Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине - 19.11.2025
Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
2025-11-19T18:06
2025-11-19T18:06
Зеленский приехал в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Также по этому вопросу он хотел пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который отменил с ним встречу. Почему именно сейчас Зеленский заявил, что он готов к мирным переговорам с Россией объяснил политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Зеленский приехал в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Также по этому вопросу он хотел пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который отменил с ним встречу.
Почему именно сейчас Зеленский заявил, что он готов к мирным переговорам с Россией объяснил политтехнолог и публицист Михаил Павлив.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября
