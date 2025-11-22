https://ukraina.ru/20251122/uzkiy-krug-ogranichennykh-lits-ukraina-sostavila-delegatsiyu-i-isklyuchila-evropeytsev-itogi-22-noyabrya-1072036733.html

Узкий круг ограниченных лиц: Украина составила делегацию и исключила европейцев. Итоги 22 ноября

Стал известен состав делегации на переговорах по мирному плану США в Женеве

Днём 22 ноября Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о составе делегации на переговорах в Женеве по предложенному США мирному плану."В эти дни состоятся консультации с партнёрами касательно шагов, которые нужны для окончания войны, — я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы", — заявил Зеленский в обращении к украинцам.По его словам, украинские представители "знают, как защищать украинские интересы" и что именно нужно, чтобы обезопасить страну от военного конфликта в будущем."Сейчас речь идёт о значительном большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа. Нужно сделать так, чтобы не царил нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какую-то награду и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости", — отметил Зеленский.Тем самым он уже де-факто отверг несколько пунктов плана президента США Дональда Трампа."Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединёнными Штатами; Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения <...> Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ; российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону", — гласят положения пункта №21 этого плана.Кроме того, отдельный пункт касается амнистии."Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем", — указано в пункте №26.Т.е. Зеленский ещё до начала переговоров дал понять, что отдельные положения американского плана неприемлемы.Показателен и состав украинской делегации. Согласно обнародованному на сайте Офиса президента Украины указу, группу переговорщиков возглавит руководитель ОП Андрей Ермак. В состав делегации входят: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, первым заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник главы ОП Александр Бевз.Примечательно, что тот же Ермак и Умеров замешаны в громком коррупционном скандале на Украине. Даже депутаты из правящей партии, в частности — Марьяна Безуглая — на состоявшейся 20ноября встрече с Зеленским спрашивали, когда тот уволит Ермака. Зеленский, согласно сообщениям СМИ и ряда экспертов, отказался это сделать."Общее впечатление [от встречи] плохое. Информационная ванна у Зеленского безусловно в наличии", — заявила Безуглая, отметив, что не будет разглашать подробности разговора депутатов с Зеленским.В другой записи она указывала, что "Зеленский не хочет увольнять Ермака".То, что Ермак находится в делегации — ещё одно свидетельство того, что он сохранит свою должность."Это яркий ответ для тех, кто ожидал чуда и решения от президента касательно увольнения Ермака. Нет, поедет во главе делегации на переговоры — решать судьбу страны", — прокомментировал указ Зеленского народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.Медиаэксперт Анатолий Шарий также раскритиковал состав делегации."Умеров уверяет, что будут консультации с американцами. Украинская делегация, которая будет участвовать в новых переговорах в Швейцарии по пунктам мирного плана США для завершения войны, выглядит так. Не всех воров и убийц туда запихнули, как по мне", — отметил он.Примечательно, что сам Умеров в своём телеграм-канале заявил, что в эти дни в Швейцарии Украина начнёт "консультации между высокопоставленными лицами Украины и США касательно возможных параметров будущего мирного соглашения"."Украина подходит к этому процессу с чётким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который длится в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", — писал Умеров.Он сообщил, что Украина "ценит участие американской стороны и готовность к предметному разговору"."Украина и далее будет действовать ответственно, профессионально и последовательно — так, как этого требует наша национальная безопасность", — подытожил Умеров.Примечательно, что в первоначальном варианте текста рассказывалось и о переговорах с европейцами, однако затем эти слова исчезли из текста, на что обратил внимание медиаэксперт Шарий."DPA: "Встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану состоится в воскресенье в Женеве". А зачем Умеров убрал европейцев из статуса?" — также прокомментировал он сообщение немецкого информационного агентства.Тем временем некоторые украинские военные уже предупредили власть о том, что не воспримут принятия властью американского мирного плана."Тебе п***а, если ты это подпишешь", — написал в Х один из украинских военных.После того, как его заметка получила популярность, он удалил её."Определённые люди НЕ из командования бригады очень сильно попросили меня удалить мой эмоциональный пост о подписании "мирного" соглашения. Хоть я и считаю, что это давление на свободу выражения мыслей, но... чтобы мне не делали проблем во время службы, я его удаляю. Благодарю всех за понимание и поддержку", — пояснил украинский дроновод свои действия.А подконтрольные Зеленскому депутаты Верховной Рады также дали понять, что Зеленский американский документ не подпишет."Мы после встречи [с Зеленским] разбирались с этими мирными соглашениями, и не понимаем, почему США требуют от президента (Зеленского — Ред.) их подписания. Большинство пунктов это полномочия не президента, а Верховной Рады. Если США хотят, чтобы это соглашение было законным и признанным в мире, нужно обращаться не к президенту, а в Верховную Раду. У нас парламентско-президентская республика", — заявил нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.Тем самым руководство Украины пытается играть с Западом и с собственным населением в игру: Западу украинская делегация будет объяснять, что нужно, чтобы мирное соглашение ратифицировала Верховная Рада — а это отодвигает время принятия мирного плана, населению Украины же показывают, что если мирный план Украина и примет, то ответственность за это несёт не Зеленский, а коллективный орган — Верховная Рада.* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее об оценке Путиным плана Трампа — в статье Павла Котова "Путин впервые про план Трампа: проблема Украины будет решена - мирным или военным путём".

