Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования

Министр армии США Дэниел Дрисколл по итогам встречи в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским договорился об "агрессивных сроках" движения вперёд в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник 20 ноября сообщает газета Washington Post

"Договорились об агрессивных сроках", - цитирует издание слова неназванного американского чиновника, комментирующего договоренности по движению в направлении мира.Газета также приводит мнение представителя украинских властей, заявившего, что для Киева главным элементом возможного мирного соглашения являются гарантии безопасности. Чиновник, чьё имя также не раскрывается, подчеркнул, что обсуждать ограничения вооружённых сил власти страны не намерены.20 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над планом по урегулированию конфликта на Украине. По её словам, США при разработке плана в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом.Важным шагом на пути к миру, по мнению Вашингтона, стала встреча Уиткоффа и Рубио с украинскими представителями на прошлой неделе, а также подтверждённая встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэном Дрисколлом, по итогам которой американский чиновник сохранял оптимистичный настрой.19 ноября американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. План, включающий 28 пунктов, был одобрен президентом США Дональдом Трампом.Западные СМИ отмечают, что обнародованные детали плана США по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников. Нежелание принять новую инициативу Трампа продемонстрировал и Зеленский.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

