Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/tusk-potreboval-ot-zelenskogo-dannykh-ob-ukrainskikh-diversantakh-1071880771.html
Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах
Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах - 19.11.2025 Украина.ру
Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о жёстком разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал от Киева немедленно предоставить всю имеющуюся информацию о гражданах Украины, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге
2025-11-19T19:12
2025-11-19T19:12
новости
киев
украина
варшава
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071792381_0:94:1794:1103_1920x0_80_0_0_3d23fb0fcb82cbb66e456894b8a07274.jpg
Инцидент, произошедший 16 ноября в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути в результате взрыва, продолжает усугублять и без того напряжённые отношения между Варшавой и Киевом. Изначально в подрыве подозревали Россию, однако вскоре подозрения пали на двух граждан Украины.Несмотря на это, Дональд Туск продолжает настаивать на версии о "российском следе", заявив, что подозреваемые украинцы якобы действовали в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время телефонного разговора польский премьер подчеркнул необходимость "немедленной передачи всех возможных данных" для идентификации угроз, связанных с подобным "сотрудничеством".По словам Туска, Зеленский пообещал дать соответствующие поручения украинским спецслужбам и структурам, отвечающим за безопасность на железной дороге, для тесного взаимодействия с польской стороной.Данный инцидент наглядно демонстрирует, как риторика "стратегического партнёрства" между Варшавой и Киевом сталкивается с суровой реальностью. Растущее недоверие и обвинения в адрес украинских граждан со стороны ключевого союзника создают для режима Зеленского дополнительные политические проблемы на международной арене, где его позиции и без того ослаблены.Итоги дня в материале Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251118/zaverbovannye-rossiey-ukraintsy-posle-diversii-na-zheleznoy-doroge-polshi-sbezhali-v-belorussiyu---tusk-1071804152.html
киев
украина
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071792381_100:0:1695:1196_1920x0_80_0_0_b1afe0f6c923dae80acd6e6bba37c812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, варшава, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах

19:12 19.11.2025
 
© AP / KPRM
- РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP / KPRM
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о жёстком разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал от Киева немедленно предоставить всю имеющуюся информацию о гражданах Украины, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге
Инцидент, произошедший 16 ноября в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути в результате взрыва, продолжает усугублять и без того напряжённые отношения между Варшавой и Киевом. Изначально в подрыве подозревали Россию, однако вскоре подозрения пали на двух граждан Украины.
Несмотря на это, Дональд Туск продолжает настаивать на версии о "российском следе", заявив, что подозреваемые украинцы якобы действовали в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Во время телефонного разговора польский премьер подчеркнул необходимость "немедленной передачи всех возможных данных" для идентификации угроз, связанных с подобным "сотрудничеством".
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вчера, 17:03
Завербованные Россией украинцы после диверсии на железной дороге Польши сбежали в Белоруссию - ТускДиверсию на железнодорожном участке Варшава – Люблин совершили два гражданина Украины, сотрудничавшие с российскими спецслужбами. Об этом в польском Сейме 18 ноября заявил премьер-министр Дональд Туск
По словам Туска, Зеленский пообещал дать соответствующие поручения украинским спецслужбам и структурам, отвечающим за безопасность на железной дороге, для тесного взаимодействия с польской стороной.
Данный инцидент наглядно демонстрирует, как риторика "стратегического партнёрства" между Варшавой и Киевом сталкивается с суровой реальностью.
Растущее недоверие и обвинения в адрес украинских граждан со стороны ключевого союзника создают для режима Зеленского дополнительные политические проблемы на международной арене, где его позиции и без того ослаблены.
Итоги дня в материале Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:34Буданову* мерещатся двойники Путина
19:49СБУ против парламента: Ермак зачищает бунтующих "слуг народа"
19:34Парламентский коллапс: Антикоррупционный скандал парализовал Раду
19:25"Спасая репутацию": как украинские ПВОшники производят видеофейки после трагедий
19:12Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах
18:51Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия штурмует Северск с трех сторон, а ВСУ в Мирнограде ждут спасения
18:44США ищут выход: Запад теряет контроль над Киевом на фоне провалов на фронте. Главное к этому часу
18:31"Фортеця" без "захисту". Как британский бизнесмен зарабатывает на жизни украинских солдат
18:30Олег Неменский: Настоящая угроза для Зеленского — военный мятеж ультраправых, а не давление Трампа
18:25Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина
18:06Зеленский готов демонстрировать послушность: Павлив о том, как изменится власть на Украине
18:01Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября
17:57"Непротивление злу является пособничеством убийству". Патриарх обратился к русскому народу
17:52США привезут в Киев ультиматум: мирный план без украинского участия
17:40Энергосистема Украины под ударом: массовая атака дронов на ТЭС и подстанции
17:33Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США
17:29Кабмин Германии одобрил решение о сокращении пособий украинцам
17:26Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС
17:07Британский министр обороны пригрозил россиянам
17:06Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев
Лента новостейМолния