США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября - Financial Times - 21.11.2025
США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до 27 ноября - Financial Times
США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, сообщает Financial Times
2025-11-21T07:52
2025-11-21T07:52
грег вайнер
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
упц
вооруженные силы украины
трамп и зеленский
"Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет (предлагаемое США мирное - ред.) соглашение "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования - ред.) к началу декабря", - говорится в материале.В то же время, по данным издания, крайне маловероятно, что соглашение будет подписано в указанный срок - чиновники в Офисе Зеленского признались, что с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.Кроме того, по словам источников газеты, в Киеве разрабатывают встречные предложения для американской стороны.На днях американский портал Axios утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным FT, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Подробнее - в материале Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас на сайте Украина.ру.
© APВладимир Зеленский
США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, сообщает Financial Times
"Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет (предлагаемое США мирное - ред.) соглашение "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования - ред.) к началу декабря", - говорится в материале.
В то же время, по данным издания, крайне маловероятно, что соглашение будет подписано в указанный срок - чиновники в Офисе Зеленского признались, что с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.
Кроме того, по словам источников газеты, в Киеве разрабатывают встречные предложения для американской стороны.
На днях американский портал Axios утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине.
По данным FT, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия.
Подробнее - в материале Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас на сайте Украина.ру.
