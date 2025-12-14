Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу - 14.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251214/rossiyskie-bespilotniki-byli-zafiksirovany-vblizi-naselnnykh-punktov-zaporozhya-novosti-k-etomu-chasu-1073101733.html
Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу
Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу - 14.12.2025 Украина.ру
Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу
Информацию об эффективной работе по изоляции линии фронта и дезорганизации логистических маршрутов ВСУ, включая удалённые тыловые объекты, предоставил командир отделения 417-го отдельного разведбатальона 42-й гвардейской дивизии, известный под позывным "Кира". Об этом и других новостях к этому часу 14 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-14T16:55
2025-12-14T17:02
новости
польша
запорожье
кароль навроцкий
купянск
вооруженные силы украины
украина.ру
"спартак"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059469389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66c33ded30129a90e1596c140cb33a28.jpg
🟥 ВСУ продолжают атаковать Купянск. Идут бои в микрорайоне Юбилейный. Данный участок переходит из руки в руки. Постоянно наносится огневое поражение с двух сторон. Всё стирается под ноль. "Также противник пытался атаковать наши силы в районе Стадиона "Спартак". Безуспешно", — сообщает канал "Харьковское направление";🟥 По Затоке Одесской области был нанесен комбинированный удар при помощи дальнобойных бомб с реактивными двигателями и дронов-камикадзе "Герань-2". Предположительно, целью являлся тот самый мост. Впервые данные авиабомбы прилетели по городку Южное еще 24 октября, поэтому сегодняшний удар это не первое их применение по Одесской области, как написали многие, уточняет канал "Военный Осведомитель";🟦 В Таганроге и 17 районах Ростовской области восстановили энергоснабжение. Причиной отключения стали сильный дождь и ветер до 23 м/с. Над ликвидацией аварий работали 366 специалистов и более 150 единиц техники. Были задействованы шесть резервных источников энергоснабжения; 🟦 В немецком городе Херфорд произошло первое в этом году рождественское нападение с ножом. Жертва — подросток 11 лет. Напавший - 15 летний иракец; 🟦 Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. В ответ на критику представитель МИД Польши пояснил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны. И вообще в этот день в Риге был дождь, а в аэропорту нет автомойки; 🟦 Зеленский в пятницу отправится с визитом в Польшу. Это будет его первый визит, с момента победы на выборах нового президента Польши Кароля Навроцкого.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
польша
запорожье
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059469389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed110bc36dddc5c5513cb001df54c492.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, запорожье, кароль навроцкий, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру, "спартак", украина.ру
Новости, Польша, Запорожье, Кароль Навроцкий, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Спартак", Украина.ру

Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу

16:55 14.12.2025 (обновлено: 17:02 14.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Информацию об эффективной работе по изоляции линии фронта и дезорганизации логистических маршрутов ВСУ, включая удалённые тыловые объекты, предоставил командир отделения 417-го отдельного разведбатальона 42-й гвардейской дивизии, известный под позывным "Кира". Об этом и других новостях к этому часу 14 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВСУ продолжают атаковать Купянск. Идут бои в микрорайоне Юбилейный. Данный участок переходит из руки в руки. Постоянно наносится огневое поражение с двух сторон. Всё стирается под ноль.
"Также противник пытался атаковать наши силы в районе Стадиона "Спартак". Безуспешно", — сообщает канал "Харьковское направление";
🟥 По Затоке Одесской области был нанесен комбинированный удар при помощи дальнобойных бомб с реактивными двигателями и дронов-камикадзе "Герань-2". Предположительно, целью являлся тот самый мост.
Впервые данные авиабомбы прилетели по городку Южное еще 24 октября, поэтому сегодняшний удар это не первое их применение по Одесской области, как написали многие, уточняет канал "Военный Осведомитель";
🟦 В Таганроге и 17 районах Ростовской области восстановили энергоснабжение. Причиной отключения стали сильный дождь и ветер до 23 м/с. Над ликвидацией аварий работали 366 специалистов и более 150 единиц техники. Были задействованы шесть резервных источников энергоснабжения;
🟦 В немецком городе Херфорд произошло первое в этом году рождественское нападение с ножом. Жертва — подросток 11 лет. Напавший - 15 летний иракец;
🟦 Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. В ответ на критику представитель МИД Польши пояснил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны. И вообще в этот день в Риге был дождь, а в аэропорту нет автомойки;
🟦 Зеленский в пятницу отправится с визитом в Польшу. Это будет его первый визит, с момента победы на выборах нового президента Польши Кароля Навроцкого.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаЗапорожьеКароль НавроцкийКупянскВооруженные силы УкраиныУкраина.ру"Спартак"Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
04:08Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:04"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины
04:00"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
03:29"Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск
02:57"Мы должны заставить их прийти к единому мнению": Трамп высказался о переговорах по Украине
Лента новостейМолния