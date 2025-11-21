https://ukraina.ru/20251121/armiya-rossii-vospolzovalas-pogodnymi-usloviyami-dlya-proryva-fronta-1071980092.html

Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта - 21.11.2025 Украина.ру

Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта

20 ноября командующий группировкой Запад Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о значительных успехах армии России в северной части ДНР —... Украина.ру, 21.11.2025

20 ноября командующий группировкой Запад Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину о значительных успехах армии России в северной части ДНР — по его докладу, были освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка и Ставки на Краснолиманском направлении. Кроме того, украинские каналы сообщают, что российские войска вошли на окраины Красного Лимана и уже находятся в центре Северска. О причинах столь стремительного продвижения российских войск на этом участке фронта рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.

