Впервые с 1991 года в Москве не зажгут восьмисвечник в Хануку
В Москве на площади Революции впервые с 1991 года отменили зажигание восьмисвечника в честь иудейского праздника Хануки. Об этом 14 декабря сообщает РБК со ссылкой пресс-службу главного раввина России Берла Лазара
Зажигание восьмисвечника было отменено, так как его не согласовали с мэрией по соображениям безопасности, объяснили в пресс-службе главного раввина России. Этот случай случай отмены церемонии стал первым с 1991 года. "По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве. В связи с этим церемония была отменена", — говорится в сообщении. 14 декабря в Сиднее на пляже Бондай произошла стрельба во время празднования Хануки. Подробнее в материале Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человекХанука, известный также как Праздник огней, является одним из значимых иудейских праздников. В 2025 году он будет отмечаться с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. Празднование длится восемь дней в память о чуде, произошедшем при освящении Храма в Иерусалиме.Главным ритуалом Хануки является зажигание особого светильника — ханукии (или меноры), имеющего девять свечей. Каждый вечер в течение праздника добавляется по одной свече: в первый день зажигают одну, во второй — две, и так до восьми в последний день. Девятая свеча, называемая шамаш (служебная), используется для зажигания остальных.
