Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине - 19.11.2025 Украина.ру
Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
Зеленский приехал в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Также по этому вопросу он хотел пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который... Украина.ру, 19.11.2025
Зеленский приехал в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Также по этому вопросу он хотел пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который отменил с ним встречу. Почему именно сейчас Зеленский заявил, что он готов к мирным переговорам с Россией объяснил политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
