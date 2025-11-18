https://ukraina.ru/20251118/letayuschiy-chernobyl-sposobnyy-polozhit-konets-velikobritanii-zapad-shokirovan-novym-oruzhiem-rossii-1071784279.html

"Летающий Чернобыль", способный "положить конец Великобритании": Запад шокирован новым оружием России

Новая российская ракета может покончить в Великобританией. К такому выводу пришла лондонская газета пишет Daily Express

"Новое пугающее оружие Судного дня Путина включает "Летающий Чернобыль", способный "положить конец Великобритании", - так охарактеризовало издание новое оружие России.По его оценкам, Россия накапливает арсенал "не для победы в войне в Европе, а для уничтожения целых стран одним нажатием кнопки"."Суровая реальность для Запада заключается в том, что если Владимир Путин нажмет кнопку, города от Лондона до Нью-Йорка могут превратиться в пустоши за считанные минуты", - предупредили британские наблюдатели. По их данным, "российские учёные работают над пугающим набором ядерных систем", способным положить конец существованию человечества. "Они разрабатывают целый арсенал супероружия, призванного запугать мир и заставить его быть осторожнее, но это не просто бомбы и ракеты, - сказано в публикации. - В их число входят подводные беспилотники с ядерными двигателями, крылатые ракеты с реакторным приводом, гиперзвуковые ударные аппараты и даже предполагаемые космические возможности, которые, как предупреждают американские официальные лица, в худшем случае могут ослепить спутники и погрузить современные общества во тьму за считанные секунды".Британцы обратили внимание на "торпеду Судного дня "Посейдон", которая "приведет к образованию колоссальной стены радиоактивной морской воды, которая обрушится на прибрежные города и военно-морские базы в Великобритании и по всему Западу".Атомный подводный беспилотник "Посейдон" размером с небольшую подводную лодку, способный нести ядерное оружие. Он может пройти под водой тысячи миль, управляемый искусственным интеллектом, прежде чем взорваться вблизи побережья противника. Такой взрыв может вызвать мощный выброс радиоактивности вглубь страны, вызвав огромные волны цунами, способные разрушить города, сообщило издание со ссылкой на аналитиков.В минувшую субботу Владимир Путин представил новую атомную подводную лодку "Хабаровск", предназначенную для использования ракет "Посейдон". АПЛ обошлась миллиард фунтов стерлингов и имеет водоизмещение 10 000 тонн. Министр обороны России Андрей Белоусов руководил презентацией тяжёлого подводного крейсера, спущенного на воду со знаменитого судостроительного завода "Севмаш". "Над волнами – второй кошмар: там, где США когда-то отказались от исследований крылатых ракет с ядерной силовой установкой, посчитав их слишком опасными, Россия продолжала двигаться вперёд. "Буревестник", известный как "Летающий Чернобыль", оружие "неограниченной дальности", как выразился Путин, разработан для полётов с использованием миниатюрного ядерного реактора, по словам российских официальных лиц", - поведало британское издание.Оно также отметило, что разведка США заявила об изучении Россией возможности создания ядерного оружия в космосе, однако Кремль это отрицает. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре ВСУ признали: Украина катится к поражению, "переговорное окно" закрыто. Хроника событий на утро 18 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

