США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября - Financial Times

США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, сообщает Financial Times

2025-11-21T07:52

"Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет (предлагаемое США мирное - ред.) соглашение "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования - ред.) к началу декабря", - говорится в материале.В то же время, по данным издания, крайне маловероятно, что соглашение будет подписано в указанный срок - чиновники в Офисе Зеленского признались, что с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.Кроме того, по словам источников газеты, в Киеве разрабатывают встречные предложения для американской стороны.На днях американский портал Axios утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным FT, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Подробнее - в материале Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас на сайте Украина.ру.

2025

