Угрожал вернуть Панамский канал, но не получилось: эксперт о возможной кампании Трампа в Венесуэле

Возможная военная операция США против Венесуэлы оказалась под вопросом. Администрация Дональда Трампа не смогла установить контроль над Панамским каналом — ключевым стратегическим объектом региона. Без этого силовой сценарий становится невыполнимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

На вопрос о месте Венесуэлы в текущих планах Вашингтона, эксперт выразил сомнение в реальности такого сценария. "Довольно странно начинать военную кампанию против Венесуэлы, не поставив под контроль Панамский канал", — заявил Дробницкий.Политолог напомнил о предыдущих неудачных попытках президента США усилить влияние в регионе. Подводя итог, эксперт отметил, что идея силового давления на Каракас потеряла актуальность. "Что касается войны с Венесуэлой, то возможность для какой-то сделки Трамп для себя уже упустил. Была идея, что ракетно-бомбовая война против Венесуэлы будет новым изданием доктрины Монро, но сейчас это никого не впечатлит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.

