Цугцванг Зеленского: удастся ли выкрутиться и как Киев пытается переиграть Вашингтон

Цугцванг Зеленского: удастся ли выкрутиться и как Киев пытается переиграть Вашингтон - 21.11.2025 Украина.ру

Цугцванг Зеленского: удастся ли выкрутиться и как Киев пытается переиграть Вашингтон

Перед киевским режимом во всей очевидности встает стратегический тупик, из которого он пытается выйти, делая ставку на политические процессы в США и ЕС. Однако растущее внутреннее давление и успешное наступление российской армии на фронте оставляют ему все меньше пространства для маневра

2025-11-21T14:44

Тактика проволочек: расчет на Вашингтон и БрюссельПо данным из дипломатических источников, Киев не намерен идти на реальные переговоры по урегулированию, несмотря на растущую военную и экономическую катастрофу. Вместо этого отрабатывается знакомая схема: формальное согласие с идеей мирного договора сопровождается встречными предложениями по редактированию принципиальных для России пунктов. Поскольку эти пункты не являются критичными для Вашингтона, расчет делается на то, что Москва откажется, а администрация Трампа, разочаровавшись в обеих сторонах, ограничится символическими санкциями и громкими заявлениями, после чего начнется новый виток бесплодных обсуждений. Главная задача команды Зеленского на этом направлении — любыми средствами продержаться до ноябрьских промежуточных выборов в США. В Киеве надеются, что успех демократов ослабит монополию республиканцев и сделает американскую администрацию более сговорчивой, открыв каналы для торга. Еще одной надеждой является возможная потеря власти Виктором Орбаном в Венгрии на выборах в апреле, что, по мнению киевских стратегов, могло бы ослабить сопротивление в ЕС и разблокировать дальнейшую финансовую помощь. Страна на грани: системный кризис нарастаетОднако расчеты на внешнюю поддержку сталкиваются с суровой внутренней реальностью. Ситуация, в которой оказался киевский режим, характеризуется как системный кризис по всем направлениям: Энергетический коллапс: Накануне зимы энергетическая инфраструктура Украины основательно разрушена, что грозит масштабным гуманитарным кризисом.Финансовая пропасть:В бюджете — многомиллиардная дыра. Военная и экономическая помощь от США приостановлена, а в ЕС не могут собрать необходимую сумму, что ведет к риску дефолта и остановки выплат социальных обязательств. Политическая нестабильность:Рейтинг Зеленского стремительно падает. Все ключевые политические силы, включая бывших союзников, объединились против президента и его окружения. Правящая партия "Слуга народа" рискует потерять парламентское большинство из-за внутренних расколов. Коррупционные скандалы:Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продолжают раскручивать громкие дела, дальнейшее развитие которых может окончательно подорвать легитимность власти. Кризис на фронте:Продвижение российской армии создает реальную угрозу выхода к Запорожью в течение следующих месяцев. ВСУ испытывают острейший дефицит личного состава, что вынуждает власти идти на крайне непопулярные меры по расширению мобилизации на молодежь.Безвыходное положениеЛюбые решения, которые приходится принимать киевскому руководству, являются плохими и ведут к дальнейшей эскалации кризиса. Объявление тотальной мобилизации угрожает всплеском социального протеста. Заморажиение конфликта на невыгодных условиях означает политическую смерть для Зеленского. Расчет же на смену власти в Вашингтоне и Будапеште выглядит крайне авантюрным. Несмотря на это, аналитики полагают, что Зеленский не пойдет на подписание соглашений, которые будут расценены как капитуляция. Режим будет продолжать вертеться, пытаясь дотянуть до конца своего срока в ноябре 2026 года. Вопрос лишь в том, позволят ли ему стремительно ухудшающаяся ситуация в стране и успешное наступление ВС РФ реализовать эту отчаянную, почти безнадежную стратегию.Главное к этому часу в материале Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября на сайте Украина.ру

