Решение Трампа поддержать рассекречивание документов по делу Джеффри Эпштейна является тактическим ходом на фоне конфликта с его собственной политической базой. Но раскол уже приобрел системный характер и не может быть устранен единичными уступками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, было ли решение президента США Дональда Трампа принято под влиянием скандала с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, эксперт заявил, что конфликт вышел далеко за рамки файлов Эпштейна. По словам политолога, нынешний маневр американского президента — это попытка перехватить инициативу и отвлечь Конгресс от других вопросов. "Трамп не может остановить процесс по делу Эпштейна и решает его возглавить, пытаясь занять Конгресс именно этим делом, нейтрализовав его еще на какое-то время. Главу администрации Сьюзи Уайлс нацелят на то, чтобы она погрузила Конгресс в это, как раньше погрузила в шатдаун", — пояснил собеседник издания.Эксперт отметил, что подобные метания лишь подчеркивают потерю политического лица. "Посмотрим, что из этого выйдет, Трамп уже потерял лицо. Он шел на выборы, обещая все опубликовать и всех разоблачить. Потом попытался забыть об этом, что вызвало странную реакцию у избирателей и MAGA-инфлюенсеров. Теперь Трамп задергался", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
Решение Трампа поддержать рассекречивание документов по делу Джеффри Эпштейна является тактическим ходом на фоне конфликта с его собственной политической базой. Но раскол уже приобрел системный характер и не может быть устранен единичными уступками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, было ли решение президента США Дональда Трампа принято под влиянием скандала с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, эксперт заявил, что конфликт вышел далеко за рамки файлов Эпштейна.
"Очевидно, что конфликт Трампа с MAGA-базой развивается. И изменение позиции Трампа по делу Эпштейна системно на этот раскол не повлияет, потому что Трамп не проводит сейчас MAGA-политику", — констатировал Дробницкий.
По словам политолога, нынешний маневр американского президента — это попытка перехватить инициативу и отвлечь Конгресс от других вопросов.
"Трамп не может остановить процесс по делу Эпштейна и решает его возглавить, пытаясь занять Конгресс именно этим делом, нейтрализовав его еще на какое-то время. Главу администрации Сьюзи Уайлс нацелят на то, чтобы она погрузила Конгресс в это, как раньше погрузила в шатдаун", — пояснил собеседник издания.
Эксперт отметил, что подобные метания лишь подчеркивают потерю политического лица. "Посмотрим, что из этого выйдет, Трамп уже потерял лицо. Он шел на выборы, обещая все опубликовать и всех разоблачить. Потом попытался забыть об этом, что вызвало странную реакцию у избирателей и MAGA-инфлюенсеров. Теперь Трамп задергался", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
