевдоязыческие обычаи и символы, называя это "аутентичной традицией". Так что в этом смысле, дидух становится не столько религиозным символом, сколько идеологически нейтральной альтернативой, удобной для государства: он не требует сложных богословских дискуссий и легко вписывается в национальный нарратив. Cогласитесь, молиться, поститься, исповедоваться как в Рождественский пост - не надо. Достаточно поскакать вокруг метелки из сена, потом заварить чай из ее трав и дело сделано: дом очищен от беды и злых духов, а организм- от желчи и шлаков. О душе, разумеется, речь не идет…Интересно, что после прихода Зеленского к власти конкуренцию дидухам начали составлять Ханукии. Уже несколько лет на майдане, где "вольнолюбивая нация поднималась с колен", власти устанавливают огромный символ еврейского праздника света и чуда. 2025 год не стал исключением и в центре Киева была водружена Ханукия, которую киевляне прозвали "еврейскими граблями". Кстати, символ зорко охраняют полицейские, а в прошлом году блогера, который публично возмущался тем, что на главной площади страны с подавляющим количеством христианского населения установили иудейский праздничный символ, задержали силовики. О судьбе смелого журналиста с того времени никто ничего не слышал. Зато ханукии сегодня установлены во многих областных центрах Украины - в Одессе, Харькове, Полтаве, а продуктовые сети типа "Сильпо" размещают их в центре своих торговых залов. Не хватает только подписи: "Помни чужинец, хозяин тут украинец".А как же елки, спросите вы? Главная новогодняя елка 2025 в Киеве уже установлена и открыта на Софийской площади: это искусственное 16-метровое дерево в пастельно-золотистых тонах, посвященное фрескам Софии Киевской, с тысячами игрушек и подсветкой, созданной меценатами. Однако праздничными огнями эта пластиковая "красавица" не сверкает из-за отсутствия света, а на катке и горке никто не катается из-за мер безопасности. Гораздо большей популярностью пользуются елки из отработанных боеприпасов - несколько таких установили в столичном метро, где киевляне прячутся от обстрелов. Ну и могут загадать желание под елочкой, украшенной шевронами, гильзами и касками. Кстати, мода на такие елочки пошла с прошлого года: тогда символическое новогоднее дерево было создано из снарядов, которые собрали украинские "герои" на Запорожском направлении в ноябре 2023 года. Арт-объект воткнули на одной из центральных улиц - Ярославов Вал, где сконцентрированы многие западные посольства.Впрочем, отработанные боеприпасы используются не только для украшения елок, но и для создания вертепов. Прошли те времена, когда рождественские вертепы украшали фигуры Джо Байдена и идеолога украинского национализма Степана Бандеры. А ведь в 2022-м году именно они стали центром рождественской композиции в Государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" Львовской области. Местные религиоведы и чиновники аргументировали появление двух фигур, не имеющих отношения к Рождеству, историей возникновения вертепов на Украине. Дескать, Рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа, отличается в украинских регионах тем, что каждая местность вносит в него национальный, региональный элемент. "Мы должны научиться в современной трактовке показать свою идентичность", - поучали западенцев местные власти, уверяя что идентичность Украины связана с США. Типичное колониальное мышление и пресмыкание перед хозяином. Забавно, что через три года идентичность украинцев резко изменилась и теперь в Рождественском вертепе, установленном в Киеве, на станции метро "Золотые ворота" красуется не маразматик Байден, а магендавид - еврейский символ в виде шестиконечной звезды (гексаграммы), образованной двумя пересекающимися равносторонними треугольниками, главный символ государства Израиль.Что ж, в краткосрочной перспективе подобная символическая политика будет продолжаться и даже усиливаться. Ведь всяческие рекорды, масштабные инсталляции и новые "традиции" остаются одним из немногих доступных инструментов позитивной мобилизации украинцев. Однако, показное равнодушие граждан к этим новогодним упражнениям и навязыванию общих культурных кодов в виде ханукий и елок из снарядов указывает на растущий разрыв между официальной символической повесткой и реальными социальными настроениями. Причем, чем настойчивей транслируется патриотично-языческая повестка, тем слабее ее содержание. Поэтому приходится привлекать к запретам новогодних традиций оголтелых нацистов типа Корчинского или бездарных кулинаров, рассказывающих о салатиках из консервов в полной темноте. И даже в этом случае общество адаптируется к этой новогодней контрпропаганде, брезгливо обходя вертепы из снарядов и запасаясь заготовками для праздничного оливье и живыми елками, которые зажгут огни 31 декабря.О том, кто удивил в последние недели декабря - в статье "В мире животных. Кто нас удивил на уходящей неделе"*-внесен в список террористов и экстремистов;
Дидух вместо елки и Рождественский вертеп с магендавид. Как на Украине готовятся встречать Новый год

20:07 14.12.2025 (обновлено: 16:04 15.12.2025)
 
© ФотоНовый год в Киеве
Новый год в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
На Украине начинают готовить граждан к встрече Нового года и Рождества. Националисты меряются дидухами, соплеменники Зеленского - ханукиями, а самые дальновидные чиновники уезжают отмечать праздники на Мальдивы или в Занзибар.
