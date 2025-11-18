https://ukraina.ru/20251118/teper-im-zdes-zhit-volkov-o-trudnostyakh-sotsializatsii-obmenyannykh-ukraintsev-1071790844.html

Теперь им здесь жить: Волков о трудностях социализации обменянных украинцев

Во время обменов в Россию возвращаются не только военные, но и те гражданские, кого киевский режим "назначил" коллаборационистами и лишил гражданства. Украина.ру, 18.11.2025

Во время обменов в Россию возвращаются не только военные, но и те гражданские, кого киевский режим "назначил" коллаборационистами и лишил гражданства. Теперь им без документов, денег и каких-либо вещей надо обустраиваться. Правозащитник, обозреватель Украина.ру Павел Волков рассказал, с какими сложностями приходится встречаться нынешним беженцам и чем им надо помочь.

