Силы ПВО за семь часов сбили 127 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 71 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать регионы России, за четыре предшествующих часа – 56 БПЛА. Об этом Минобороны РФ в ночь на 15 декабря сообщает в своём телеграм-канале

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства:🟥 52 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 10 БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 3 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Тульской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области;🟥 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.В период с 16:00 мск до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Калужской, Рязанской, Московского, Воронежской областями.Ранее сообщалось, что в течение ночи на 14 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

