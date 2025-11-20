https://ukraina.ru/20251120/arenda-donbassa-sokraschenie-vsu-russkiy-yazyk-chto-predlagaet-tramp-moskve-i-kievu-1071907261.html

Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву

Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву - 20.11.2025 Украина.ру

Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву

Беда пришла к Владимиру Зеленскому откуда не ждали. Пока верхушка киевского режима пытается отбиться от обвинений в коррупции и удержаться на плаву, США наработали мирный план из 28 пунктов, которые на Украине еще толком не видели, но уже расценили как ультиматум о капитуляции

2025-11-20T11:47

2025-11-20T11:47

2025-11-20T11:53

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_4de1842ad4d79ac89aa34f9a5ba0980a.jpg.webp

Что предшествовало появлению плана ТрампаСобытия на переговорном треке развиваются стремительно. Вплоть до вчерашнего дня никто не подозревал, что в результате непубличной дипломатии на свет появилась и уже активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами новая дорожная карта по урегулированию российско-украинского конфликта.Ее отличие от аналогичных документов в том, что она уже одобрена президентом США Дональдом Трампом и все похоже на то, что это именно тот вариант, на котором остановились в Белом доме. Документ разрабатывался Вашингтоном при участии Москвы, а Киев и европейские столицы к этой работе допущены не были, утверждают СМИ.Утечки про этот план появились в западной прессе только тогда, когда в украинскую столицу (также неожиданно) прибыла 19 ноября высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов. На этот раз это были не спецпредставители Трампа Кит Келлог или Стив Уиткофф, которых все уже привыкли видеть в этой роли, а министр армии (гражданская должность в составе министерства войны США) Дэн Дрисколл, а также два генерала - командующий силами США в Европе Кристофер Донахью и начштаба Сухопутных сил Рэнди Джордж.Официально цель миссии Дрисколла и его сопровождающих внятно так и не была озвучена. Согласно посольству США на Украине, делегация займется в Киеве "установлением фактов". Сообщалось, что они должны провести встречи с Зеленским и другими местными чиновниками, а также с представителями ВСУ и военной промышленности.По неофициальной версии, гости из-за океана покажут Зеленскому тот самый мирный план и, что называется, на местности прочертят на картах будущую линию разграничения. Канал NBC называет это "картографированием линии фронта для поддержки возможного мирного процесса".За несколько дней до этого (видимо уже зная про скорый визит американцев) Зеленский анонсировал визит в Турцию для того, чтобы активизировать переговорный процесс. Незадолго до этого в США побывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Там, судя по всему, его ознакомили с первыми наметками мирного плана Трампа, после чего в Турции, куда вылетел Зеленский, должна была состояться следующая встреча на эту тему – теперь уже между представителями Украины и Стивом Уиткоффом.Переговоры были намечены на 19 ноября, Зеленский прибыл в Турцию, а вот Уиткофф – нет. В СМИ разошлась версия, что спецпредставитель Трампа отменил встречу из-за того, что Белый дом не подозревал, каков масштаб коррупционного скандала на Украине и в какой степени в него могут быть втянуты украинские власти.Скорее всего это объяснение – лишь малая часть истинной причины, почему американцы не приехали в Турцию. Издание Axios сообщает, что Зеленский отверг мирные инициативы Вашингтона, поэтому Уиткофф дал отбой.Кроме того, Зеленский попросил, чтобы этот план обсудили в более широком формате с участием европейцев, что также повлияло на отказ США встречаться в Турции.В итоге Зеленский провел лишь мало что значащие в нынешней ситуации переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Конкретных комментариев касательно мирного плана Трампа лидер киевского режима давать не стал, ограничившись общим заявлением."Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась. Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат", - сказал он.Москва пока не подтверждала информацию западных медиа, согласно которой Дрисколл и генералы после Киева приедут на переговоры в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 ноября рассказал, что насколько ему известно, в планах Кремля такая встреча не значится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицает, что до российской стороны доведены положения мирного плана Трампа."РФ не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня. Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран", - сказала она.Мирный план: кто разрабатывалТеперь о самом мирном плане США и о всем том, что про него известно.Сообщается, что в нем 28 пунктов, которые поделены на 4 блока: окончание боевых действий, гарантии безопасности, новая архитектура безопасности в Европе и изменение отношений США с Украиной и Россией. По своей структуре он напоминает подход американцев к урегулированию в секторе Газа.