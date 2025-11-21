https://ukraina.ru/20251121/parazit-zelenskiy-vystavlyaet-zapadnykh-demokratov-moralnymi-urodami-eksperty-o-proiskhodyaschem-na-1071913175.html

"Паразит Зеленский выставляет западных демократов моральными уродами". Эксперты о происходящем на Украине

"Паразит Зеленский выставляет западных демократов моральными уродами". Эксперты о происходящем на Украине

В экспертном сообществе обсуждают вопрос, не исчерпал ли себя проект "Украина – АнтиРоссия" и думают над тем, станет ли украинцам легче после возможного смещения, ухода или... ликвидации Зеленского

"Каждый день работает против нас"Зеленский сейчас в истерике и пытается договориться о гарантиях личной безопасности, сохранения своих капиталов и эвакуации в страну, которую сам выберет, сообщил покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев со ссылкой на свои достаточно информированные источники.В эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* он прокомментировал недавний связанный с коррупционным скандалом "бунт" в Верховной Раде, когда депутаты-"соросята" потребовали отставки правительства Свириденко. По мнению политика, контроль Зеленского над парламентом ослабевает, если фракции партий "Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" найдут ещё 110 голосов в парламенте, то смогут сформировать большинство.Тогда будет выбран новый спикер Рады — а это тот человек, который в отсутствие президента может исполнять его обязанности — например, в случае, "если Зеленского не будет в живых".Да и СБУ на сегодняшний день уже Зеленскому "не сильно подконтрольна" — глава спецслужбы Василий Малюк* будто бы уже связался с НАБУ и САП и "в принципе принял присягу, сказал, что будет поступать по закону и выполнять функцию, возложенную на СБУ", сказал Мураев. Вообще, по его мнению, в сложившейся ситуации "Зеленский в большой опасности"."Если сейчас достать плёнки, в которых будет понятно, что Зеленский паразитировал и на военных потоках вместе с Ермаком, что часть денег, заработанные на военных закупках, уходила, в том числе и европейским лидерам и компаниям-поставщикам этого оборудования, это будет международный скандал, тогда вся эта коалиция желающих (…), вся демократическая часть Запада превратится просто в моральных уродов, которые зарабатывали на украинской войне… И вы даже не сомневайтесь, что так и было", — пояснил политик.При этом партии войны на Западе сохранение Зеленского сейчас выгодно, ведь он послушно продолжит бойню. Но если объективно выбирать между Зеленским и соросятами, то соросята всё же принесут украинцам больше зла — они не собираются переизбираться, рассчитывая обеспечить своё будущее за эту каденцию, потому они без колебаний снизят мобилизационный возраст и разрешат сотрудникам ТЦК ходить по домам, чтобы достать людей, прячущихся от мобилизации. И тогда к военным действиям, возможно, добавится ещё и гражданское противостояние, считает Мураев.Политик выразил надежду на то, что на Западе "линия Трампа возобладает", что "Трамп всё-таки додавит, Зеленский останется и подпишет свою капитуляцию", и тогда в украинском конфликте будет достигнуто перемирие, нужное, прежде всего, Украине — так как каждый день войны слишком дорого обходится стране."Каждый день работает против нас. Каждый день мы видим потерю территорий и разрушения. Никто их не вернёт и компромиссов быть не может", — считает Мураев.По его мнению, все уже понимают, что проект "Украина — АнтиРоссия" себя исчерпал, а ввод войск НАТО на территорию Украины может вызвать ядерный ответ со стороны РФ. Денег на финансирование продолжения войны у Киева тоже (пока — ред.) нет. Потому все будут заинтересованы в выходе из ситуации с сохранением своей выгоды (для Запада это "столетний договор" и договор о недрах Украины). И если Трамп не играет, то достижение мира реально.Коррупция и мобилизацияТЦКшники и полицаи тем временем продолжают отлов людей на улицах украинских городов."Надо понимать, что чем хуже будет ситуация на фронте и с мобилизацией, тем больше мусора и СБУшники будут потворствовать ТЦК и поощрять их беспредел. Ведь они прекрасно понимают, что когда закончатся крестьяне, которых сейчас утилизирует зеленский (опальный нардеп принципиально пишет фамилию бывшего своего соратника с прописной буквы — ред.), то следующие — они", — написал в своём телеграм-канале находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он также отметил, что у Зеленского, по сути, нет другого выхода, как снизить мобилизационный возраст, как минимум, до 22 лет (такое предложение уже озвучил Мерц). Европейцам это позволит аргументировать увеличение финансирования киевского режима, а внутри страны такое решение "гарантировано переключит внимание общества с коррупции зеленского на войну и свои проблемы".Есть ещё и такой вариант, как отставка главы ОП Андрея Ермака (и замена его на экс-посла Украины в США Оксану Маркарову) и переформатирование правительства, это будет означать восстановление влияния демократов-глобалистов, отметила в своём блоге украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*."Если подобная рокировка действительно состоится, то демы в значительной степени вернут себе контроль над Украиной, превратив Зелебобуса (Зеленского — ред.) в нечто типа английской королевы со статусом, но без реальной власти", — написала она в своём блоге.По мнению Монтян, в таком случае киевский режим "выпадет из сферы влияния Трампа с его идеями мирных договорнячков, и война будет продолжаться до тех пор, пока у Салорейха и поддерживающего его ЕС останется техническая возможность воевать — то есть буквально до последнего украинца".Но пока не вполне понятно, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Есть сообщения, что уже и несколько местных руководителей ТЦК пустились в бега — вероятно, интуиция им что-то подсказывает…Русские коты и TelegramТем временем на Украине самые "сознательные" и хитрые пытаются дерусифицировать котов, а "мовный омбудсмен" Елена Ивановская призывает заблокировать Telegram как нечто крайне опасное для Украины."Это необходимо сделать. Если мы думаем про завтра, Украину, украинский, по-другому не будет. Или будет просто названа территория, но тут Украины не будет", — цитирует её заявление издание "Страна". И напоминает, что ранее заблокировать Telegram уже призывал Нацсовет по ТВ и радио, да и вообще такие призывы звучат регулярно.Ранее издание поясняло, чем это вызвано: "С начала полномасштабного вторжения Телеграм, как показывают опросы, стал основным источником информации для украинцев, обойдя и телевидение (суженное в информационно-новостном плане до рамок единого телемарафона), и интернет-сайты".Часть представителей украинской власти заявляет, что это "несёт угрозу распространения "российской дезинформации"". По данным издания, это люди из орбиты Петра Порошенко* или спикеры, связанные с грантовыми организациями и западными структурами. Они требуют запрета, поскольку близкие к ним медиа не имеют сильных позиций в Telegram.Однако офис Зеленского через СБУ и другие рычаги контролирует большинство самых популярных телеграм-каналов Украины. В условиях падения доверия к телемарафону эти каналы становятся основным инструментом влияния Банковой на информповестку страны, поэтому офисным нужен не запрет мессенджера, а нужна прямая коммуникация с менеджментом Telegram, "чтоб тот по первому же запросу украинских властей блокировал телеграм-каналы под предлогом их реальной или мнимой "пророссийскости"".Список "потенциально проблемных" каналов украинские власти уже передали, но какое решение примет создатель Telegram Павел Дуров, сказать сложно, ведь "блокировка каналов по требованию властей подорвёт имидж мессенджера как свободной и независимой площадки для распространения информации", отмечает "Страна".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов; члены экстремистских организацийНа эту тему — "Летающий Чернобыль", способный "положить конец Великобритании": Запад шокирован новым оружием России Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Появится огромное количество мразей". Эксперты, политики и военные о перспективах Украины