Пока мэр Арцыза ( Одесская область) предупреждает о том, что отмены блэкаута в регионе стоит ожидать не менее пяти дней, а одесситы дерутся у городских бюветов за питьевую воду, новые областные лидеры - Кипер и Лысак - планируют новогодние рекреации вдалеке от Украины, а самые проницательные их подчиненные уже выехали из региона туда, где светло и тепло. Как пишут знатоки правительственных кулуаров, в Кабмине тоже царит предпраздничное настроение, никто не спешит восстанавливать разрушенные объекты энергетики или вникать в возникшие в связи с этим проблемы, а во время совещаний бронируют отпуск на островах.
Зато простых украинцев учат выбирать "йолку" и готовить новогодние салаты в темноте. Задал тон новогодним праздникам националист Дмитрий Корчинский*. Он напомнил, что украинцы должны праздновать Рождество совместно со всей Европой 24-25 декабря, а не "с московитами 7 января". При этом лидер "Братства" призвал покупать елку, но только рождественскую и ни в коем случае не праздновать под ней Новый год- "иначе черти будут этой елкой топить котел в аду", в котором варится сторонник "савецького" Нового года.
"Также нельзя класть под елку и подарки от Деда Мороза, ведь он приходит от Путина. Настоящим украинцам подарочки приносит святой Мыколай. А если к вам в двери постучит Дед Мороз, то надо вызвать полицию или самому "разобраться" с путинистом", - советует пенсионер-радикал. То есть, даже детский праздник встраивается в бинарную схему "свой - чужой" и навязывается родителям.
Что уж тут говорить о новогодней повестке! Она в очередной раз смещается из социально-бытовой плоскости в идеологическую. И чем темней за окном и холодней в квартирах, тем активней бандеровцы рассказывают о "правильных" и "неправильных" формах празднования и современной атрибутике Нового года. А патриотические кулинары предлагают к новогоднему столу салаты, которые можно приготовить без воды и света. Автор рецепта София Самосадкина отмечает, что в современных реалиях сложно будет приготовить привычный новогодний стол и советует просто смешивать в мисках консервированные продукты. Например, если вывалить в одну емкость консервированные грибы, кукурузу, консервированные огурцы и добавить к ним ветчину и сыр, то получится весьма съедобное блюдо. Правда, как в темноте нарезать ветчину, натирать сыр, давить чеснок, автор "вкусняшки" не поясняет. Главное, что это не "советский оливье", а все остальное - побоку.
Ну, а любителям автентичной кухни галичанские кулинары предлагают чай из дидуха. Кстати, о дидухе. В этом году в Белой Церкви ( Киевская область) решили переплюнуть Львов и установили самый высокий в мире "рождественский дидух" Украины. В городе зафиксировали по этому поводу даже национальный рекорд Украины - высота веника достигла показателя почти в 9 метров. В метелку из трав вплетены тризуб и солнце, а инициаторы установки "величественного снопа" считают, что он стал не только символом Рождества, но и знаком единства.
Да-да, о единстве Украины уже ходят легенды, а недавно в той же Белой Церкви преподавательница английского затравила в детском саду девочку-переселенку за то, что малышка разговаривала на русском языке, и видимо, портила мифы о единой украинской Украине. Тем не менее, создателям девятиметрового веника это не помешало слепить очередной национальный символ и посвятить его погибшим воякам ВСУ. По информации СМИ, для изготовления дидуха использовали более 40 видов украинских трав, каждая из которых имеет особое символическое значение. В чем символизм соломы, клевера и овса мастера дидуховедения не рассказали, зато заявили, что таким образом сохраняется дух предков и народные традиции, которые объединяют жителей Киевской области. Правда забывают сказать, что такое объединение еще лет десять назад было неведомо жителям русского Киева, а снопами на Рождество размахивали исключительно жители Галичины которые продолжают натягивать свою "сову" на украинский глобус.
