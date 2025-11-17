https://ukraina.ru/20251117/vykhodyat-na-arenu-silachi-geopolitika-bolshikh-suschnostey-1071709996.html

Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей

Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей - 17.11.2025 Украина.ру

Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей

Самая нелепая фраза, которую довелось услышать в последнее время, звучала так: "Трамп бросает Европу". При том, что всё, абсолютно всё, указывает, что нынешний американский начальник ее по-хозяйски забирает. Или, по крайней мере, настойчиво, целеустремленно, а то и беспардонно, пытается ее прибрать в свои внутренние активы.

2025-11-17T06:30

2025-11-17T06:30

2025-11-17T06:30

европа

дунай

будапешт

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

ес

нато

the economist

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071710478_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c9f6d8948fc628e32977356ca9386173.png

Я уже говорил об этом неоднократно, но, видимо, необходимо высказаться более полно и системно.А все дело в том, что проект "Европейский союз" уже практически исчерпал себя. Заложенные в него цели и задачи, практически выполнены. Дальше с ним нянчится, только мучиться.Чтобы это понять, достаточно вспомнить новейшую историю. Только, именно реальную историю, а не ее наивные, лукавые или пафосные интерпретации.Итак, ЕС создавался Штатами. Это в высокопарном и доктринерском европейском эпосе, некие титаны из угля и стали зачали и породили новую, геополитическую сущность. Прекрасную и трогательную как хруст французской булки. Некую смесь из политических свобод, круассанов, бытового комфорта и музейного благолепия…А создавали-то "новьё" из Старого света неутомимые "новые американцы". Они почти вовремя "вкурили", что Единая Европа в версии Третьего рейха им не выгодна. В стратегическом, конечно, плане. При всей тактических сиюминутных профитах.Поэтому и возникли, как грибы, порталы в будущее Евросоюза в виде сотен американских военных баз на всех доступных странах континента. При том, что грибница была в Вашингтоне.Цели и задачи определялись скорее ситуативно, чем концептуально. Сама жизнь подсказывала.Вот, скажем, было такое неудобство как национальные языки. Отсюда "трудности перевода", неловкости общения с туземными элитами. Когда с ними говоришь о главном, то есть о деньгах, всегда возникают "темы", которые не обсудишь через переводчика. Ну там, размеры откатов, списки оффшоров, кодовые слова и номерные счета…Соответсвенно, лингвистической задачей ЕС стала унификация языковой среды. Все должны говорить на "американском". Штаты сказали "надо". Союз ответил "есть".Сегодня европейские элитарии почти не говорят на своих туземных наречиях. Когда какой-нибудь Макрон, Мерцель, не говоря уже про саму Урсулу фон дер Ляйен, изъясняются на французском или немецком, звучит дико смешно. Английский они знают гораздо лучше.Помню еще громкий скандал, когда американский посол уличил венгерского министра в плохом знании английского. Требовал немедленного ее увольнения. Но об этом позже…Другой важнейшей задачей ЕС была помощь НАТО в унификации всей сферы безопасности и обороны под единые штатовские стандарты.Так случилось, что одна моя давняя американская знакомая фактически руководила много лет Северо-атлантическим Альянсом. ЕС оказал ей неоценимую помощь в том, чтобы на его территории все протоколы и стандарты в этом плане были калькой штатовских.Некоторые думают, что Евросоюз - это одинаковый размер огурцов и помидоров. А это одинаковый калибр патронов и снарядов - американский. Не говоря уже про всякие воинские уставы, оборонные доктрины и прочие изыски.Тут главное не перепутать. Поэтому главный идеолог западной безопасности Марк Рубио только что строго напомнил: "Я не думаю, что Европейскому союзу дано определять, что такое международное право. Уж точно не ему решать, как Соединенные Штаты обеспечивают свою национальную безопасность." Это ведь Штатам определять как ЕС обеспечивает безопасность свою. Кто не верит, пусть вспомнит десять пунктов западной безопасности в версии министра войны США Пита Хегсета. Впрочем, хватит и пункта первого: "Америка - на первом месте!" Какая там Европа. То есть и здесь ЕС может поставить галочку: "Выполнено!"