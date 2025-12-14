https://ukraina.ru/20251214/vpervye-s-1991-goda-v-moskve-ne-zazhgut-vosmisvechnik-v-khanuku-1073105455.html

Впервые с 1991 года в Москве не зажгут восьмисвечник в Хануку

Впервые с 1991 года в Москве не зажгут восьмисвечник в Хануку - 14.12.2025 Украина.ру

Впервые с 1991 года в Москве не зажгут восьмисвечник в Хануку

В Москве на площади Революции впервые с 1991 года отменили зажигание восьмисвечника в честь иудейского праздника Хануки. Об этом 14 декабря сообщает РБК со ссылкой пресс-службу главного раввина России Берла Лазара

2025-12-14T18:04

2025-12-14T18:04

2025-12-14T18:04

новости

москва

россия

иерусалим

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/34/1026323496_0:68:1080:676_1920x0_80_0_0_a4331dfd2fe13dab01f2225f33d465ca.jpg

Зажигание восьмисвечника было отменено, так как его не согласовали с мэрией по соображениям безопасности, объяснили в пресс-службе главного раввина России. Этот случай случай отмены церемонии стал первым с 1991 года. "По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве. В связи с этим церемония была отменена", — говорится в сообщении. 14 декабря в Сиднее на пляже Бондай произошла стрельба во время празднования Хануки. Подробнее в материале Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человекХанука, известный также как Праздник огней, является одним из значимых иудейских праздников. В 2025 году он будет отмечаться с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. Празднование длится восемь дней в память о чуде, произошедшем при освящении Храма в Иерусалиме.Главным ритуалом Хануки является зажигание особого светильника — ханукии (или меноры), имеющего девять свечей. Каждый вечер в течение праздника добавляется по одной свече: в первый день зажигают одну, во второй — две, и так до восьми в последний день. Девятая свеча, называемая шамаш (служебная), используется для зажигания остальных.

москва

россия

иерусалим

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, иерусалим, украина.ру