Отдельного внимания заслуживает религиозный аспект. Несложно заметить, что чем активней преследуют православие, запрещают УПЦ и закрывают канонических храмы, тем сильней навязывают украинцам псевдоязыческие обычаи и символы, называя это "аутентичной традицией". Так что в этом смысле, дидух становится не столько религиозным символом, сколько идеологически нейтральной альтернативой, удобной для государства: он не требует сложных богословских дискуссий и легко вписывается в национальный нарратив. Cогласитесь, молиться, поститься, исповедоваться как в Рождественский пост - не надо. Достаточно поскакать вокруг метелки из сена, потом заварить чай из ее трав и дело сделано: дом очищен от беды и злых духов, а организм- от желчи и шлаков. О душе, разумеется, речь не идет…
Интересно, что после прихода Зеленского к власти конкуренцию дидухам начали составлять Ханукии. Уже несколько лет на майдане, где "вольнолюбивая нация поднималась с колен", власти устанавливают огромный символ еврейского праздника света и чуда. 2025 год не стал исключением и в центре Киева была водружена Ханукия, которую киевляне прозвали "еврейскими граблями". Кстати, символ зорко охраняют полицейские, а в прошлом году блогера, который публично возмущался тем, что на главной площади страны с подавляющим количеством христианского населения установили иудейский праздничный символ, задержали силовики. О судьбе смелого журналиста с того времени никто ничего не слышал. Зато ханукии сегодня установлены во многих областных центрах Украины - в Одессе, Харькове, Полтаве, а продуктовые сети типа "Сильпо" размещают их в центре своих торговых залов. Не хватает только подписи: "Помни чужинец, хозяин тут украинец".
А как же елки, спросите вы? Главная новогодняя елка 2025 в Киеве уже установлена и открыта на Софийской площади: это искусственное 16-метровое дерево в пастельно-золотистых тонах, посвященное фрескам Софии Киевской, с тысячами игрушек и подсветкой, созданной меценатами. Однако праздничными огнями эта пластиковая "красавица" не сверкает из-за отсутствия света, а на катке и горке никто не катается из-за мер безопасности. Гораздо большей популярностью пользуются елки из отработанных боеприпасов - несколько таких установили в столичном метро, где киевляне прячутся от обстрелов. Ну и могут загадать желание под елочкой, украшенной шевронами, гильзами и касками.
Кстати, мода на такие елочки пошла с прошлого года: тогда символическое новогоднее дерево было создано из снарядов, которые собрали украинские "герои" на Запорожском направлении в ноябре 2023 года. Арт-объект воткнули на одной из центральных улиц - Ярославов Вал, где сконцентрированы многие западные посольства.
Впрочем, отработанные боеприпасы используются не только для украшения елок, но и для создания вертепов. Прошли те времена, когда рождественские вертепы украшали фигуры Джо Байдена и идеолога украинского национализма Степана Бандеры. А ведь в 2022-м году именно они стали центром рождественской композиции в Государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" Львовской области. Местные религиоведы и чиновники аргументировали появление двух фигур, не имеющих отношения к Рождеству, историей возникновения вертепов на Украине. Дескать, Рождественский вертеп, изображающий библейскую сцену рождения Иисуса Христа, отличается в украинских регионах тем, что каждая местность вносит в него национальный, региональный элемент. "Мы должны научиться в современной трактовке показать свою идентичность", - поучали западенцев местные власти, уверяя что идентичность Украины связана с США. Типичное колониальное мышление и пресмыкание перед хозяином. Забавно, что через три года идентичность украинцев резко изменилась и теперь в Рождественском вертепе, установленном в Киеве, на станции метро "Золотые ворота" красуется не маразматик Байден, а магендавид - еврейский символ в виде шестиконечной звезды (гексаграммы), образованной двумя пересекающимися равносторонними треугольниками, главный символ государства Израиль.
Что ж, в краткосрочной перспективе подобная символическая политика будет продолжаться и даже усиливаться. Ведь всяческие рекорды, масштабные инсталляции и новые "традиции" остаются одним из немногих доступных инструментов позитивной мобилизации украинцев. Однако, показное равнодушие граждан к этим новогодним упражнениям и навязыванию общих культурных кодов в виде ханукий и елок из снарядов указывает на растущий разрыв между официальной символической повесткой и реальными социальными настроениями. Причем, чем настойчивей транслируется патриотично-языческая повестка, тем слабее ее содержание. Поэтому приходится привлекать к запретам новогодних традиций оголтелых нацистов типа Корчинского или бездарных кулинаров, рассказывающих о салатиках из консервов в полной темноте.
И даже в этом случае общество адаптируется к этой новогодней контрпропаганде, брезгливо обходя вертепы из снарядов и запасаясь заготовками для праздничного оливье и живыми елками, которые зажгут огни 31 декабря.
О том, кто удивил в последние недели декабря - в статье "В мире животных. Кто нас удивил на уходящей неделе"
*-внесен в список террористов и экстремистов;
