Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев - 18.11.2025
Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев
Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев - 18.11.2025 Украина.ру
Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев
Во время обменов в Россию возвращаются не только военные, но и те гражданские, кого киевский режим "назначил" коллаборационистами и лишил гражданства. Украина.ру, 18.11.2025
2025-11-18T13:25
2025-11-18T13:25
видео
новости
россия
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071790610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_648d9c8126e1d4e39d3d4825afeb857e.png
Во время обменов в Россию возвращаются не только военные, но и те гражданские, кого киевский режим "назначил" коллаборационистами и лишил гражданства. Теперь им без документов, денег и каких-либо вещей надо обустраиваться. Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, с какими сложностями приходится встречаться нынешним беженцам и чем им надо помочь.
россия
видео, новости, россия
Видео, Новости, Россия

Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев

13:25 18.11.2025
 
Во время обменов в Россию возвращаются не только военные, но и те гражданские, кого киевский режим "назначил" коллаборационистами и лишил гражданства.
Теперь им без документов, денег и каких-либо вещей надо обустраиваться.
Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, с какими сложностями приходится встречаться нынешним беженцам и чем им надо помочь.
Больше материалов по теме:
ВидеоНовостиРоссияУкраина.ру
 
