Тенденции-2026: версия "рептилоидов"

Злые языки уверяют, что журнал The Economist является печатным органом финансовой закулисы, тайно правящей миром, или, иначе, "рептилоидов" (что бы это ни значило). Потому картинки-ребусы "Мир предстоящего года" так внимательно изучаются. Иногда, впрочем, издание даёт и тексты с авторской расшифровкой тенденций, заботящих "закулису"

Одним из таких текстов является статья обозревателя Тома Стэндиджа "На эти десять тенденций стоит обратить внимание в 2026 году". Ну что ж — посмотрим, что нам говорят прорицатели из закулисья.Для начала отметим, что, как правило, итоги года подводят позже и прогнозы на будущее делают тоже позже — ну никак не в середине ноября (статья опубликована 13-го). Впереди ещё полтора месяца, за которые много чего может произойти… В нашем случае вскоре после публикации статьи появился план Трампа-Уиткоффа, который существенно меняет ситуацию в переговорном процессе вокруг Украины.Тут, конечно, огромный соблазн предположить, что "рептилоиды" что-то узнали и захотели перебить не устраивающую их тенденцию, но… Давайте не будем увлекаться. Допустим, что на Тома Стэндиджа просто напало вдохновение и он написал то, что написал.Начинается статья с утверждения, что "это мир Дональда Трампа — и мы все в нём живём, нравится нам это или нет". Обозреватель The Economist пытается соблюсти объективность, но нам почему-то видится на его лице саркастическая усмешка — дескать пронёсся "Трампнадо" и все карты спутал… Да и перечень методов Трампа ("запугивание, пошлины и исполнительные указы") заставляет подозревать, что объективности тут нет и близко.Автор статьи недавно присутствовал на заседании одного авторитетного клуба (офф-рекордс) и там было две точки зрения даже не на "мир Трампа", а на ситуацию в США — по одной из них Трамп правит там как царь, по другой — отчаянно борется за власть. Первая точка зрения более авторитетна, вторая кажется более реалистичной. Достаточно на мэра Нью-Йорка посмотреть.Теперь по сути тенденций.Тенденция №1 — "250-летие Америки"Сам по себе юбилей США, созданных в 1776 году, "тенденцией" конечно не является — речь идёт о внутриполитических процессах, которые должны найти своё отражение в ноябрьских промежуточных выборах.Прогноз спокойный — "даже если демократы вернут себе Палату представителей, правление Трампа (…) продолжится".За кадром — никаких майданов и гражданских войн Стэндидж в США не прогнозирует. Во всяком случае — в 2026 году.И мировая политика не перестаёт зависеть от внутренней политики в США. Правда, качество этого влияния обозревателя расстраивает.Тенденция №2 — "геополитический дрейф"Тут тоже революционных изменений не предполагается — "глобальный порядок на основе правил" продолжит разрушаться, Трамп продолжит маневрировать и только "коалиция желающих" стоит нерушимо как скала…Мы, в общем-то, не ожидали, что новый миропорядок по мановению волшебной палочки (или какой там у Трампа волшебный артефакт?) построится прямо вот в следующем году. Нас заинтересовали другие моменты.Во-первых, фраза "глобальный порядок на основе правил" в России используется только в издевательском контексте. А вот медиа-обслуга "рептилоидов" относится к этой сущности совершенно серьёзно… Впрочем, двойные стандарты — часть правил, на которых основан этот самый порядок. Никаких противоречий.Во-вторых, Стэндидж походя фиксирует распад НАТО — США в "коалицию желающих" не входят, а сама НАТО — военно-политический инструмент США. Тему стоило бы развернуть, но с точки зрения обозревателя ничего тут интересного нет — подумаешь, распался крупнейший в мире военно-политический блок, тоже мне важность… И вот эта естественность подсказывает, что к 80-й годовщине Североатлантический договор будет упоминаться только в прошедшем времени.В-третьих, опять же мимо внимания проходит признание Украины в качестве одной из лидирующих стран современного мира. "Коалиция желающих" ведь создана для исполнения желаний Владимира Зеленского…Ну а насчёт прочности коалиции — вопрос. В России не зря говорят, что это "коалиция желающих, но не могущих". Да и Украина на фоне "миндичгейта" находится не в лучшей форме.Тенденция №3 — "война или мир?"Стэндидж не скрывает своего скептического отношения к миротворческим инициативам Трампа. Он считает, что из конфликтов, которыми тот занимается, только "хрупкий мир в Газе выстоит" — "если повезёт" (учитывая, что речь идёт о противостоянии двух террористических группировок, совершенно непонятно, почему должно "повезти").В общем, его можно понять. Посмотрим, например, на Украину.С одной стороны, никуда не делся консенсус внутри Украины относительно необходимости продолжения войны (оппозиция, требующая сейчас создания "коалиции национального единства", возмущена только тем, что воровать из военного бюджета дозволено только "Кварталу-95"). Не скрывает намерения поддерживать Украину, невзирая на инициативы США, и "коалиция желающих" (см. выше).С другой стороны, не очень понятны цели США. У нас, например, есть подозрение, что в Киев была отправлена большая группа представителей Пентагона именно для того, чтобы предложить меры по обходу соглашений, предлагаемых Вашингтоном…Мы же помним, что по Версальским соглашениям Германии было запрещено строить танки и содержать танковые войска? Германия и соблюдала — строила танки в нейтральной Швеции, испытывала — в СССР, а учения проводила с фанерными макетами на велосипедном ходу… Точно так же запрет дальнобойных ракет легко обходится строительством секретных баз и подготовкой расчётов на территории союзников — в нужный момент достаточно будет просто завести их на территорию Украины, как, собственно, это и происходит сейчас…Главное, впрочем, не это — "грань между войной и миром размывается всё больше".