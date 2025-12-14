Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России - 14.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России - 14.12.2025 Украина.ру
Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 71 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать регионы России, за четыре предшествующих часа – 56 БПЛА. Об этом Минобороны РФ в ночь на 15 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства:🟥 52 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 10 БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 3 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Тульской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области;🟥 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Калужской, Рязанской, Московского, Воронежской областями.Ранее сообщалось, что в течение ночи на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
брянская область
белгородская область
рязанская область
волгоградская область
азовское море
курская область
калужская область
московская область
воронежская область
Украина.ру
Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России

23:47 14.12.2025 (обновлено: 23:52 14.12.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 71 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать регионы России, за четыре предшествующих часа – 56 БПЛА. Об этом Минобороны РФ в ночь на 15 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства:
🟥 52 БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 10 БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 3 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 2 БПЛА – над территорией Тульской области;
🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;
🟥 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области;
🟥 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Калужской, Рязанской, Московского, Воронежской областями.
Ранее сообщалось, что в течение ночи на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния