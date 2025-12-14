https://ukraina.ru/20251214/pozitsiya-ssha-kak-orientir-vstrecha-zelenskogo-v-berline-itogi-14-dekabrya-1073105857.html

Позиция США как ориентир, встреча Зеленского в Берлине. Итоги 14 декабря

Позиция США как ориентир, встреча Зеленского в Берлине. Итоги 14 декабря

В Кремле рассказали, на что ориентируются в переговорах по Украине. Владимир Зеленский начал встречу с представителями США и некоторых стран Европы

Россия в вопросах урегулирования на Украине принимает во внимание подход США, а не Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Песков назвал позицию США по разрешению украинского кризиса прагматичной и реалистичной. Он также отметил, что Москву не устроит, если Киев подпишет мирные договорённости, а затем начнет их саботировать."Должна быть определённая система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей", — подчеркнул Песков.Кроме того, он добавил, что триггером для начала СВО стал заход на территорию Украины специалистов НАТО.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента Соединённых Штатов Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Позднее Путин рассказал, что США разделили все пункты изначального плана на четыре пакета и предложили разбирать их отдельно."Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые [пункты]", — указал Путин.Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.Позднее, 12 декабря Трамп заявил, что главным препятствием на пути к миру является Владимир Зеленский."На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки", — заявил журналистам глава Белого дома.По его словам, Вашингтону пришлось убрать из плана несколько пунктов, однако, несмотря на это, США близки к урегулированию конфликта.При этом Трамп сообщил, что ранее предупредил кого-то о том, что украинский конфликт следует заканчивать, не уточнив, кому именно он адресовал это."Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", – указал президент США.По словам Трампа, Вашингтон хочет скорейшего завершение украинского кризиса, несмотря на то, что конфликт никак не влияет на США.Он также анонсировал встречу 13 декабря делегации по его словам, в ближайшую субботу делегация США встретится с представителями Европы и Украины, чтобы обсудить мирное соглашение."Мы поедем на встречу в субботу в Европе, если сочтем, что есть хороший шанс на успех, и мы не хотим зря тратить много времени", – пояснил Трамп.Президент США подчеркнул, что США не собираются тратить время на пустые разговоры.Однако 13 декабря стало известно, что встреча "коалиции желающих" в Париже отменена. В то же время, как сообщили американские СМИ, Уиткофф всё же отправится в Европу для консультаций с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с Зеленским. Также, передавали масс-медиа, спецпосланник президента США встретится с другими европейскими лидерами, имён которых не назвали.Днём 14 декабря Зеленский прилетел в Берлин.С чем прилетелВ 15:25 в своём телеграм-канале Зеленский сообщил о прибытии в Германию."Уже в Германии. Сегодня в плане — встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надёжно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума <...> не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры", — писал он.Позднее, в 17:04 он сообщил о подготовке встречи с американцами."Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работает. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнёрами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности. Только надёжные гарантии сработают на мир. Рассчитываем, что партнёры тоже и далее будут работать конструктивно", — указал Зеленский.В 18:23 он сообщил о начале встречи.При этом украинские СМИ уверены: встреча вряд ли будет продуктивной."Наши источники на Банковой уверены, что Зеленский будет тянуть время по переговорному треку и ожидать финансовую помощь от ЕС (кредит под замороженные российские активы). Президент продолжает реализовывать стратегию Андрея Ермака на внешнеполитическом треке, что усложняет переговорный процесс с администрацией Трампа", — написал 14 декабря в 15:52 популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Зеленский придумал универсальную отговорку для ответа президенту США на предложения по урегулированию конфликта на Украине."Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на мирный план президента Трампа, который по сути сводится к следующему: Да, но…", — говорится в публикации.Там же отмечалось, что Зеленский утверждает о готовности провести выборы, но для этого требует прекращение огня. Или он соглашается с тем, что численность украинской армии может быть ограничена, но на её нынешнем уровне.Ранее издание The New York Times сообщало, что в контрпредложении Украины, которое было направлено США, закреплён отказ уступать контроль над Донбассом.Об этом газете сообщили пять действующих и бывших западных чиновников, знакомых с содержанием документа. По их словам, Киев настаивает на сохранении контроля над подконтрольными украинским формированиям территориями Донбасса.При этом в американском варианте плана предполагался отказ Украины от всего Донбасса, сообщили европейские и бывший американский чиновники.Кроме того, из украинского документа был исключен пункт США об отказе Украины от права на вступление в НАТО, сообщили источники издания.Подробнее о планах Зеленского — в статье Владимира Скачко "Демилитаризованная зона обмана. Зеленский хочет любой ценой получить передышку для войны".