Канал NBC отмечает, что с американской стороны над документом работали Уиткофф, вице-президент Джэй Ди Вэнс (прибывший в Киев министр Дрисколл является его близким другом), глава Госдепа Марко Рубио, а также зять Трампа Джаред Кушнер.Украинская сторона в разработке участия не принимала (NBC сообщает, что украинские чиновники привлекались для консультаций)."Украина была проинформирована о общих контурах плана, но не получила подробного инструктажа и не была приглашена дать свои комментарии", - передает NBC.От России в таких консультациях принимал участие Кирилл Дмитриев, пишут западные СМИ. Все это происходило в течение нескольких последних недель, вероятно еще в конце октября, когда Дмитриев побывал в США.Axios пишет, что в разработке документа также принимали участие представители Турции и Катара. В частности, высокопоставленный катарский чиновник присутствовал на переговорах Умерова и Уиткоффа.Согласно Рубио, дорожная карта еще разрабатывается, в ней могут быть изменения."Прекращение сложной и смертоносной войны, подобной той, что ведется в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта", - написал он в соцсети Х.Про территории, язык, НАТО и не толькоЕсли суммировать все утечки от западных журналистов, в общих чертах нынешний вариант мирного плана выглядит следующим образом:- Украина отказывается от вступления НАТО на определенное время, минимум на несколько лет (The Wall Street Journal);- Украина выводит свои войска со всей территории Донбасса. Эта территория становится демилитаризованной зоной, в которой РФ не сможет размещать свою армию, пишет Axios. Это же издание утверждает, что в Запорожской и Херсонской областях линия фронта будет заморожена, а РФ отдаст Украине "определенные территории, которые являются предметом переговоров".- Иная версия у британской газеты The Telegraph. Согласно изданию, РФ будто бы возьмет Донбасс у Украины в аренду:"Донбасс богат полезными ископаемыми. В обмен на территорию Москва, как ожидается, должна будет выплатить земельный налог, чтобы компенсировать финансовые потери, понесенные Украиной в результате потери доступа к своим землям. Согласно конституции, Украина обязана выносить вопрос о передаче территории на публичное голосование, которое, скорее всего, провалится, чего можно было бы избежать при заключении договора аренды", - говорится в публикации.- США и другие государства признают Крым и Донбасс законной частью России, но не требуют такого шага от Украины (Axios).- Сокращение численности ВСУ до 40% от нынешнего уровня (The Economist) или в 2 раза (Financial Times). По версии журналиста Оливера Кэролла, украинская армия сократится в 2,5 раза, но речь идет именно о вооруженных силах, т.е. без учета Нацгвардии и других формирований.- Украина не сможет иметь дальнобойное оружие, которое способно достать до Москвы и Санкт-Петербурга (Кэролл), США сворачивают военную помощь Украине (Financial Times);- Россия обязуется не нападать на Украину и страны Европы (The Wall Street Journal);- На Украине будет запрещено размещать иностранные войска, а самолетам иностранных дипломатов запретят летать над этой страной (The Economist);- Русский язык получает на Украине статус государственного, а Украинская православная церковь – официальный статус.Что дальшеГазета The Financial Times пишет, что украинские чиновники назвали данный план максималистским и что он "сильно ориентирован на Россию". Они выразили сомнения в том, что Украина согласится с его положениями."[Владимир] Путин не пошел ни на какие уступки. Если на то пошло, он занял бескомпромиссную позицию. А администрация Трампа, особо и не прилагавшая усилий для завершения конфликта, потеряла терпение и теперь хочет подвижек — вероятно, за счет Украины", - написал автор британского издания Кристофер Миллер.Информагентство Reuters отмечает, что Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения этого плана. Более того, американцы дадут Зеленскому сигнал, что он должен согласиться на это предложение.Axios приводит комментарий американского чиновника, который допустил, что если Зеленский захочет обсудить этот план, то он может приехать в США."Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - сказал он.Издание Politico сообщает, что главу киевского режима "поставят перед фактом" и будут вынуждать согласиться на этот план.Остается вопрос как пункты этого плана коррелируются с позицией России и насколько в Кремле согласны с тем, что предлагает Трамп. Та же "аренда" Донбасса выглядит крайне сомнительной идеей, как и превращение ДНР и ЛНР в некую "демилитаризованную зону", которая останется без российского военного присутствия, при том, что это полноправные регионы РФ. О том, кто влияет на президента США, когда дело касается стратегии на российском направлении в контексте украинского кризиса - в материале издания Украина.ру "Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине.

https://ukraina.ru/20251119/zelenskogo-postavyat-pered-faktom-zachem-tramp-otpravil-neobychnuyu-troitsu-v-kiev-1071871637.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф