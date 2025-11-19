https://ukraina.ru/20251119/tusk-potreboval-ot-zelenskogo-dannykh-ob-ukrainskikh-diversantakh-1071880771.html
Туск потребовал от Зеленского данных об украинских диверсантах
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о жёстком разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал от Киева немедленно предоставить всю имеющуюся информацию о гражданах Украины, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071792381_0:94:1794:1103_1920x0_80_0_0_3d23fb0fcb82cbb66e456894b8a07274.jpg
Инцидент, произошедший 16 ноября в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути в результате взрыва, продолжает усугублять и без того напряжённые отношения между Варшавой и Киевом. Изначально в подрыве подозревали Россию, однако вскоре подозрения пали на двух граждан Украины.Несмотря на это, Дональд Туск продолжает настаивать на версии о "российском следе", заявив, что подозреваемые украинцы якобы действовали в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время телефонного разговора польский премьер подчеркнул необходимость "немедленной передачи всех возможных данных" для идентификации угроз, связанных с подобным "сотрудничеством".По словам Туска, Зеленский пообещал дать соответствующие поручения украинским спецслужбам и структурам, отвечающим за безопасность на железной дороге, для тесного взаимодействия с польской стороной.Данный инцидент наглядно демонстрирует, как риторика "стратегического партнёрства" между Варшавой и Киевом сталкивается с суровой реальностью. Растущее недоверие и обвинения в адрес украинских граждан со стороны ключевого союзника создают для режима Зеленского дополнительные политические проблемы на международной арене, где его позиции и без того ослаблены.Итоги дня в материале Game over. Идеальный шторм для Киева: Запад требует жертв на фоне обвала обороны ВСУ. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру
Инцидент, произошедший 16 ноября в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути в результате взрыва, продолжает усугублять и без того напряжённые отношения между Варшавой и Киевом. Изначально в подрыве подозревали Россию, однако вскоре подозрения пали на двух граждан Украины.
Несмотря на это, Дональд Туск продолжает настаивать на версии о "российском следе", заявив, что подозреваемые украинцы якобы действовали в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Во время телефонного разговора польский премьер подчеркнул необходимость "немедленной передачи всех возможных данных" для идентификации угроз, связанных с подобным "сотрудничеством".
По словам Туска, Зеленский пообещал дать соответствующие поручения украинским спецслужбам и структурам, отвечающим за безопасность на железной дороге, для тесного взаимодействия с польской стороной.
Данный инцидент наглядно демонстрирует, как риторика "стратегического партнёрства" между Варшавой и Киевом сталкивается с суровой реальностью.
Растущее недоверие и обвинения в адрес украинских граждан со стороны ключевого союзника создают для режима Зеленского дополнительные политические проблемы на международной арене, где его позиции и без того ослаблены.