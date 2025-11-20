https://ukraina.ru/20251120/poyavitsya-ogromnoe-kolichestvo-mrazey-eksperty-politiki-i-voennye-o-perspektivakh-ukrainy-1071891290.html

"Появится огромное количество мразей". Эксперты, политики и военные о перспективах Украины

В экспертном сообществе обсуждают, что было бы, если бы Запад честно сказал украинцам, что никакого НАТО для них не будет. Быть может, тогда не пролились бы реки крови?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181995_46:94:1158:719_1920x0_80_0_0_f52ea938656692e89aa56ed207bcb806.jpg

Возможны ли на Украине настоящие протесты в связи с разгоревшимся коррупционным скандалом? Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко считает, что возможны, но... лишь с благословения Запада (как это было, например, с "картонным Майданом"). По мнению эксперта, в случае такого благословения Зеленскому останется лишь наблюдать из окон своего кабинета, как его постепенно отстраняют от власти.Кто вместо него? Вот сейчас мэр Киева Кличко посылает сигнал Западу – мол, Зеленский не решается снизить призывной возраст, а я готов. Вообще готов стать вместо Зеленского и воевать с Россией дальше, вот суть послания Кличко, тесно связанного с Германией."Сейчас появится огромное количество разного рода мразей, которые будут себя предлагать именно в качестве более правильных продолжателей дела Зеленского", - сказал Кость Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.А что скажет народ? По мнению эксперта, "народ будет безмолвствовать и дальше – народ, запуганный ТЦК, народ, запуганный войной, прилётами, холодной зимой, Службой безопасности Украины и прочими неприятностями – он будет, скорее всего, возмущаться где-то там по кофейням да по кухням".А вот внутри украинских элит мы наверняка заметим какое-то движение. Отметим, что оно уже началось: парламентские фракции партий "Голос" и "Евросолидарность" призвали Зеленского уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и отправить в отставку Кабмин с тем, чтобы сформировать широкую коалицию с их участием.Не исключено и движение в армии – там могут задать себе вопрос, за что же мы тут проливаем кровь, за что гибнут ребята в то время, как "крысы сидят и делят бабло"? Вот эти процессы могут стать главным катализатором недовольства, предположил Бондаренко.Действительно, уже состоявшаяся попытка собрать в Киеве Майдан "против коррупции" пока выглядит как-то слабовато. Фотосвидетельства этого "бунта" опубликовал в своём телеграм-канале вынужденно скитающийся по Европе блогер, известный нам как "Колобок из Одессы" (и он таки действительно из Одессы, тут не спутаешь — авт.).Снимки немногочисленного и вполне мирного собрания блогер сопроводил примечаниями: "Мини майдан против Зе", но почему мини — потому что "без печенек не майданится, сцену не привезли, денег не дали"…Впрочем, так дела обстоят на данный момент, а потом, смотря по обстоятельствам, могут и денег дать, и сцену привезти, и печеньками угостить — проходили. В украинских пабликах отмечают, что этот протест не разогнали, хотя вполне могли это сделать ввиду военного положения в стране. Значит, на разгон западные хозяева режима разрешения не давали.Блогер отметил, что в киевских кабинетах царит паника, все понимают, что опубликована пока незначительная часть "плёнок Миндича" - а уже кто-то бежит, кто-то "покупает камеру в СИЗО". Стратегии у власти нет, вся надежда на "удачу" Зеленского. Но и сдаваться просто так "зеленые" не собираются, у них - "на кону всё награбленное". Однако народ доведён до отчаяния, если придёт "чёрная зима" без тепла и света - ожидать можно всего, тогда смести всех могут и без всяких печенек.Тем временем положение на фронтах таково, что среди "ультра-патриотов" нарастает паника. Скандально известный нацист Сергей Стерненко* в своем телеграм-канале заявил, что "мы (киевский режим – ред.) движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к утрате государственности".По его словам, без глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода к оборонительной войне – "вопрос: когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр (Днепропетровск – ред.) является лишь вопросом времени"."Наша оборона разваливается", - констатировал националист.Украинский политолог Дмитрий Спивак возмущается тем, что западники вовремя не сказали Киеву, что никакого вступления в НАТО не будет – может быть, и войну в таком случае можно было бы предотвратить? Политолог также отметил в эфире интернет-канала Politeka, что постепенно сошла на нет или сходит на нет тема ядерных испытаний – переговоры между РФ и США, по всей видимости, продолжаются.Спивак также обратил внимание украинцев на заявление Дональда Трампа о том, что в Америке будут парадом отмечать День Победы во Второй мировой войне – а вот Украина, потерявшая тогда миллионы жизней, в угоду глобалистам День Победы не отмечает. Может быть, не все нужно делать в угоду Европе? – задал эксперт риторический вопрос.А пока мэр Киева Кличко, вернувшись из той же Европы, вдруг заговорил не о проблемах коммунального хозяйства, но о необходимости снижения призывного возраста. Но зачем об этом говорить, так ведь полстраны уедут, сказал политолог.Трамп сейчас пытается не допустить в резолюции ООН резких осуждений РФ и упоминаний агрессии и территориальной целостности – это глобальная новость, отметил Спивак. Он пояснил, что Трамп делает это не из любви к России, но исходя из своих интересов – "у него есть Венесуэла, Сирия, территория сектора Газа…"."Мировой порядок, основанный на правилах, приказал долго жить, его больше нет. Того мирового порядка больше нет. Нового – еще нет", - заявил эксперт, добавив, что мир ждут три-четыре года тотальной турбулентности, и в это время "задача каждого глобального игрока - застолбить за собой как можно больше мест, территорий, рынков любыми способами".По мнению Спивака, всё идет к тому, что США и РФ будут возвращаться к диалогу. Он также обратил внимание на тот факт, что Трамп назначает спецпредставителя в Белоруссии – это увеличение каналов коммуникации с Кремлем.В общем, глобальные игроки стараются сейчас, в период турбулентности, занять как можно лучшую позицию перед тем, как настанет время снова делить мир, считает политолог. В частности, сейчас США и Британия пытаются взять "под крыло" Среднюю Азию – чтобы она играла против России и против Китая.Спивак добавил, что Киеву надо бы все эти мировые тенденции учитывать. Что до текущей войны, то в любом случае украинцам придется "платить за банкет".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны

