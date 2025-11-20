"Появится огромное количество мразей". Эксперты, политики и военные о перспективах Украины

https://ukraina.ru/20251120/poyavitsya-ogromnoe-kolichestvo-mrazey-eksperty-politiki-i-voennye-o-perspektivakh-ukrainy-1071891290.html
В экспертном сообществе обсуждают, что было бы, если бы Запад честно сказал украинцам, что никакого НАТО для них не будет. Быть может, тогда не пролились бы реки крови?
Возможны ли на Украине настоящие протесты в связи с разгоревшимся коррупционным скандалом? Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко считает, что возможны, но... лишь с благословения Запада (как это было, например, с "картонным Майданом"). По мнению эксперта, в случае такого благословения Зеленскому останется лишь наблюдать из окон своего кабинета, как его постепенно отстраняют от власти.Кто вместо него? Вот сейчас мэр Киева Кличко посылает сигнал Западу – мол, Зеленский не решается снизить призывной возраст, а я готов. Вообще готов стать вместо Зеленского и воевать с Россией дальше, вот суть послания Кличко, тесно связанного с Германией."Сейчас появится огромное количество разного рода мразей, которые будут себя предлагать именно в качестве более правильных продолжателей дела Зеленского", - сказал Кость Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.А что скажет народ? По мнению эксперта, "народ будет безмолвствовать и дальше – народ, запуганный ТЦК, народ, запуганный войной, прилётами, холодной зимой, Службой безопасности Украины и прочими неприятностями – он будет, скорее всего, возмущаться где-то там по кофейням да по кухням".А вот внутри украинских элит мы наверняка заметим какое-то движение. Отметим, что оно уже началось: парламентские фракции партий "Голос" и "Евросолидарность" призвали Зеленского уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и отправить в отставку Кабмин с тем, чтобы сформировать широкую коалицию с их участием.Не исключено и движение в армии – там могут задать себе вопрос, за что же мы тут проливаем кровь, за что гибнут ребята в то время, как "крысы сидят и делят бабло"? Вот эти процессы могут стать главным катализатором недовольства, предположил Бондаренко.Действительно, уже состоявшаяся попытка собрать в Киеве Майдан "против коррупции" пока выглядит как-то слабовато. Фотосвидетельства этого "бунта" опубликовал в своём телеграм-канале вынужденно скитающийся по Европе блогер, известный нам как "Колобок из Одессы" (и он таки действительно из Одессы, тут не спутаешь — авт.).Снимки немногочисленного и вполне мирного собрания блогер сопроводил примечаниями: "Мини майдан против Зе", но почему мини — потому что "без печенек не майданится, сцену не привезли, денег не дали"…Впрочем, так дела обстоят на данный момент, а потом, смотря по обстоятельствам, могут и денег дать, и сцену привезти, и печеньками угостить — проходили. В украинских пабликах отмечают, что этот протест не разогнали, хотя вполне могли это сделать ввиду военного положения в стране. Значит, на разгон западные хозяева режима разрешения не давали.Блогер отметил, что в киевских кабинетах царит паника, все понимают, что опубликована пока незначительная часть "плёнок Миндича" - а уже кто-то бежит, кто-то "покупает камеру в СИЗО". Стратегии у власти нет, вся надежда на "удачу" Зеленского. Но и сдаваться просто так "зеленые" не собираются, у них - "на кону всё награбленное". Однако народ доведён до отчаяния, если придёт "чёрная зима" без тепла и света - ожидать можно всего, тогда смести всех могут и без всяких печенек.Тем временем положение на фронтах таково, что среди "ультра-патриотов" нарастает паника. Скандально известный нацист Сергей Стерненко* в своем телеграм-канале заявил, что "мы (киевский режим – ред.) движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к утрате государственности".По его словам, без глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода к оборонительной войне – "вопрос: когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр (Днепропетровск – ред.) является лишь вопросом времени"."Наша оборона разваливается", - констатировал националист.Украинский политолог Дмитрий Спивак возмущается тем, что западники вовремя не сказали Киеву, что никакого вступления в НАТО не будет – может быть, и войну в таком случае можно было бы предотвратить? Политолог также отметил в эфире интернет-канала Politeka, что постепенно сошла на нет или сходит на нет тема ядерных испытаний – переговоры между РФ и США, по всей видимости, продолжаются.Спивак также обратил внимание украинцев на заявление Дональда Трампа о том, что в Америке будут парадом отмечать День Победы во Второй мировой войне – а вот Украина, потерявшая тогда миллионы жизней, в угоду глобалистам День Победы не отмечает. Может быть, не все нужно делать в угоду Европе? – задал эксперт риторический вопрос.А пока мэр Киева Кличко, вернувшись из той же Европы, вдруг заговорил не о проблемах коммунального хозяйства, но о необходимости снижения призывного возраста. Но зачем об этом говорить, так ведь полстраны уедут, сказал политолог.Трамп сейчас пытается не допустить в резолюции ООН резких осуждений РФ и упоминаний агрессии и территориальной целостности – это глобальная новость, отметил Спивак. Он пояснил, что Трамп делает это не из любви к России, но исходя из своих интересов – "у него есть Венесуэла, Сирия, территория сектора Газа…"."Мировой порядок, основанный на правилах, приказал долго жить, его больше нет. Того мирового порядка больше нет. Нового – еще нет", - заявил эксперт, добавив, что мир ждут три-четыре года тотальной турбулентности, и в это время "задача каждого глобального игрока - застолбить за собой как можно больше мест, территорий, рынков любыми способами".По мнению Спивака, всё идет к тому, что США и РФ будут возвращаться к диалогу. Он также обратил внимание на тот факт, что Трамп назначает спецпредставителя в Белоруссии – это увеличение каналов коммуникации с Кремлем.В общем, глобальные игроки стараются сейчас, в период турбулентности, занять как можно лучшую позицию перед тем, как настанет время снова делить мир, считает политолог. В частности, сейчас США и Британия пытаются взять "под крыло" Среднюю Азию – чтобы она играла против России и против Китая.Спивак добавил, что Киеву надо бы все эти мировые тенденции учитывать. Что до текущей войны, то в любом случае украинцам придется "платить за банкет".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны
