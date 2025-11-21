Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта - 21.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251121/armiya-rossii-vospolzovalas-pogodnymi-usloviyami-dlya-proryva-fronta-1071980092.html
Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта
Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта - 21.11.2025 Украина.ру
Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта
20 ноября командующий группировкой Запад Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о значительных успехах армии России в северной части ДНР —... Украина.ру, 21.11.2025
2025-11-21T14:36
2025-11-21T14:36
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071979927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ca488d3b36911ee742360feb476dcbb.png
20 ноября командующий группировкой Запад Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о значительных успехах армии России в северной части ДНР — по его докладу, были освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка и Ставки на Краснолиманском направлении. Кроме того, украинские каналы сообщают, что российские войска вошли на окраины Красного Лимана и уже находятся в центре Северска. О причинах столь стремительного продвижения российских войск на этом участке фронта рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта

14:36 21.11.2025
 
20 ноября командующий группировкой Запад Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о значительных успехах армии России в северной части ДНР — по его докладу, были освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка и Ставки на Краснолиманском направлении.
Кроме того, украинские каналы сообщают, что российские войска вошли на окраины Красного Лимана и уже находятся в центре Северска.
О причинах столь стремительного продвижения российских войск на этом участке фронта рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