…А культура? Как копилка духовных ценностей, смыслов, нарративов. Да, был, например, европейский кинематограф. Синема, синема… Антониони, Феллини, Годар… Забудьте! Не "Ночи Каберии", а сплошной Голливуд "От заката до рассвета". Европа должна не только говорить, но и чувствовать по-американски…Наконец, евродоллар. Для краткости его еще называют "евро". Любимое детище янки. У них ведь нет тяги к геополитической нумизматике. Поэтому марки не коллекционируют. Нет и слуха. Поэтому лиры не нужны. Нужен европейский, но такой свой доллар под контролем и протоколам собственной Федеральной резервной системы. Который европейцы будут жеманно именовать "эвро"."Сделано!"Короче, все, для чего Штаты создавали ЕС выполнено. "Так зачем же?" Пора их забирать. Трамп и забирает, а не "забывает". Переезжают программисты, специалисты, актеры, режиссеры… Переезжают целые фирмы и заводы. Зачем какому-нибудь "Мерседесу" платить налоги в Штудгарде, если можно в Детройте? Заплатят все! Тогда и будет ЕС - всё.И надо спешить - любые союзы в Европе, если их передержать, превращаются в рейхи. Передержанный либерализм, превращается в нацизм. Ну, как вино в уксус. Уже есть досадные нюансы, опасные симптомы. Союз, пока выполнял домашнее задание Штатов на удаленке, оброс кое-каким барахлишком. Даже иллюзиями. Мол, армию свою замастырим. Какая армия? Триллионый военный бюджет Штатов в разы больше, чем совокупный оборонный обшак ЕС."Мать кобра" - упомянутая Урсула фон дер Ляйен только, что-то прошипела про собственную разведку ЕС, как из-за океана ей прилетело - "тень, знай свое место". Ей вторит верная ученица - Кая Каллас. И ее поставят на место.Перечитали бэби в детстве Карло Коллоди про приключения Пиноккио. Это только в сказках деревянные куклы побеждают реальных кукловодов…В общем, развеются евроиллюзии как с белых яблонь дым. Отчалит Старый свет в Новый. А мы им на прощанье махнем рукой. Благо, музеи останутся. Тот же Лувр, не до конца разграбленный…Хотя, по прагматичной американской задумке, отчалят не только лишь все. Будущей Великой Америке нада будет где-то ведь на этом фасе встречаться и договариваться с Большой Россией. Раз уж не сложилось сделать ее маленькой. И тут идеально подходит маленькая Венгрия, которую хотят сделать большой…Запутался… В общем, в чем привилегия "любимой жены" в любом гареме. Ей разрешают иметь свою кухню. И Трамп "любимой жене" разрешил. Прямо, по-пацански, назвав Виктора Орбана своим любимым европейским лидером, позволил ему как бы собственные геополитическое меню.Будапешт на глазах становится Восточно-европейской политической кухней. Здесь готовится и остывает блюдо, которое, наверное, "подадут холодным" - "антибрюссельская капуста".То есть смесь стран, сочетающих вкусы великих суетологов из-за океана, и больших флегматичных парней с Востока. Гуны ведь оттуда и пришли. Помнят генетической памятью. Еще и словакам расскажут. И сербам. После ухода Вучича, конечно.Поэтому и язык мадьярам сохранили. Уже не требуют так жестко даже министрам говорить только по-английски. Поэтому и атомную энергетику совместную с Россией разрешили вкупе с её нефтью и, даже, газом. И собственную валюту - красивый форинт. И дивные оперетты Кальмана…Дунай, Дунай а ну узнай, где, чей подарок…Ну, это уже после встреч в Будапеште, передела миров и сфер влияния. Не по Днепру, а по Дунаю.Когда-то, много лет назад, дерзко спорил в Гарварде с самим Сэмом Хантингтоном. Мэтр утверждал, что война Западной и Восточной цивилизаций неизбежна и остановится по Днепру. Я, признаться в войну, не верил. Но считал, что если она и случится, то замирение пройдет по Дунаю. Сейчас в этом почти уверен.Где здесь Украина? Не знаю. Был такой фильм в тему - "Сатурн почти не виден"… Кстати, уже обнародована обложка, наверное последнего в мире более менее "серьезного" журнала “The Economist” на 2026 год. Год необычный - юбилейный с празднованием 250-летия Штатов. Как обычно в заглавном рисунке закодировано будущее. Журналу, как правило, удавалось его удивительно точно предсказывать.Так вот, там изображен вроде полный хаос: танки, ракеты, дроны, аквалангисты, шприцы… Но все это окрашено только в два цвета. Видимо, картину будущего придется, по мнению журнала, рисовать этой ограниченной палитрой. Попали в цвет?Об особенностях деградации Запада - в статье Ростислава Ищенко" "Социальная" ошибка Запада – урок для России"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

европа

дунай

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

европа, дунай, будапешт, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, нато, the economist, мнения