Истинная правда — сами видим, как диверсия, совершённая на территории Польши (и с почти 100 % вероятностью по согласованию с польскими спецслужбами) гражданами Украины (и с почти 100 % вероятностью организованная украинскими спецслужбами), внезапно оказывается "актом гибридной войны" со стороны России…Война — она в головах.Тенденция №4 — "проблемы Европы"По мнению Стэндиджа, Европа "должна увеличить расходы на оборону, поддержать Америку, ускорить экономический рост и совладать с огромным дефицитом. (…) Добиться всего и сразу она не сможет".Учитывая, что в важнейшем украинском кейсе Европа выступает против курса США, добиться "поддержки Америки" действительно будет сложновато… Да и рост военных расходов с ограничением дефицита плохо корреспондируется.Вообще, как нам представляется, проблемы Европы находятся немного в другой сфере — как сочетать самостоятельный, по отношению к США, внешнеполитический курс с ростом экономической зависимости от США. Опыт Украины как бы показывает, что это возможно — но Украина агрессивно навязывает Европе свои представления о необходимом внешнеполитическом курсе. Трампу что-то навязывать тяжело, что подтверждает тот же опыт Украины.Ну и очевидно, что в нынешнем состоянии ЕС не способен проводить единый политический курс. Напрашивается либо большая интеграция, либо большая дезинтеграция.Тенденция №5 — "шанс Китая"По мнению Стэндиджа, "курс Трампа “Америка превыше всего” открывает перед Китаем новые возможности для усиления глобального влияния". Мнение несколько парадоксальное, учитывая, что курс Трампа направлен против Китая, но это и правда так — позиция Трампа заставляет Китай отстраиваться от США, расширять своё глобальное влияние, отказываться от американского доллара…Интересно, что ни тут, ни в пункте 3 британский обозреватель не упоминает о факторе Тайваня… Он что-то знает?Тенденция №6 — "экономические тяготы"Обозреватель ожидает, что политика Трампа может привести к мировой экономической рецессии. Или нет. Он сам ещё не знает.Из серии — хочется сказать какую-то гадость, но не может её (гадость) придумать. Хотя нет, гадость он сказал — "безудержные расходы на инфраструктуру для искусственного интеллекта также могут скрывать экономическую слабость Америки" (это уже из следующего пункта).Ну, раз уж автор издания The Economist не знает, то мы тем более не будем за него додумывать. Просто имейте в виду — если в мировой экономике что-то будет не так, то виновата, внезапно, не Россия…Тенденция №7 — "страсти по искусственному интеллекту"Стэндидж считает, что на настоящий момент ценность ИИ существенно преувеличена, а оказываемое им влияние носит преимущественно психологический характер.Нам тоже приходилось слышать мнения, что ИИ — вовсе не "интеллект", а ситуация на рынке уж очень напоминает таковую же перед схлопыванием "пузыря доткомов" в 2000 году.Скорее всего, это осторожное мнение правильное.Тенденция №8 — "неоднозначный образ климата"Трамп не даёт охладить планету. Но "прогрессивным силам" остаётся только ждать.Интересно, что сверхактуальная для "рептилоидов" проблема климата оказалась только на восьмой позиции (ну ещё в четвёртом пункте упоминается), но на самом деле тут всё понятно — экологическая повестка нужна для того, чтобы затормозить экономический рост неевроатлантического мира. Отказ от неё США раскалывает евроатлантическое единство и лишает смысла саму эту концепцию.Хотя, конечно, идея отменить завершение малого ледникового периода путём сокращения выбросов углекислого газа достойна шнобелевской премии. Кстати, ни разу не слышали от адептов логичного, казалось бы, вывода, что за время войны на Украине выброшено столько углекислоты, что её надо остановить даже ценой поражения Украины… Нет, Украина должна воевать до последнего, независимо от того, что случится с климатом.Тенденция №9 — "спортивные идеалы"Отвлечься на спорт в 2026 году не получится. Особенно настораживают обозревателя "Улучшенные игры" в Лас-Вегасе. Он это не расписывает, но намёк понятен — что делать с кампанией против "государственной программы допинга" в России? Нет, ну правда же — по логике такие игры должны проходить в Екатеринбурге… Но проходят они там, где и должны проходить. Зрада, как она есть.Тенденция №10 — "Оземпик"*, только лучшеЖрать меньше пробовали?Обозреватель, похоже, не нашёл тенденций, чтобы дотянуть до десяти.Первое впечатление состоит в том, что цель текста — показать, что Трамп — это не плохо, а очень плохо. Но это, скорее всего, не так — похоже, что Стэндидж, подобно средневековым книжникам, полагает, что Трамп — наказание Господне (или в кого там верят "рептилоиды"?) за грехи. Оно даже полезное, поскольку позволяет с особой силой почувствовать вкус истинных ценностей, вроде войны против России и Китая.Второе впечатление — ничего умнее "глобального порядка на основе правил" Стэндидж и его единомышленники не придумали, что не может не радовать…* "Оземпик" — препарат для лечения сахарного диабета, одним из результатов приёма которого является снижение веса… Очень моден в последнее время, хотя сама по себе идея приёма лекарства для решения непрофильных задач выглядит дико.Об особенностях отношений между США и Европой можно прочитать в статье Дмитрия Выдрина "Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей"

