Российские беспилотники были зафиксированы вблизи населённых пунктов Запорожья. Новости к этому часу

Информацию об эффективной работе по изоляции линии фронта и дезорганизации логистических маршрутов ВСУ, включая удалённые тыловые объекты, предоставил командир отделения 417-го отдельного разведбатальона 42-й гвардейской дивизии, известный под позывным "Кира". Об этом и других новостях к этому часу 14 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059469389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66c33ded30129a90e1596c140cb33a28.jpg

🟥 ВСУ продолжают атаковать Купянск. Идут бои в микрорайоне Юбилейный. Данный участок переходит из руки в руки. Постоянно наносится огневое поражение с двух сторон. Всё стирается под ноль. "Также противник пытался атаковать наши силы в районе Стадиона "Спартак". Безуспешно", — сообщает канал "Харьковское направление";🟥 По Затоке Одесской области был нанесен комбинированный удар при помощи дальнобойных бомб с реактивными двигателями и дронов-камикадзе "Герань-2". Предположительно, целью являлся тот самый мост. Впервые данные авиабомбы прилетели по городку Южное еще 24 октября, поэтому сегодняшний удар это не первое их применение по Одесской области, как написали многие, уточняет канал "Военный Осведомитель";🟦 В Таганроге и 17 районах Ростовской области восстановили энергоснабжение. Причиной отключения стали сильный дождь и ветер до 23 м/с. Над ликвидацией аварий работали 366 специалистов и более 150 единиц техники. Были задействованы шесть резервных источников энергоснабжения; 🟦 В немецком городе Херфорд произошло первое в этом году рождественское нападение с ножом. Жертва — подросток 11 лет. Напавший - 15 летний иракец; 🟦 Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. В ответ на критику представитель МИД Польши пояснил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны. И вообще в этот день в Риге был дождь, а в аэропорту нет автомойки; 🟦 Зеленский в пятницу отправится с визитом в Польшу. Это будет его первый визит, с момента победы на выборах нового президента Польши Кароля Навроцкого.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

